12:56, 31 Mart 2018 Cumartesi

112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri TÃ¼rkiye geneline yayÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri'nde il sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±, yÄ±l sonuna kadar TÃ¼rkiye genelinde hizmet verilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ± belirtildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, acil Ã§aÄŸrÄ± numaralarÄ±nÄ± tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirerek vatandaÅŸlara kolaylÄ±k saÄŸlayan 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi Projesi kapsamÄ±nda, bugÃ¼ne kadar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, BalÄ±kesir, Burdur, Denizli, DÃ¼zce, Hatay, Isparta, KahramanmaraÅŸ, Karaman, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rÅŸehir, Kocaeli, Konya, KÃ¼tahya, Manisa, Mersin, MuÄŸla, NiÄŸde, Sivas, Yalova ve Yozgat olmak Ã¼zere toplam 24 ilde 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi faaliyete geÃ§irildi.

YÄ±l sonuna kadar 48 ilde daha faaliyete baÅŸlayacak merkezlerle birlikte toplam 72 ilde vatandaÅŸlar, tek bir numaradan yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunabilecek. BÃ¶ylelikle 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri, 2018 sonuna kadar TÃ¼rkiye'nin yÃ¼zde 90'Ä±nda hizmet vermeye baÅŸlayacak.

YazÄ±lÄ±mÄ± tamamen yerli imkanlarla, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼hendislerince geliÅŸtirilen 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi, Ä°ngilizce, Almanca, ArapÃ§a, RusÃ§a ve diÄŸer dillerde de hizmet veriyor. YazÄ±lÄ±mÄ±n yedekleme Ã¶zelliÄŸi, yaÅŸanabilecek herhangi bir felaket durumunda, acil Ã§aÄŸrÄ±larÄ± tek merkezden kontrol etme, bir ÅŸehre en yakÄ±n baÅŸka bir ÅŸehirden destek gÃ¶nderilmesi veya yÃ¶netilmesi imkanÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Sistem, siber saldÄ±rÄ±lardan da etkilenmiyor.

Dubai'de dÃ¼zenlenen "Kamuda En YenilikÃ§i BiliÅŸim Projesi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne de layÄ±k gÃ¶rÃ¼len yazÄ±lÄ±m, yerli navigasyon sistemleriyle yardÄ±m ekiplerinin en kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸÄ±mÄ±na destek oluyor.

E-CALL SÄ°STEMÄ°

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezleri, yeni nesil araÃ§larda bulunan ve acil durumlarda otomatik olarak 112 aramasÄ± yapan "e-Call" adlÄ± sisteme de entegre edilecek.

Fabrika Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± araÃ§larda sensÃ¶rlere entegre bir modemle Ã§alÄ±ÅŸan sistemde, kaza sÄ±rasÄ±nda bir Ã§arpÄ±ÅŸmadan sonra araÃ§ iÃ§i sensÃ¶rlerin aktivasyonuyla, otomatik olarak veya araÃ§ iÃ§inde bulunan kiÅŸinin kalp krizi gibi acil durumlar yaÅŸamasÄ± durumunda, araÃ§ iÃ§inde bulunan butona basÄ±lmasÄ±yla Ã§aÄŸrÄ±, otomatik baÅŸlatÄ±lacak.

BaÅŸlatÄ±lan bu Ã§aÄŸrÄ±yÄ±, yeni nesil 112 yazÄ±lÄ±mÄ± karÅŸÄ±layÄ±p, araÃ§ iÃ§erisindeki modeme ulaÅŸarak, araÃ§ kabini ile sesli iletiÅŸime geÃ§ilecek. AynÄ± zamanda 112 yazÄ±lÄ±mÄ±yla, araÃ§ iÃ§erisindeki modeme baÄŸlantÄ± kurulup, araÃ§tan bazÄ± bilgilerin alÄ±nabilmesi de saÄŸlanacak.

ENGELSÄ°Z 112 PROJESÄ°

BakanlÄ±k, engelli vatandaÅŸlarÄ±n acil durumlarda ihtiyaÃ§ duymalarÄ± halinde zorluk yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in de Engelsiz 112 Projesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Proje kapsamÄ±nda SaÄŸÄ±rlar Konfederasyonu ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten BakanlÄ±k, engelli vatandaÅŸlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ± merkezlerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ olarak arayarak, iÅŸaret diliyle haberleÅŸmesini saÄŸlayabilecek. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ haberleÅŸmenin tamamlanmasÄ± ile olay yerinden canlÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin 112 merkezlerine aktarÄ±lmasÄ± sonrasÄ± ilgili ekipler olay yerine gÃ¶nderilecek.

YardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanlara, daha hÄ±zlÄ± ve etkin ÅŸekilde cevap verilmesini saÄŸlamak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi Projesi'nde vatandaÅŸlar, acil durumlarda; 155 Polis Ä°mdat, 158 Sahil GÃ¼venlik, 110 YangÄ±n Ä°hbar, 156 Jandarma Ä°mdat, 177 Orman YangÄ±n, 112 SÄ±hhi Ä°mdat ve 122 AFAD yerine, 112'den yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunabilecek.

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