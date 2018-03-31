11:20, 31 Mart 2018 Cumartesi

Ã‡ocuklara "ÅŸeker, Ã§ikolata" reklamÄ± yapana aÄŸÄ±r ceza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Radyo ve Televizyon Ãœst Kurulu (RTÃœK) BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yerlikaya, yapÄ±lan yeni dÃ¼zenlemeyle, Ã§ikolata, ÅŸeker, kek gibi gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±nÄ± Ã§ocuk programlarÄ±nda yayÄ±nlayanlara yÃ¼zde 1 ile yÃ¼zde 3 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen para cezalarÄ±ndan lisans iptaline kadar uzanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanabileceÄŸini bildirdi.

Yerlikaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§ocuk programlarÄ±ndaki gÄ±da reklamlarÄ±na sÄ±nÄ±rlama getiren "YayÄ±n Hizmeti Usul ve EsaslarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik" dÃ¼zenlemesi hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Yerlikaya, 6112 sayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un "YayÄ±n Hizmetlerinde Ticari Ä°letiÅŸim" baÅŸlÄ±klÄ± 9'uncu maddesinin 7'nci fÄ±krasÄ±nda "Genel beslenme diyetlerinde aÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketimi tavsiye edilmeyen gÄ±da ve maddeler iÃ§eren yiyecek ve iÃ§eceklerin ticari iletiÅŸimine, Ã§ocuk programlarÄ±yla birlikte veya bu programlarÄ±n iÃ§inde yer verilemez." hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

"AÅŸÄ±rÄ± tÃ¼ketimi tavsiye edilmeyen gÄ±dalarÄ±n" neler olduÄŸu, piyasada Ã§ok fazla bulunan Ã§ikolata, tuzlu, yaÄŸlÄ± Ã¼rÃ¼nlerin hangisine iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik tereddÃ¼tlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Yerlikaya, bunun Ã¼zerine SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na bir yazÄ± yolladÄ±klarÄ±nÄ± ve yapÄ±lan istiÅŸareler sonucunda Resmi Gazete'de 27 Mart'ta yayÄ±mlanan dÃ¼zenlemenin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Yerlikaya, bu dÃ¼zenlemenin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

KIRMIZI, TURUNCU, YEÅžÄ°L KATEGORÄ°

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n son derece titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Yerlikaya, hazÄ±rlanan listede Ã§ocuk programlarÄ±nda reklamÄ±na izin verilmeyecek gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin "KÄ±rmÄ±zÄ±", kriterlere uyulmasÄ± halinde reklamÄ± yapÄ±labilecek gÄ±dalarÄ±n "Turuncu" ve reklamÄ± yayÄ±nlanabileceklerin de "YeÅŸil" kategoriyle tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Belirli gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamÄ±na izin verilmemesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlemenin tÃ¼m kanallardaki Ã§ocuk programlarÄ± veya Ã§ocuk kanallarÄ± iÃ§in geÃ§erli olduÄŸuna dikkat Ã§eken Yerlikaya, turuncu kategorideki Ã¼rÃ¼nlerin de iÃ§indeki yaÄŸ, tuz ve ÅŸeker oranÄ±nÄ±n belirlenen miktarda olmasÄ± ÅŸartÄ±yla reklamÄ±na izin verileceÄŸini kaydetti.

Yerlikaya, reklamÄ± yasak olan kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki Ã¼rÃ¼nlerin "Ã§ikolata ve ÅŸeker, gofret, enerji barlarÄ±, tatlÄ± soslar ve tatlÄ±lar, kekler, tatlÄ± biskÃ¼viler, meyveli paylar, Ã§ikolata kaplÄ± biskÃ¼viler, kek karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±, cipsler, gevrek Ã§erezler, meyve sularÄ±, enerji iÃ§ecekleri, alkolsÃ¼z ÅŸekerli ya da tatlandÄ±rÄ±cÄ±lÄ± tÃ¼m iÃ§ecekler ve yenilebilir buzlar" olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

REKLAM DÃœZENLEMESÄ°NE UYMAYANA AÄžIR YAPTIRIM

DÃ¼zenlemenin hem RTÃœK hem de yayÄ±ncÄ±larÄ±n elini Ã§ok rahatlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tereddÃ¼de dÃ¼ÅŸÃ¼len konularÄ±n netliÄŸe kavuÅŸturulduÄŸunu belirten Yerlikaya, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ilgili paydaÅŸlarÄ±n desteÄŸiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

