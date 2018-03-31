14:40, 31 Mart 2018 Cumartesi

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ±, Kosova ile donmuÅŸ ihtilafa karÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, Kosova ile iliÅŸkilerin "donmuÅŸ ihtilaf" ÅŸeklinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi seÃ§eneÄŸine karÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Vucic, SÄ±rbistan'Ä±n baÅŸkenti Belgrad'da "Kosova meselesinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ SÄ±rbistan iÃ§in Avrupa BirliÄŸi (AB) yolunda bir fÄ±rsat mÄ±, tehdit mi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼zenlenen toplantÄ±da sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya geldi.

Vucic, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m, zira bu bizi diÄŸerlerinden daha zor bir duruma sokar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kosova meselesine Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak ve Ã¶nemli kararlar almak iÃ§in her zamankinden fazla Ã§aba sarf ettiÄŸini ifade eden Vucic, "DiyaloÄŸa katÄ±lanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± donmuÅŸ ihtilaf ve bekleme yanlÄ±sÄ±ydÄ±. Ben bu Ã§Ã¶zÃ¼me karÅŸÄ±yÄ±m, ancak bu SÄ±rbistan'Ä± sevmediÄŸim veya olup biteni anlamadÄ±ÄŸÄ±m anlamÄ±na gelmez." diye konuÅŸtu.

Vuvic, AB ara buluculuÄŸunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Kosova-SÄ±rbistan diyaloÄŸunun devam edeceÄŸini belirterek, "AnlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maddelerin kaÃ§Ä±nÄ±n yerine getirilip getirilmediÄŸini kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde gÃ¶receÄŸimiz gÃ¼nÃ¼ bekliyoruz. Onlar yerine getirilince biz de anlaÅŸmanÄ±n devamÄ± iÃ§in hazÄ±r hale geleceÄŸiz." dedi.

ToplantÄ±da, Kosova'daki SÄ±rp azÄ±nlÄ±k ve AB yolunda Kosova meselesinin Ã¶nemi de ele alÄ±ndÄ±.

SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, 26 Mart'ta Kosova'nÄ±n Kuzey Mitrovica kentinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda gerginliÄŸe neden oldu. Olaydan sonra Kosova'daki SÄ±rplarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k partisi SÄ±rp Listesinin Genel BaÅŸkanÄ± Goran Rakic, Kosova hÃ¼kÃ¼metini terk edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

SÄ±rbistan, 116 Ã¼lke tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z devlet olarak tanÄ±nan Kosova'yÄ± hala kendi toprak parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmeye devam ediyor.

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