112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri TÃ¼rkiye geneline yayÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri'nde il sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, yÄ±l sonuna kadar TÃ¼rkiye genelinde hizmet verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, acil Ã§aÄŸrÄ± numaralarÄ±nÄ± tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirerek vatandaÅŸlara kolaylÄ±k saÄŸlayan 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi Projesi kapsamÄ±nda, bugÃ¼ne kadar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, BalÄ±kesir, Burdur, Denizli, DÃ¼zce, Hatay, Isparta, KahramanmaraÅŸ, Karaman, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rÅŸehir, Kocaeli, Konya, KÃ¼tahya, Manisa, Mersin, MuÄŸla, NiÄŸde, Sivas, Yalova ve Yozgat olmak Ã¼zere toplam 24 ilde 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi faaliyete geÃ§irildi.
YÄ±l sonuna kadar 48 ilde daha faaliyete baÅŸlayacak merkezlerle birlikte toplam 72 ilde vatandaÅŸlar, tek bir numaradan yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunabilecek. BÃ¶ylelikle 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri, 2018 sonuna kadar TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zde 90'Ä±nda hizmet vermeye baÅŸlayacak.
YazÄ±lÄ±mÄ± tamamen yerli imkanlarla, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendislerince geliÅŸtirilen 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi, Ä°ngilizce, Almanca, ArapÃ§a, RusÃ§a ve diÄŸer dillerde de hizmet veriyor. YazÄ±lÄ±mÄ±n yedekleme Ã¶zelliÄŸi, yaÅŸanabilecek herhangi bir felaket durumunda, acil Ã§aÄŸrÄ±larÄ± tek merkezden kontrol etme, bir ÅŸehre en yakÄ±n baÅŸka bir ÅŸehirden destek gÃ¶nderilmesi veya yÃ¶netilmesi imkanÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Sistem, siber saldÄ±rÄ±lardan da etkilenmiyor.
Dubai'de dÃ¼zenlenen "Kamuda En YenilikÃ§i BiliÅŸim Projesi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne de layÄ±k gÃ¶rÃ¼len yazÄ±lÄ±m, yerli navigasyon sistemleriyle yardÄ±m ekiplerinin en kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸÄ±mÄ±na destek oluyor.
E-CALL SÄ°STEMÄ°
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri, yeni nesil araÃ§larda bulunan ve acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan "e-Call" adlÄ± sisteme de entegre edilecek.
Fabrika Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± araÃ§larda sensÃ¶rlere entegre bir modemle Ã§alÄ±ÅŸan sistemde, kaza sÄ±rasÄ±nda bir Ã§arpÄ±ÅŸmadan sonra araÃ§ iÃ§i sensÃ¶rlerin aktivasyonuyla, otomatik olarak veya araÃ§ iÃ§inde bulunan kiÅŸinin kalp krizi gibi acil durumlar yaÅŸamasÄ± durumunda, araÃ§ iÃ§inde bulunan butona basÄ±lmasÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±, otomatik baÅŸlatÄ±lacak.
BaÅŸlatÄ±lan bu Ã§aÄŸrÄ±yÄ±, yeni nesil 112 yazÄ±lÄ±mÄ± karÅŸÄ±layÄ±p, araÃ§ iÃ§erisindeki modeme ulaÅŸarak, araÃ§ kabini ile sesli iletiÅŸime geÃ§ilecek. AynÄ± zamanda 112 yazÄ±lÄ±mÄ±yla, araÃ§ iÃ§erisindeki modeme baÄŸlantÄ± kurulup, araÃ§tan bazÄ± bilgilerin alÄ±nabilmesi de saÄŸlanacak.
ENGELSÄ°Z 112 PROJESÄ°
BakanlÄ±k, engelli vatandaÅŸlarÄ±n acil durumlarda ihtiyaÃ§ duymalarÄ± halinde zorluk yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in de Engelsiz 112 Projesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Proje kapsamÄ±nda SaÄŸÄ±rlar Konfederasyonu ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten BakanlÄ±k, engelli vatandaÅŸlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ± merkezlerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak arayarak, iÅŸaret diliyle haberleÅŸmesini saÄŸlayabilecek. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ haberleÅŸmenin tamamlanmasÄ± ile olay yerinden canlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin 112 merkezlerine aktarÄ±lmasÄ± sonrasÄ± ilgili ekipler olay yerine gÃ¶nderilecek.
YardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanlara, daha hÄ±zlÄ± ve etkin ÅŸekilde cevap verilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi Projesi'nde vatandaÅŸlar, acil durumlarda; 155 Polis Ä°mdat, 158 Sahil GÃ¼venlik, 110 YangÄ±n Ä°hbar, 156 Jandarma Ä°mdat, 177 Orman YangÄ±n, 112 SÄ±hhi Ä°mdat ve 122 AFAD yerine, 112'den yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunabilecek.
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re hali hazÄ±rda 23 ilde faaliyet gÃ¶steren 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne, yÄ±l sonuna kadar 48 il daha eklenecek
Ã‡ocuk programlarÄ±nda bazÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin reklamlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamada dÃ¼zenlemeye uymayana bir Ã¶nceki ayÄ±n reklam gelirlerinin yÃ¼zde 1'i ile yÃ¼zde 3'Ã¼ arasÄ±nda ceza verilecek
TÃ¼rk Kanser AraÅŸtÄ±rma ve SavaÅŸ Kurumu DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžuayib YalÃ§Ä±n, "Kanserin tedavisinin bulunduÄŸu, bu konuda ilaÃ§larÄ±n piyasaya sÃ¼rÃ¼lmediÄŸi" iddialarÄ± iÃ§in, "Bu bir yalan ve bu yalan fazla uzadÄ±. Bunlar efsane, birileri bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yor, sonra bu gizleniyor. YalancÄ±nÄ±n mumu, yatsÄ±ya kadar yanar diye Ã§ok gÃ¼zel bir sÃ¶z var. Sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada da aynÄ± ÅŸey sÃ¶yleniyor." dedi.
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EndonezyalÄ±lar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirmek iÃ§in arÄ± zehriyle yapÄ±lan akupunktur tedavisine baÅŸvuruyor, tedavinin, felÃ§, hepatit, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kolesterol gibi bir Ã§ok hastalÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
2018-MSÃœ'nÃ¼n giriÅŸ belgelerinin internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi