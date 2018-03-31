09:08, 31 Mart 2018 Cumartesi

BMGK, Kuzey Kore baÄŸlantÄ±lÄ± gemi ÅŸirketlerini kara listeye aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle uygulanan ambargolara raÄŸmen petrol ve kÃ¶mÃ¼r kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan onlarca gemi ve ve nakliye ÅŸirketini kara listeye aldÄ±.

BMGK'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± denetleyen komitesi, ABD'nin talebi Ã¼zerine 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye ÅŸirketini kara listeye ekledi.

BÃ¶ylece, Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± da getirilecek. Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. 21 nakliyat ÅŸirketinin ise mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak.

Komite ayrÄ±ca Kuzey Kore'nin BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmesine yardÄ±m eden bir Tayvan vatandaÅŸÄ±na yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Tayvan vatandaÅŸÄ±nÄ±n da mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve seyahat yasaÄŸÄ± getirilecek.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Kuzey Kore'nin yasa dÄ±ÅŸÄ± kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k faaliyetlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Haley, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bu Ã¼lkeye petrol giriÅŸi ve Kuzey Kore'nin kÃ¶mÃ¼r satÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik olduÄŸunu belirtti.

Nikki Haley, uluslararasÄ± toplumun bu "tarihi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±" onaylayarak Kuzey Kore'ye maksimum baskÄ± yapÄ±lmasÄ± konusunda birlik gÃ¶sterdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BMGK, nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana ekonomik ve askeri yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.

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