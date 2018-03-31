09:14, 31 Mart 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 31 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul Yeditepe Bienali aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile partisinin Pendik ve Ãœmraniye 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/12.00/16.00/17.30)

2- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Nefes Kredisi TanÄ±tÄ±mÄ±'na ve Ã–demiÅŸ Devlet Hastanesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–demiÅŸ ve Tire'de partisinin 6. OlaÄŸan Ä°lÃ§e kongrelerine katÄ±lacak.

(Ä°zmir/11.00/12.15/13.00/16.00)Â

3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Oditoryum Salonu'nda dÃ¼zenlenecek AK Parti 5. Erzurum Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek ve partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak.

(Erzurum/14.00/16.30)Â

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, partisinin MustafakemalpaÅŸa ilÃ§e binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak, ilÃ§e yÃ¶netimi ile istiÅŸare toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek, engelsiz yaÅŸam merkezi ile sahil yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, 3. Artvin GÃ¼nleri ve asker uÄŸurlama programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Bursa/10.00-20.00)Â

3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TÃœGVA Gaziantep GenÃ§ YÃ¶neticiler Okulu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak.

(Gaziantep/14.15/16.00)Â

4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, AK Parti PolatlÄ± Ä°lÃ§e DanÄ±ÅŸma Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/19.00)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Melikgazi KatlÄ± KavÅŸaÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, partisinin Kocasinan ve Melikgazi Ä°lÃ§e KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'nde, Erciyes Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Yeni Derslikler Kompleksi'nin temel atma tÃ¶reninde yer alacak.

(Kayseri/11.00-16.30)

6- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve KalÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, il milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rleriyle bir araya gelecek, Mersin Ãœniversitesinde EÄŸitim FakÃ¼ltesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve cami temel atma tÃ¶reni ile "Åžehadet Bilinci ve Mehmet Kiraz" temalÄ± konferansa iÅŸtirak edecek, Ã§eÅŸitli temaslar ve ziyaretlerde bulunacak.

(Mersin/10.00-17.00)Â

7- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, TÃ¼rkiye-Azerbaycan-GÃ¼rcistan Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme toplantÄ±sÄ± ve savunma alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi mutabakat muhtÄ±rasÄ±nÄ±n imza tÃ¶renine katÄ±lacak, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak.

(Giresun/11.00/13.00/13.20)Â

8- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cevdet YÄ±lmaz, Organize Sanayi BÃ¶lgesi iÅŸ adamlarÄ± ile bir araya gelecek, valiliÄŸi, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Tekstilkent'i, Urartu MÃ¼zesi'ni, OSB Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ni ziyaret edecek, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen Vefa BuluÅŸmasÄ± programÄ±nda bulunacak.

(Van/11.20-16.00)Â

9- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, partisinin Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi ile Sultan Suyu HarasÄ±'nda dÃ¼zenlenen Geleneksel TÃ¼rk OkÃ§uluÄŸu BÃ¶lge Elemeleri 6. Fetih KupasÄ± etkinliklerine katÄ±lacak.

(Malatya /11.00/14.30)

10- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ravza KavakcÄ±, Ä°stanbul'da gÃ¶rÃ¼lmeye devam edilen 15 Temmuz darbe giriÅŸimi davalarÄ±nÄ±n mÃ¼ÅŸteki taraf avukatlarÄ± ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/09.30)

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, 2023â€™e DoÄŸru TÃœBÄ°TAK ile GeleceÄŸe BakÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Kocaeli/09.30)

2- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, Koyun KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi ile yapÄ±lacak toplantÄ±ya ve IPARD-2 kapsamÄ±nda hibe alacak proje sahipleriyle gerÃ§ekleÅŸtirilecek sÃ¶zleÅŸme imzalama tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Mersin/12.00/14.30)Â

3- â€‹Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, AK Parti'nin Merkezefendi ve Pamukkale KadÄ±n KollarÄ± kongrelerine, Denizli Ä°hracatÃ§Ä±lar BirliÄŸi Genel SekreterliÄŸinin Ä°hracatÄ±n YÄ±ldÄ±zlarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne ve Denizli Ä°l TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n vefa yemeÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Denizli/10.30-19.00)

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SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda Evkur Yeni Malatyaspor-GenÃ§lerbirliÄŸi, Antalyaspor-Bursaspor ve BeÅŸiktaÅŸ-Aytemiz Alanyaspor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Malatya/13.30/Antalya/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â

2- Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ YÄ±llÄ±k OlaÄŸan Mali Genel Kurul toplantÄ±sÄ± LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00)Â

3- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasÄ±, Ãœmraniyespor-BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, AkÄ±n Ã‡orap Giresunspor-AltÄ±nordu ve Boluspor-Gaziantepspor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.

(Ä°stanbul/13.00/Giresun/Bolu/15.00)Â

4- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi 23. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Banvit, Trabzonspor-PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ve Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/13.00/Trabzon/15.15/Ä°stanbul/17.00/Sakarya/20.15)

5- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 23. haftasÄ±nda Adana ASKÄ°-BeÅŸiktaÅŸ, Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-BOTAÅž, Galatasaray-Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi ve Ä°stanbul Ãœniversitesi-YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Adana/Mersin/14.00/Ä°stanbul/15.00/16.00)Â

6- Voleybol Efeler Ligi play-off klasman etabÄ± 3.'lÃ¼k ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray HDI Sigorta ile Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul16.30)Â

7- TFF 2 ve 3. Lig'de 29. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.

8- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 21. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.