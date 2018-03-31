Yemen'de DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± depolarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki Hudeyde kentinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'na (WFP) ait bazÄ± gÄ±da depolarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, WFP'nin Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi.
SÃ¶z konusu depolarda yaÄŸ ve baklagiller gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddelerinin bulunduÄŸu belirtildi.
WFP yetlkilileri henÃ¼z olaya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±, AÄŸustos 2017'de Ã¼lkede gÄ±da yardÄ±mlarÄ±ndan yararlananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) raporlarÄ±, Ã¼lkede 21 milyon insanÄ±nÄ±n yani nÃ¼fusun yÃ¼zde 80'inin insani yardÄ±mlara ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ortaya koyuyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ± LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
GHK Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyyid, Husilere, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± getirilecek, Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. AyrÄ±ca 21 nakliye ÅŸirketinin mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan "yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan gence, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Kuveyt'in talebi Ã¼zerine kapalÄ± oturumda toplanacak.
ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Suriye'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyona ait bir konvoya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶lenlerden birinin Ä°ngiliz askeri olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±
Fas'ta, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle, yÃ¼zlerce FaslÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ± ile Filistin'e destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlendi.
Macaristan BaÅŸbakanÄ± Orban, Macar asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± George Soros'a baÄŸlÄ± 2 bin kiÅŸilik bir grubun Macar hÃ¼kÃ¼metini parlamento seÃ§iminde yenilgiye uÄŸratmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterilerinde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
ABD temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Amerikan medyasÄ±na verdiÄŸi mÃ¼lakatta, uluslararasÄ± toplumdan Ä°ran Ã¼zerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmasÄ±nÄ± istedi.
Deniz YÄ±ldÄ±zÄ±-2018 TatbikatÄ±'na katÄ±lan TCG Salihreis ve TCG BÃ¼yÃ¼kada fÄ±rkateynleri Odessa limanÄ±na demir attÄ±.
Ruanda'da Hutu etnik grubuna baÄŸlÄ± milis gÃ¼Ã§lerin Tutsi ve muhalif Hutu'lara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi soykÄ±rÄ±mda 100 gÃ¼nde 800 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.