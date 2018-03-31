DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± YalÃ§Ä±n Washington'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n'Ä±n, Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti kapsamÄ±nda bulunduÄŸu ABD'nin baÅŸkenti Washington'da DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± John Sullivan'la yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili ve bÃ¶lgesel iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±.
SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson tarafÄ±ndan 16 Åžubat'ta baÅŸlatÄ±lan ve 8-9 Mart'ta yapÄ±lan ilk Ã§alÄ±ÅŸma grubu toplantÄ±sÄ±yla devam ettirilen sÃ¼reÃ§ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
NATO mÃ¼ttefikleri TÃ¼rkiye ve ABD, ortaklÄ±k ruhu Ã§erÃ§evesinde, mÃ¼ÅŸterek endiÅŸeleri ele alma yÃ¶nÃ¼ndeki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit etti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumunu gÃ¶zden geÃ§irdi ve ikili iliÅŸkileri etkileyen baÅŸlÄ±ca meseleleri Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.
ToplantÄ±, MenbiÃ§ konusunda daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler temelinde cereyan etti ve bu kapsamda taraflar, birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yineledi.
Taraflar ayrÄ±ca DEAÅžâ€™Ä±n kalÄ±cÄ± ÅŸekilde yenilgiye uÄŸratÄ±lmasÄ±nÄ± teminen, ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmanÄ±n yollarÄ±nÄ± ele aldÄ±, Suriye'de DEAÅž'tan kurtarÄ±lan alanlarda gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ortak Ã§aba sarf edilmesinin Ã¶nemini vurguladÄ±.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rk tarafÄ±, Afrin'deki geliÅŸmeler, insani yardÄ±m faaliyetleri ve istikrarÄ± saÄŸlamaya yÃ¶nelik adÄ±mlar hakkÄ±nda bilgi verdi.
Suriye'nin tamamÄ±nda istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine dikkati Ã§eken taraflar, etnik veya dini aidiyetlerine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n yerlerinden edilmiÅŸlerin zamanlÄ±ca, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak, dÃ¼zenli ve gÃ¼venli ÅŸekilde evlerine dÃ¶nmeleri ve herhangi bir engelle karÅŸÄ±laÅŸmadan insani yardÄ±ma eriÅŸimleri dahil sivillerin korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemini vurguladÄ±.
Ã–te yandan TÃ¼rk ve ABD heyetleri arasÄ±nda konsolosluk ve adli konularda da gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±ldÄ±.
Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
MÃ¼steÅŸar YalÃ§Ä±n ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sullivan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi
ÅžÄ±rnakâ€™ta gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±nda aracÄ± durdurulan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nedim Uzunâ€™un, arama yapmasÄ±nÄ± engellediÄŸi ve kendisini tehdit ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren polis memuru Mustafa B., suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n ÅŸehit ediliÅŸinin 3'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
General Åžefik ErensÃ¼ KÄ±ÅŸlasÄ±'nda gÃ¶revli askerlerden 52'si dÃ¼n akÅŸam yemeÄŸinin ardÄ±ndan rahatsÄ±zlandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan askerlerden tedavileri tamamlananlar taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda DoÄŸan Egmont'tan, konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, "Fransaâ€™nÄ±n PYD/YPG/YPJ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine destek garantisi vermesi, TÃ¼rkiyeâ€™ye saldÄ±ran terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle aÃ§Ä±kÃ§a iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmadÄ±r." dedi.
Ä°hracat ÅŸubatta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat ise yÃ¼zde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar oldu