RTÃœK BaÅŸkanÄ± Yerlikaya, "15 gÃ¼n iÃ§erisinde kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki Ã¼rÃ¼nlerin reklamÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± gÃ¼ndeme gelecek. Turuncu kategorideki Ã¼rÃ¼nler iÃ§in ise iki yÄ±llÄ±k bir geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi var. Bu dÃ¼zenleme toplumumuzun, genÃ§lerimizin, Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yararÄ±na bir uygulama. " deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼zenlemeye yÃ¶nelik toplumdan Ã§ok olumlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸler aldÄ±klarÄ±nÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan'Ä±n da buna destek verdiÄŸini aktaran Yerlikaya, bunun kendilerini de mutlu ettiÄŸini sÃ¶yledi. Yerlikaya, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam ve beslenmenin Ã¶nemine iÅŸaret ederek, ABD ve Avrupa Ã¼lkelerinde obezitenin ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.

Yerlikaya, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"GÄ±dalardaki endÃ¼strileÅŸme, katkÄ± maddeleri arttÄ±kÃ§a obezite gibi sorunlar da Ã§ok daha fazla gÃ¼ndeme geliyor. Bu bakÄ±mdan Ã¼lkemizde bu konuda hassas olmamÄ±z gerekiyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± da Ã§ok titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼, yÃ¶netmeliÄŸimizi hazÄ±rladÄ±k. YayÄ±ncÄ±larÄ±mÄ±z da inÅŸallah hassas olurlar. Hassas olmazlarsa ne olur? Bunun mÃ¼eyyideleri de aÄŸÄ±rdÄ±r, bunu da belirtmek isterim. MÃ¼eyyidelerimiz yine 6112 sayÄ±lÄ± yasaya gÃ¶re belirleniyor. Yasada 32'nci maddenin 2'nci fÄ±krasÄ± uyarÄ±nca mÃ¼eyyide uygulayacaÄŸÄ±z.

DÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza vereceÄŸiz. Fakat diyelim buna uymadÄ±, ceza aldÄ± ve tekrar etti. Belli bir sÃ¼re tekrar ederse bu sefer ilgili programÄ±n 5 kez durdurulmasÄ± gibi daha aÄŸÄ±r cezalar geliyor. Yine de devam ederse 10 gÃ¼ne kadar program durdurma ve yine de devam ederse lisans iptaline kadar giden cezalar var. Yani kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki gÄ±dalarla ilgili reklam yasaÄŸÄ±na Ã¶zellikle uymuyor ve bir yÄ±l iÃ§erisinde devam ediyorsa, belli bir sÃ¼reyi de aÅŸmÄ±ÅŸsa lisans iptaline kadar gidebilir."

RTÃœK BaÅŸkanÄ± Yerlikaya, kÄ±rmÄ±zÄ± listedeki gÄ±dalarÄ±n reklamlarÄ±nÄ±n Ã§ocuk programlarÄ± haricindeki programlarda da saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyi teÅŸvik edici akar bantlarla verilebileceÄŸini anlattÄ±.

Bu Ã§erÃ§evede Ã§ok gÃ¼zel sloganlarÄ±n belirlendiÄŸini belirten Yerlikaya, "Mesela bir dizi film veya Ã§ocuklara yÃ¶nelik olmayan baÅŸka bir programda kÄ±rmÄ±zÄ± listedeki Ã¼rÃ¼nlerin reklamÄ±nÄ± yayÄ±nlayacaksa, akar bantla bu mesajlarÄ± yayÄ±nlamak zorunda." dedi.

Yerlikaya, bu mesajlar arasÄ±nda "ÅžiÅŸmanlÄ±k ve neden olduÄŸu hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± besleniniz, hareketli olunuz", "Sabah kahvaltÄ±sÄ± saÄŸlÄ±klÄ± beslenmede Ã¶nemli bir Ã¶ÄŸÃ¼ndÃ¼r. GÃ¼ne istekli baÅŸlamak, iÅŸte ve okulda baÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in mutlaka kahvaltÄ± yapÄ±nÄ±z", "KÄ±sa sÃ¼rede hÄ±zlÄ± kilo verdiren ÅŸok diyetler saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na neden olur. ZayÄ±flamak iÃ§in bir saÄŸlÄ±k kuruluÅŸundan yardÄ±m alÄ±nÄ±z", "AÅŸÄ±rÄ± tuzlu, ÅŸekerli ve yaÄŸlÄ± besinlerden kaÃ§Ä±nÄ±nÄ±z" gibi sloganlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Bu konuda da cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bulunduÄŸunu belirten Yerlikaya, "Akar bantlar verilmezse bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda mÃ¼eyyide uygulayabileceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z genÃ§lerin ve Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±. Bunlar toplumumuzun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ortaya konulmuÅŸ kural ve dÃ¼zenlemelerdir." diye konuÅŸtu.