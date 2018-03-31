GÃ¼ncelleme: 15:01, 31 Mart 2018 Cumartesi

ErdoÄŸan Yeditepe Bienali'nde Ayasofya'dan seslendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik TÃ¼rk SanatlarÄ± VakfÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Anadolu AjansÄ±'nÄ±n global iletiÅŸim ortaklÄ±ÄŸÄ±nda Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin medeniyetlerin kavÅŸaÄŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸ bir Ã¼lke olduÄŸunu belirterek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ne mutlu bize... Biz burada aslÄ±nda vere vere, eriye eriye buraya geldik. Ä°ÅŸte ÅŸÃ¶yle gidelim asÄ±rlar gerisine, 18 milyon kilometrekareden buralara geldik. Yani 780 bin kilometrekareye geldik. Daha ÅŸurada 19. asrÄ±n baÅŸlarÄ±nda 5 milyon kilometrekare bir alana sahiptik. Bu kadar kÄ±sa zamanda 780 bin kilometrekareye dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Kimse bunun hesabÄ±nÄ± sormuyor. 'NasÄ±l oldu da buraya geldik?' demiyor. Bundan sonrasÄ± bizim iÃ§in Ã§ok hassas. Ã‡ok dikkatli olmaya mecburuz."

Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra Hatay'dan Kayseri'ye, ÃœrgÃ¼p'ten Hasankeyf'e, Efes'ten HattuÅŸaÅŸ'a kadar TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir tarafÄ±nda medeniyetlere beÅŸiklik yapmÄ±ÅŸ yerlerin bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "TopkapÄ±'daki eserlerin bir benzerini, kapasite ve Ã§eÅŸitlilik itibariyle dÃ¼nyada hiÃ§bir yerde, hiÃ§bir mÃ¼zede bulamazsÄ±nÄ±z. Ancak millet olarak diÄŸer pek Ã§ok konuda olduÄŸu gibi burada da elimizdeki hazinenin kÄ±ymetini bilmiyoruz. 'Ol mahiler ki derya iÃ§redir deryayÄ± bilmezler.' BÃ¶yle bir durumumuz var. Ne kendimize ne de yurt dÄ±ÅŸÄ±na bu gÃ¼zellikleri layÄ±kÄ±yla tanÄ±tabiliyoruz. Adeta mÃ¼flis tÃ¼ccar gibiyiz. Tabii burada temel sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n bir dÃ¶nem Ã¼lkemize hakim olan zihniyet olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. TÃ¼rkiye uzun yÄ±llar sanat, kÃ¼ltÃ¼r ve tarih deyince sadece belli bir dÃ¶nemi, belli bir kalÄ±bÄ± esas alan kÄ±sÄ±r ve dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n esiri olmuÅŸtur. Bizans'tan Ã§ok BizansÃ§Ä±, BatÄ±'dan ziyade BatÄ±cÄ± ama her halÃ¼karda milletin deÄŸerleriyle kavgalÄ± bu zihniyet, ecdadÄ±n bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mirasÄ±n kÄ±ymetini de ne yazÄ±k ki bilememiÅŸtir. Tarihi camilerin bir kÄ±smÄ± mÃ¼zeye, aynen burasÄ± gibi, bir kÄ±smÄ± depoya, maalesef bir kÄ±smÄ± da ahÄ±ra Ã§evrilmiÅŸtir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Sadece SuriÃ§i'nde tek parti dÃ¶neminde 300'Ã¼ aÅŸkÄ±n mescidin yok edildiÄŸini dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SuriÃ§i derken Fatih'i kastediyorum, merkezi kastediyorum. Biz bunlarÄ± ÅŸimdi yeni yeni Ã§Ä±kartÄ±p ihya etmenin, inÅŸa etmenin gayreti iÃ§erisindeyiz. Ã‡oÄŸu zaman ihmalkarlÄ±ktan dolayÄ± bu mescitler, camiler yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, iÃ§indeki yÃ¼zlerce nadide eser talan edilmiÅŸtir. DÃ¶nemin CHP'si, asÄ±rlÄ±k kÃ¼ltÃ¼r hazinemizi kendi ifadeleriyle bir gerilik numunesi olarak kabul etmiÅŸtir. Ecdat mirasÄ±nÄ±n kati bir tasfiyeye tabi tutulmasÄ± gerektiÄŸini yine bizzat kendileri ifade etmiÅŸtir. Ne yazÄ±k ki bu sakat anlayÄ±ÅŸtan Ä°slam sanat eserleri de nasibini almÄ±ÅŸtÄ±r. Kur'an-Ä± Kerim eÄŸitiminin dahi ancak gizli saklÄ± yapÄ±labildiÄŸi o gÃ¼nlerde hat, ebru, tezyin, tezhip gibi Ä°slam sanatlarÄ± da yok sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gelenekli sanat dallarÄ±mÄ±z yerine belli bir ideolojiyi ve dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ yansÄ±tan sanat dallarÄ± ikame edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sanat ve sanatÃ§Ä± kavramÄ± son derece sÄ±ÄŸ bir biÃ§imde deÄŸerlendirilerek sanat yalnÄ±zca Ã§aÄŸdaÅŸ sanatlardan ibaret gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda asÄ±rlardÄ±r bu topraklara ait olan, bize Ã¶zgÃ¼, milletimize has birÃ§ok sanat dalÄ±nÄ± ise maalesef hiÃ§bir deÄŸer vermemek suretiyle yok farz etmiÅŸlerdir. Daha da vahimi kendi mecrasÄ±nda bir ÅŸeyler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan, Ã¼rÃ¼n veren, topluma yeni eserler kazandÄ±ran sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z da Ã¶telenmiÅŸ, dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ, ademe mahkum edilmiÅŸtir."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tepeden inmeci, baskÄ±cÄ±, jakoben anlayÄ±ÅŸÄ±n bugÃ¼n de bazÄ± sanat Ã§evrelerinde devam ettiÄŸine ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Kendi ideolojilerini paylaÅŸmayan, bunlarÄ±n diktasÄ±na boyun eÄŸmeyen sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za yÃ¶nelik en ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±lar bunlardan geliyor. Gezi olaylarÄ±na destek vermeyen sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n bu Ã§evrelerce nasÄ±l hedef gÃ¶sterildiÄŸini gayet iyi biliyoruz. Ã‡apulcularla kol kola yÃ¼rÃ¼medikleri, vandallÄ±ÄŸa, sokak terÃ¶rÃ¼ne pirim vermedikleri iÃ§in sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n nelerle tehdit edildiÄŸini hepimiz Ã§ok iyi biliyoruz. Atalar, 'Can Ã§Ä±kar huy Ã§Ä±kmaz' diyor. Bunlar da bir tÃ¼rlÃ¼ kÃ¶tÃ¼ huylarÄ±ndan vazgeÃ§miyor, milletimizden yedikleri onca ÅŸamara raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ akÄ±llarÄ±nÄ± baÅŸlarÄ±na toplamÄ±yorlar." ifadelerini kullandÄ±.

