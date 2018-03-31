Irak'tan Ä°srail'e kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'de "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen dÃ¼nkÃ¼ barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ahmed Mahcub, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'de Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nayarak bunun uluslararasÄ± kanunlarÄ±n aÃ§Ä±k bir ihlali olduÄŸunu belirtti.
Ãœlkesinin Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu kaydeden Mahcub, Irak olarak baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet kurulmasÄ± dahil Filistin davasÄ±na verdikleri destek konusundaki tutumlarÄ±nÄ±n sabit olduÄŸunu ifade etti.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen barÄ±ÅŸÃ§Ä±l "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gÃ¶sterileri sÄ±rasÄ±nda, Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlercesi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi
Kosovo CumhurbaÅŸkanÄ± FETÃ– Ã¼yesi 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BaÅŸkent BiÅŸkek'teki Ulusal Ã‡ocuk ve GenÃ§lik KÃ¼tÃ¼phanesinde 1 milyon basÄ±lÄ± eser bulunuyor
Sierra Leone'de Halk, ikinci turda yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Ä°kinci turda asker kÃ¶kenli aday Bio ve eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamara yarÄ±ÅŸÄ±yor
BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ± LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
GHK Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyyid, Husilere, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± getirilecek, Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. AyrÄ±ca 21 nakliye ÅŸirketinin mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Fransa'da geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±yla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan "yeteri kadar kiÅŸi Ã¶lmediÄŸi" ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan gence, "terÃ¶rÃ¼ Ã¶vmek" suÃ§undan 6 ay hapis cezasÄ± verildi.
BMGK, Gazze'de 15 Filistinlinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan Kuveyt'in talebi Ã¼zerine kapalÄ± oturumda toplanacak.
ÃœrdÃ¼n, Gazze'de barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi ve Filistin halkÄ±na yÃ¶nelik orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanÄ±lan olaylardan Ä°srail'in sorumlu olduÄŸunu belirtti.
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi BaÅŸkanÄ± Thomas Bach, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Ulusal Olimpiyat Komitesi Ã¼yeleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.