10:08, 31 Mart 2018 Cumartesi

Mehmet Selim Kiraz Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Ã‡aÄŸlayan'daki makam odasÄ±nda DHKPC'li terÃ¶ristler Åžafak Yayla ve Bahtiyar DoÄŸruyol tarafÄ±ndan 31 Mart 2015'te ÅŸehit edilen Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz, ÅŸehadetinin 3'Ã¼ncÃ¼ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde adliyede ve EyÃ¼psultan'daki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l ve ÅŸehidin babasÄ± HakkÄ± Kiraz da katÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'ndaki Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, ÅŸehit Kiraz'Ä±n hayat hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± video gÃ¶sterildi.

Kiraz'Ä±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da ÅŸehidi anlattÄ±ÄŸÄ± videonun ardÄ±ndan konuÅŸan Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 3 yÄ±l Ã¶nce hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Kiraz'Ä± rahmetle andÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye'de, bu topraklarda bulunduÄŸumuz gÃ¼nden beri bu topraklarÄ±n birliÄŸine, dirliÄŸine, vatanÄ±mÄ±zÄ±n birliÄŸine kast etmek isteyen bir Ã§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, eÅŸkiya, gerek iÃ§eride gerek dÄ±ÅŸarÄ±da kurgulanmÄ±ÅŸ proje Ã¶rgÃ¼tlere tarih boyunca atalarÄ±mÄ±z da ÅŸahit oldu, bizler de ÅŸahit olduk. Bundan sonra da bunun Ã¶rnekleri bu coÄŸrafyada muhtemelen gÃ¶rÃ¼lecektir."

GÃ¼l, bu Ã¼lkenin hiÃ§bir zaman hiÃ§bir ÅŸekilde hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n prangasÄ±na, zincirine asla tabi tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "YÃ¼zlerce yÄ±l bu Ã¼lkeye operasyon Ã§ekilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Hala Ã§ekilmeye, TÃ¼rkiye'ye diz Ã§Ã¶ktÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶rgÃ¼tleri gÃ¶rÃ¼yoruz ama onlarÄ±n da gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir ÅŸey var. Ä°ster Afrin'de ister bu Ã¼lkenin her bir tarafÄ±nda TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine asla boyun eÄŸmemiÅŸtir, boyun eÄŸmeyecektir." dedi.

TÃ¼rkiye'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, istikbalini, istiklalini, ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ± asla yere dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyeceklerini ifade eden Bakan GÃ¼l, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"OnlarÄ±n da birer kukla, birer proje terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olduklarÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. BunlarÄ±n hem proje sahiplerini, hem kuklacÄ±larÄ±nÄ±, hem kuklayÄ± yere sermeye TÃ¼rkiye Cumhuriyeti muktedirdir. Bunu 15 Temmuz'da da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde milletimizin cesaret ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n o gÃ¼n verdikleri kararlÄ± mÃ¼cadelesi ispat etmiÅŸtir ki TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± hangi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ve bunlarÄ±n arka planÄ±ndaki idarecilerin o emelleri, hevesleri kursaklarÄ±nda kalacaktÄ±r. Hangi inanÄ±ÅŸta, dÃ¼ÅŸÃ¼ncede olursa olsun herkesin birinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ olduÄŸu, birbirinin farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± zenginlik olarak gÃ¶ren bir milletin evlatlarÄ±yÄ±z ve etle tÄ±rnak gibi bir arada olan bu milleti kimse bÃ¶lemeyecektir. Kimse birliÄŸimizi, ayrÄ±lÄ±ÄŸa Ã§eviremeyecektir. Tarih de milletimiz de buna ÅŸahittir."

Ã‡anakkale'den Afrin'e bu coÄŸrafyada vatan iÃ§in hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m ÅŸehitlere Allah'tan rahmet dilediÄŸini anlatarak, onlarÄ± milletle yad ettiklerini vurguladÄ±.

BABASINDAN TEÅžEKKÃœR

Åžehit Mehmet Selim Kiraz'Ä±n babasÄ± HakkÄ± Kiraz da olay anÄ±ndan beri kendisini yalnÄ±z bÄ±rakmayan herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

EvladÄ±nÄ± Ã§ok sevdiÄŸini anlatan baba Kiraz, "Ama biz vatanÄ±mÄ±zÄ±, devletimimizi ve milletimizi de Ã§ok Ã§ok seviyoruz. Demek ki oÄŸlumuzdan da daha zok seviyoruz. Allah size bir oÄŸul verir, yeri geldiÄŸi zaman da alÄ±r ama Allah kimseyi vatansÄ±z bÄ±rakmasÄ±n." diye konuÅŸtu.

Kiraz, oÄŸlunun ÅŸehitlik mertebesine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunun gururunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu necip milletin bir mensubuysanÄ±z, bu memlekette yaÅŸÄ±yorsanÄ±z, bu havayÄ± soluyorsanÄ±z, suyunu iÃ§iyorsanÄ±z ve bu aziz toprak Ã¼zerinde yaÅŸÄ±yorsanÄ±z bu vatan uÄŸruna yeri geldiÄŸi zaman ÅŸehit olmak mukadderdir."

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Selahattin MenteÅŸ, HSK BaÅŸkan Vekili Mehmet YÄ±lmaz, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan da tÃ¶rende birer konuÅŸma yaptÄ±.

Ä°stanbul MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hasan Kamil YÄ±lmaz da ÅŸehit Kiraz iÃ§in dua etti.

NE OLMUÅžTU?

31 Mart 2015 gÃ¼nÃ¼, Ä°stanbul'un ÅžiÅŸli ilÃ§esindeki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± iÃ§erisinde yaÅŸanan silahlÄ± rehine krizinde Berkin Elvan davasÄ± soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz Devrimci Halk KurtuluÅŸ Partisi-Cephesi (DHKP-C) Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri tarafÄ±ndan rehin alÄ±ndÄ± ve katledildi.

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