Gezi'de yapÄ±lanÄ±n, daha yakÄ±n zaman Ã¶nce Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na destek iÃ§in bÃ¶lgeye giden sanatÃ§Ä±lara da "Sizin orada ne iÅŸiniz var?" denilerek yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kendi Mehmediyle, MehmetÃ§iÄŸiyle onur duyan sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za bunu yaptÄ±lar. O zaman sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ± nasÄ±l linÃ§ ettilerse, bugÃ¼n de aynÄ± ahlaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± haydutluÄŸu sergilediler. SanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±zÄ±n, Ã¼lkemiz iÃ§in canlarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan MehmetÃ§iklerimize moral vermesine dahi tahammÃ¼l gÃ¶steremediler. GÃ¼nlerce iÃ§lerinde biriktirdikleri kin, nefret ve husumeti, gazete kÃ¶ÅŸelerinden, televizyon ekranlarÄ±ndan, sosyal medya hesaplarÄ±ndan ortalÄ±ÄŸa boca ettiler. SÄ±rf yerli ve milli bir duruÅŸ sergilediler diye askerlerimize moral verdiler diye o sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za edilmedik hakaret bÄ±rakmadÄ±lar. BunlarÄ±n lÃ¼mpen mahalle kabadayÄ±larÄ±ndan inanÄ±n hiÃ§bir farkÄ± yoktur, onlar gibidir. Bunlar zihniyet itibariyle modern bedevilerdir. Kendi kÃ¼Ã§Ã¼k kabilelerinden olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ne kadar bÃ¼yÃ¼k olursa olsun, ne bir sanatÃ§Ä±nÄ±n ne de bir sanat eserinin bunlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde kÄ±ymeti vardÄ±r. Kabile Ã¼yelerineyse hangi suÃ§u iÅŸlerse iÅŸlesin, yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ ne kadar deÄŸersiz olursa olsun sonuna kadar sahip Ã§Ä±karlar. BunlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde vatana ihanet etsen bile menfaat grubuna ihanet etmediÄŸin sÃ¼rece makbulsÃ¼n. Nitekim bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aleni destek veren TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Ã§evrelere taÅŸeronluk yapan, sabah akÅŸam Ã¼lkemizi kÃ¶tÃ¼leyen sÃ¶zde sanatÃ§Ä±larÄ± hala baÅŸ tacÄ± etmelerinin yegane sebebi de budur."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.

