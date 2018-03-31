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13:15, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Musevilerin Hamursuz BayramÄ±
Musevilerin Hamursuz BayramÄ±

HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay Valisi Erdal Ata ve beraberindekiler, Musevilerin Hamursuz BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla havrayÄ± ziyaret etti.

Ata, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tarih boyunca birÃ§ok medeniyete ev sahipliÄŸi yapan kentin, 3 semavi dini de bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

AsÄ±rlarca 3 farklÄ± dine mensup vatandaÅŸlarÄ±n Hatay'da barÄ±ÅŸ, huzur, dostluk ve kardeÅŸlik iÃ§erisinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ata, "TÃ¼m Musevi kardeÅŸlerimizin, Hamursuz BayramÄ±'nÄ± kutluyorum. Burada diÄŸer dinlere mensup kardeÅŸlerimiz de var, bu da buradaki birlik ve beraberliÄŸin ne kadar Ã¶nemli ve Ã¼st dÃ¼zeyde olduÄŸunu gÃ¶steriyor. DÃ¼nyada diÄŸer toplumlarÄ±n Ã¶rnek almasÄ± gereken bir yaÅŸam tarzÄ±." diye konuÅŸtu.

Antakya Musevi Cemaati VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Åžaul CenudioÄŸlu da Yahudilerin kÃ¶lelikten kurtuluÅŸunu kutlayan Hamursuz BayramÄ±'nÄ±n, Ã¶nemini anlatan bir konuÅŸma yaptÄ±.

CenudioÄŸlu, gelen misafirlere mayalanmamÄ±ÅŸ ekmek ikram etti.

Ziyarete, Antakya Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kimyeci, Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Hamdi KavillioÄŸlu, Alevi cemaati temsilcisi Nasreddin Eskiocak, Affan Mahallesi Alevi kanaat Ã¶nderi Adnan FatihoÄŸlu da katÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular hamursuz bayramÄ± Hatay
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Musevilerin Hamursuz BayramÄ±
Musevilerin Hamursuz BayramÄ±

HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi
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