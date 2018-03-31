BMGK, Kuzey Kore baÄŸlantÄ±lÄ± gemi ÅŸirketlerini kara listeye aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'ye nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle uygulanan ambargolara raÄŸmen petrol ve kÃ¶mÃ¼r kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan onlarca gemi ve ve nakliye ÅŸirketini kara listeye aldÄ±.
BMGK'nin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± denetleyen komitesi, ABD'nin talebi Ã¼zerine 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye ÅŸirketini kara listeye ekledi.
BÃ¶ylece, Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± da getirilecek. Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. 21 nakliyat ÅŸirketinin ise mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak.
Komite ayrÄ±ca Kuzey Kore'nin BM yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± delmesine yardÄ±m eden bir Tayvan vatandaÅŸÄ±na yaptÄ±rÄ±m uygulamayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Tayvan vatandaÅŸÄ±nÄ±n da mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve seyahat yasaÄŸÄ± getirilecek.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaparak yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Kuzey Kore'nin yasa dÄ±ÅŸÄ± kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k faaliyetlerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Haley, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bu Ã¼lkeye petrol giriÅŸi ve Kuzey Kore'nin kÃ¶mÃ¼r satÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik olduÄŸunu belirtti.
Nikki Haley, uluslararasÄ± toplumun bu "tarihi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±" onaylayarak Kuzey Kore'ye maksimum baskÄ± yapÄ±lmasÄ± konusunda birlik gÃ¶sterdiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.
BMGK, nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana ekonomik ve askeri yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor.
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Sierra Leone'de Halk, ikinci turda yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Ä°kinci turda asker kÃ¶kenli aday Bio ve eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamara yarÄ±ÅŸÄ±yor
BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ± LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
GHK Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyyid, Husilere, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± getirilecek, Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. AyrÄ±ca 21 nakliye ÅŸirketinin mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan "yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan gence, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Kuveyt'in talebi Ã¼zerine kapalÄ± oturumda toplanacak.
ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.