En bÃ¼yÃ¼k fiziki mekana sahip Ã§Ä±kmanÄ±n iktidarlarÄ± dÃ¶neminde olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Onlar yÄ±ktÄ±lar, biz yaptÄ±k. Hala da onlar yÄ±kmanÄ±n gayretinde, biz yapmanÄ±n derdindeyiz. HiÃ§bir ÅŸeyi gÃ¶rmeden yaptÄ±klarÄ± gÃ¶sterileri hatÄ±rlayÄ±n. Ä°stanbul'da Harbiye Kongre Merkezi gibi bir merkezi yaparken, orada bir Muhsin ErtuÄŸrul'u, daha bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, daha modernini yapacaÄŸÄ±z dediÄŸimiz halde Ã¼zerimize Ã¼zerimize geldiler, yaptÄ±ktan sonra da sus pus oldular. Åžimdi orada, yerin katbekat altÄ±nda biliyorsunuz 3 bin kiÅŸilik dev bir kongre merkezimiz, gÃ¶steri merkezimiz var." diye konuÅŸtu.

"SANATI OLMAYAN BÄ°R OLMAYAN BÄ°R MÄ°LLETÄ°N ÅžAH DAMARI KOPMUÅž DEMEKTÄ°R"

ErdoÄŸan, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ni TÃ¼rkiye'nin bir numaralÄ± opera binasÄ± olarak yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Buna da biliyorsunuz Ã§ok baÄŸÄ±rdÄ± o Geziciler. Ä°stediÄŸiniz kadar baÄŸÄ±rÄ±n, Ã§atlayÄ±n, patlayÄ±n, bak yÄ±ktÄ±k ve inÅŸallah kÄ±sa zamanda da orada dÃ¼nyada sayÄ±lÄ± muhteÅŸem bir opera binasÄ±nÄ± Ã§ok amaÃ§lÄ± olarak yapÄ±yoruz. Proje zaten Ã§oktan bitti. Daha Ã¶nceki proje mÃ¼ellifi bunu da yaptÄ±, bitirdi ve ÅŸu anda ihalesi vesaire her ÅŸeyi bitmiÅŸ vaziyette. Ä°nÅŸallah bunu da bizler sÃ¼ratle halkÄ±mÄ±za yetiÅŸtireceÄŸiz ve TÃ¼rkiye'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da burasÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir inÅŸallah kÃ¼ltÃ¼rde, sanatta bir gÃ¶steri merkezi olacak ve gerektiÄŸinde Ã§ok amaÃ§lÄ± olarak da kullanabileceÄŸimiz bir merkezi olacak.

On yÄ±llar boyunca kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±na hakim olan, adeta burayÄ± kendi arka bahÃ§eleri gibi gÃ¶ren zÃ¼mrenin tahakkÃ¼mÃ¼ne son verdik. AynÄ± ÅŸeyi Ankara'da yaptÄ±k. Cumhuriyet tarihi boyunca bir tane eser ortaya koyun ya, bir tane fiziki mekan ortaya koyun, bir tane fiziki mekan ortaya koyamadÄ±nÄ±z. Demek ki bunlar bizi beklediler. Biz geldik, bu eserleri biz yapÄ±yoruz ve daha da yapacaÄŸÄ±z. 81 vilayetimize yapacaÄŸÄ±z, irili, kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ yapacaÄŸÄ±z. Niye? SanatÄ± olmayan bir milletin evet, ÅŸah damarÄ± kopmuÅŸ demektir."

