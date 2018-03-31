09:57, 31 Mart 2018 Cumartesi

Yemen eski CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n naaÅŸÄ±nÄ± istedi





GHK Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyyid, Husilere, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'de Genel Halk Kongresi (GHK) Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Faika es-Seyyid, Husiler tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len eski CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in cenazesinin teslim edilmesini ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. GHK'nin internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Seyyid, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Yemen Ã–zel Temsilcisi Martin Griffiths ile baÅŸkent Sana'da bir araya geldi. GeÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Salih'in Husiler tarafÄ±ndan pusu kurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle sonuÃ§lanan olaylarÄ± hatÄ±rlatan Seyyid, naaÅŸÄ±n teslim edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Seyyid, Salih'in Ã§ocuklarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere sÃ¶z konusu olaylarda alÄ±konulan herkesin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de vurguladÄ±. Griffiths de eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih ile GHK Genel Sekreteri Arif ez-Zevka'nÄ±n Ã¶lÃ¼mlerinden esef duyduklarÄ±nÄ± belirterek, barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesine ve Yemen halkÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n son bulmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamak iÃ§in taraflarÄ±n bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ±n yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gereken Ã§abayÄ± gÃ¶stereceklerini kaydetti. Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih, memleketi Sanhan'a giderken konvoyunun pusuya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi sonucu Husi milisler tarafÄ±ndan 4 AralÄ±k 2017'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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