10:24, 31 Mart 2018 Cumartesi

Şırnak'ta polis memurundan İl Sağlık Müdürü'ne suç duyurusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

21 Mart’ta Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nizamiyesinde polis memuru Mustafa B.'nin durdurdukları araçta arama ve kontroller yapması esnasında araçtaki İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun ve yanındaki İlker Yavuz’un görevlerini yapmalarına engel olması sonrası olay mahkemeye taşındı.

Polis memuru ifadesinde şunları söyledi: “Kontroller için araçtan inmelerini gerektiğini söyledim. Şahıslardan Nedim Uzun, ‘Sen kim oluyorsun da beni arıyorsun lan. Ben İl Sağlık Müdürüyüm beni de aracı da arayamazsın. Sen kimsin de beni arıyorsun lan. Sen provokatör polis misin? Provokatör polis. Senin amacının ne olduğu belli’ gibi sözler sarf ederek, ‘Sicilini, ismini ver lan bana, görüşeceğiz seninle’ diye bağırdı.

Olayın daha büyümemesi için telsizden olayı anons ettim. Havalimanı Bürolar Amiri G.G. resmi kurallar gereği araçta ve araç içindekilerin kontrollerinin yapılması gerektiğini tekrar araç içindekilere bildirdi. Nedim Uzun tekrardan, ‘Beni arayamazsınız, ben Şırnak İl Sağlık Müdürüyüm. Ben uzman doktor Nedim Uzun, şüpheli miyim? Beni şüpheli olarak mı görüyorsunuz? Önleme aramasıymış! Siz neyi önlüyorsunuz?’ şeklinde sözler söyleyerek görevimizi yapmamıza engel oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre şahıslar araçtan inmeyince sadece araçta bagaj kontrolü yapıldı. Araç hareket halindeyken Nedim Uzun araç içerisinden ‘Nerede lan beni arayacak kişi? Gel de arasana lan. Ne oldu arayamadın işte’ sözler söyleyerek biz görevlilere sözlü tacizde bulundu. Havaalanı nizamiye giriş bölgesini gören kameralar mevcuttur. Kamera kayıtları incelendiğinde belirttiğim hususlar tespit edilecektir.”

Nedim Uzun ise, “Kamu görevlisiyim. Böyle bir olay hakkında izin almadan konuşamam” demekle yetindi.