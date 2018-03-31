Kosova lideri FETÖ üyelerinin tutuklanmasını onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci, FETÖ üyesi 6 Türk vatandaşlarının ulusal güvenlikleri için tehlike arz ettiğini duyurdu. Bu tehlikenin tamamen farkında ve kanıtları olduğunu, tutuklama ve sınır dışını onayladığını açıkladı.
Düzenlediği basın toplantısında olayla ilgili yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova’da bulunan altı Türk vatandaşının tutuklanıp sınır dışı edilmesiyle ilgili Kosova İstihbarat Ajansı (AKİ) tarafından hazırlanan detaylı bir rapor aldığını açıkladı.
“AKI-ye göre Türk vatandaşlarının tutuklanma ve sınır dışı edilmesinin tek nedeni bu kişilerin ulusal güvenliğe tehlike teşkil etmesiydi.” diye belirten Thaçi, detaylı soruşturmanın sürdüğünü ve bu soruşturmanın sona ermesine kadar devlet organlarına karşı dikkatli davranılması gereğini dile getirdi.
“Olay izole bir durumu teşkil ediyor ve bu durumu Kosova’yı uluslararası sözleşmelere saygı göstermemekle suçlamak için kimse kötüye kullanamaz. Böyle bir olayın bir daha tekrarlanmamasını diklerim.” şeklinde değerlendirmede bulunan Thaçi, olayı araştırmak için Meclis AKI Denetleme Komisyonu’na çağrıda bulundu.
Kosovahaber'de yer alan bilgiye göre soruşturmanın devam etmesine kadar kimsenin haksız yere suçlanmaması ve sorumlu ilan edilmemesi gereğine işaret eden Cumhurbaşkanı Thaçi, bu olayı siyasi esaslarca muamele görmemesi gereğine vurgu yaptı.
Thaçi bu vesile ile Başbakan Haradinaj’ın kararından sonra AKI Müdürü Driton Gashi’nin görevden alınmasını onaylayıp onaylamayacağına açıklamadı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tüm süreçlere itibar edilip edilmediğine dair soruşturmanın tamamen sona ermesine kadar AKI müdürünün görevden alınmasını onaylamayacağı ihtimalini açık bıraktı.
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