Sanat ve kÃ¼ltÃ¼rle gÃ¼Ã§lÃ¼ olunacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ErdoÄŸan, "Ekonominiz ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa olsun eÄŸer sanatta, kÃ¼ltÃ¼rde yoksanÄ±z, dÃ¼nyada da yoksunuz. Sadece belli sanat dallarÄ±nÄ±n himaye edildiÄŸi, belli sanatÃ§Ä±larÄ±n desteklendiÄŸi eski dÃ¼zeni biz tamamen deÄŸiÅŸtirdik. Sanat ve sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z arasÄ±nda ayrÄ±m yapmadan, gÃ¼zeli, kaliteyi ve baÅŸarÄ±yÄ± desteklemenin Ã§abasÄ± iÃ§inde olduk. Onun iÃ§in gelenekli sanat dallarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ de aÃ§tÄ±k. DiÄŸer sanat dallarÄ±nÄ± asla ihmal etmedik. Ä°mtiyazlarÄ±nÄ± kaybedenler bizi acÄ±masÄ±zca eleÅŸtirse de hiÃ§bir zaman bizden Ã¶ncekilerin yanlÄ±ÅŸlarÄ±na, hatalarÄ±na dÃ¼ÅŸmedik." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'nin kÃ¼ltÃ¼r ve sanat hayatÄ±na deÄŸer katacak, bu alanda Ã§eÅŸitliliÄŸi artÄ±racak her tÃ¼rlÃ¼ eseri sahiplenmenin Ã§abasÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ±, bu ÅŸekilde de yollarÄ±na devam edeceklerini aktardÄ±.

Birileri gibi bu Ã¼lkenin deÄŸerlerini ideolojisine, siyasi kimliÄŸine veya dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re ayÄ±rmayacaklarÄ±nÄ±, tÃ¼m renkleriyle, Ã§eÅŸitleriyle, bÃ¼tÃ¼n zenginliÄŸiyle sanat dÃ¼nyasÄ±nÄ± kucaklamayÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini belirten ErdoÄŸan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bu Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼r ve sanat hayatÄ±na katkÄ± sunan, deÄŸer katan, nitelikli eserler Ã¼reten herkesin baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde yeri vardÄ±r. AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Yeditepe Bienali'nin bir kez daha hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Bienalin dÃ¼zenlenmesinde emeÄŸi geÃ§enleri tebrik ediyor, tÃ¼m sanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±za katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum, tÃ¼m Ä°stanbullularÄ± bu gÃ¼zide sanat etkinliÄŸinin en gÃ¼zel ÅŸekilde bence istifadesine sunduÄŸumuza gÃ¶re, onlar da bundan mÃ¼stefid olurlar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Rabb'im yar ve yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun ve bu eseri bizlere miras olarak bÄ±rakan baÅŸta Ä°stanbul'umuzun Fatih'i Fatih Sultan Mehmet Han olmak Ã¼zere hepsinin ruhuna el-Fatiha..."

HafÄ±z Ramazan Demirkan'Ä±n Kur'an-Ä± Kerim tilavetiyle baÅŸlayan programa CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, milletvekilleri, sanatÃ§Ä±lar, sanatseverler ve Ã§ok sayÄ±da davetli katÄ±ldÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Fatih Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa Demir, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Hattat Ali Toy'un "Allah'Ä±n yardÄ±mÄ± sizinle olsun" yazÄ±lÄ± hat tablosu hediye etti. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bienalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± kurdele keserek gerÃ§ekleÅŸtirdi.

VatandaÅŸlar ve turistler, Ayasofya'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sevgi gÃ¶sterisinde bulundu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± korumalarÄ±, Ã§ocuklara oyuncak daÄŸÄ±ttÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ayasofya'daki programÄ±n ardÄ±ndan "Tarihi HalkÄ±n KÃ¶ftecisi" lokantasÄ±nda yemek yedi. ErdoÄŸan'a eÅŸi Emine ErdoÄŸan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak da eÅŸlik etti.

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