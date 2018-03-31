11:29, 31 Mart 2018 Cumartesi

Ä°srail'e ait keÅŸif drone'u LÃ¼bnan'a dÃ¼ÅŸtÃ¼



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Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ± LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'e ait keÅŸif amaÃ§lÄ± bir Ä°nsansÄ±z Hava AracÄ± (Ä°HA)'nÄ±n LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyindeki BaraÅŸit ve Beyt Yahun beldeleri arasÄ±ndaki bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Beyrut merkezli Al-Manar televizyonunun aktardÄ±ÄŸÄ± haberde, "Al-Manar muhabiri, Ä°srail'e ait casus drone'un LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyindeki BaraÅŸit ve Beyt-Yanun yerleÅŸimleri arasÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiriyor" denildi. LÃ¼bnan, daha Ã¶nce birkaÃ§ kez Ä°srail tarafÄ±ndan hava sahasÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekÃ§esiyle BMGK'ya ÅŸikayetlerde bulunmuÅŸtu.

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