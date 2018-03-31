13:33, 31 Mart 2018 Cumartesi

KÄ±rgÄ±zistan'da 1 milyon eserli Ã§ocuk kÃ¼tÃ¼phanesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te Ã§ocuk kitaplarÄ± yazarÄ± KÄ±rgÄ±z KasÄ±malÄ± Bayalinov'Ä±n adÄ±na taÅŸÄ±yan Ulusal Ã‡ocuk ve GenÃ§lik KÃ¼tÃ¼phanesi 1 milyon basÄ±lÄ± esere ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Kent merkezinde yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m asÄ±r Ã¶nce kurulan kÃ¼tÃ¼phane binasÄ±, dÄ±ÅŸ cephesinde Sovyet mimarisi, iÃ§ kÄ±smÄ±nda da yÃ¼ksek tavanÄ±, silindirik sÃ¼tunlarÄ±, ihtiÅŸamlÄ± merdivenleri, bÃ¼yÃ¼k ve yÃ¼ksek pencereleriyle dikkati Ã§ekiyor.

Åžehrin ikinci bÃ¼yÃ¼k kÃ¼tÃ¼phanesi, KÄ±rgÄ±z Ã§ocuk kitaplarÄ± yazarÄ± KasÄ±malÄ± Bayalinovâ€™un adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Ã‡ocuklara okumanÄ±n keyfini ve bilgiyi keÅŸfetmenin heyecanÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in binanÄ±n farklÄ± kÃ¶ÅŸelerine kurulan "yaÅŸam alanlarÄ±" ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

YÄ±llÄ±k ortalama 300 bin Ã§ocuk ve yetiÅŸkinin ziyaret ettiÄŸi bina, Ã¼lkenin en fazla ziyaret edilen kÃ¼tÃ¼phanelerden biri olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

KÃœTÃœPHANEDE BÄ°R MÄ°LYON KÄ°TAP VAR

KÃ¼tÃ¼phane Toplu Etkinlikler BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Madina SÄ±dÄ±kova yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 14 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan kÃ¼tÃ¼phanede 1 milyon kitapla hizmet verdiklerini bildirdi.

"Ã‡ocuklar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak edebiyat, ders kitaplarÄ±, tarih ve dil iÃ§erikli kitaplarÄ± okuyor. Bunlardan 300 bini Ã§ocuk kitaplarÄ±. KÃ¼tÃ¼phaneyi yÄ±lda ortalama 300 bin kiÅŸi ziyaret ediyor." diyen SÄ±dÄ±kova, kitaplarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n baÄŸÄ±ÅŸ yoluyla ABD'nin BiÅŸkek BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, DÃ¼nya BankasÄ±, yazarlar ve kitapÃ§Ä±lardan geldiÄŸini belirtti.

SÄ±dÄ±kova, kÃ¼tÃ¼phaneyi ziyaret eden Ã§ocuk ve genÃ§lerin hem okuduÄŸunu hem de eÄŸlendiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã‡ocuklu aileler iÃ§in "dadÄ± hizmeti" saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren SÄ±dÄ±kova, "KÃ¼tÃ¼phaneyi ziyaret eden Ã§ocuklar eÄŸlenerek vakit geÃ§iriyor, Ã¶devlerini yapÄ±yor, kitap okuyor, resim yapma yeteneklerini geliÅŸtiriyor. Hatta oyuncakla oynayabiliyorlar. Gerekirse bilgisayarda oyun oynayabiliyorlar ve televizyon izleyebiliyorlar." ifadelerini kullandÄ±.

ZiyaretÃ§ilerin okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± attÄ±rmak amacÄ±yla Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen SÄ±dÄ±kova, kÃ¼tÃ¼phanede verilen tÃ¼m hizmetlerin kayÄ±t hizmeti dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼cretsiz olduÄŸunu aktardÄ±.

SÄ±dÄ±kova, engelli Ã§ocuklarÄ±n ve ebeveynlerin de kÃ¼tÃ¼phaneden yararlanabileceÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Engelli Ã§ocuklar da bize geliyorlar. Bilgiye ulaÅŸmalarÄ± iÃ§in engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da tÃ¼m koÅŸullar yaratÄ±ldÄ±." dedi.

KÃ¼tÃ¼phaneye iki torununu getiren Ä°rina Bugazova da kÃ¼tÃ¼phanenin ailesi iÃ§in Ã¶nemli bir mekan olduÄŸunu belirterek, "Engelli torunlarÄ±m buraya gelmek iÃ§in can atÄ±yor. 10 yÄ±ldÄ±r buraya geliyoruz. Ã–ÄŸretmenler torunlarÄ±ma bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steriyorlar. Birlikte ÅŸiir okuyorlar. AtÃ¶lye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lÄ±yorlar. Biz tÃ¼m bayramlarÄ±mÄ±zÄ± kÃ¼tÃ¼phanede geÃ§iriyoruz." diye konuÅŸtu.

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