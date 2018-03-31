10:45, 31 Mart 2018 Cumartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n Washington'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n'Ä±n, Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda bulunduÄŸu ABD'nin baÅŸkenti Washington'da DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± John Sullivan'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve bÃ¶lgesel iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±.

SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson tarafÄ±ndan 16 Åžubat'ta baÅŸlatÄ±lan ve 8-9 Mart'ta yapÄ±lan ilk Ã§alÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ±yla devam ettirilen sÃ¼reÃ§ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

NATO mÃ¼ttefikleri TÃ¼rkiye ve ABD, ortaklÄ±k ruhu Ã§erÃ§evesinde, mÃ¼ÅŸterek endiÅŸeleri ele alma yÃ¶nÃ¼ndeki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumunu gÃ¶zden geÃ§irdi ve ikili iliÅŸkileri etkileyen baÅŸlÄ±ca meseleleri Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.

ToplantÄ±, MenbiÃ§ konusunda daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler temelinde cereyan etti ve bu kapsamda taraflar, birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yineledi.

Taraflar ayrÄ±ca DEAÅžâ€™Ä±n kalÄ±cÄ± ÅŸekilde yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ±nÄ± teminen, ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmanÄ±n yollarÄ±nÄ± ele aldÄ±, Suriye'de DEAÅž'tan kurtarÄ±lan alanlarda gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba sarf edilmesinin Ã¶nemini vurguladÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rk tarafÄ±, Afrin'deki geliÅŸmeler, insani yardÄ±m faaliyetleri ve istikrarÄ± saÄŸlamaya yÃ¶nelik adÄ±mlar hakkÄ±nda bilgi verdi.

Suriye'nin tamamÄ±nda istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§eken taraflar, etnik veya dini aidiyetlerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n yerlerinden edilmiÅŸlerin zamanlÄ±ca, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak, dÃ¼zenli ve gÃ¼venli ÅŸekilde evlerine dÃ¶nmeleri ve herhangi bir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadan insani yardÄ±ma eriÅŸimleri dahil sivillerin korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini vurguladÄ±.

Ã–te yandan TÃ¼rk ve ABD heyetleri arasÄ±nda konsolosluk ve adli konularda da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±.