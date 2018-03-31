11:50, 31 Mart 2018 Cumartesi

Yemen'de DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ± depolarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±





BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yemen'in batÄ±sÄ±ndaki Hudeyde kentinde BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'na (WFP) ait bazÄ± gÄ±da depolarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, WFP'nin Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi. SÃ¶z konusu depolarda yaÄŸ ve baklagiller gibi Ã§eÅŸitli gÄ±da maddelerinin bulunduÄŸu belirtildi. WFP yetlkilileri henÃ¼z olaya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±, AÄŸustos 2017'de Ã¼lkede gÄ±da yardÄ±mlarÄ±ndan yararlananlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 7 milyona ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor. Yemen, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerinin desteklediÄŸi hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalara sahne oluyor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) raporlarÄ±, Ã¼lkede 21 milyon insanÄ±nÄ±n yani nÃ¼fusun yÃ¼zde 80'inin insani yardÄ±mlara ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ortaya koyuyor.

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