15:27, 31 Mart 2018 Cumartesi

KudÃ¼s ve Filistin iÃ§in TÃ¼rkiye Alimler BuluÅŸmasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye, Filistin ve Ã§eÅŸitli Ä°slam Ã¼lkelerinden alimler, akademisyenler KudÃ¼s ve Filistin iÃ§in bir araya geldi.

Filistin Alimler BirliÄŸi ve UluslararasÄ± MÃ¼slÃ¼man Alimler DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi (UMAD) tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen KudÃ¼s ve Filistin iÃ§in TÃ¼rkiye Alimler BuluÅŸmasÄ±, TÃ¼rkiye, Filistin ve diÄŸer Ä°slam Ã¼lkelerinden Ã§ok sayÄ±da kanaat Ã¶nderini bir araya getirdi.

Esenler'de bir otelde dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸan Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Nevvaf Tekruri, TÃ¼rkiyeâ€™nin Mescid-i Aksa konusunda herkesten daha hassas olduÄŸunu ve bu konuda Ã¶zel bir mesuliyeti bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ±'nÄ±n inÅŸa ettiÄŸini anÄ±msatan Tekruri, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar. Bizim beraber olarak bu dava iÃ§in imkanlarÄ±mÄ±zÄ± seferber etmemiz lazÄ±m. KarÅŸÄ±mÄ±zda hiÃ§ kural, ahlak tanÄ±mayan korkuyla yaÅŸayan bir dÃ¼ÅŸman var. Demokrasi, insan haklarÄ±nda da yalan sÃ¶yleyen korkak bir dÃ¼ÅŸman. Onlar korkuyla yaÅŸÄ±yorlar. BÃ¼tÃ¼n bir Ä°slam Ã¼mmeti harekete geÃ§tiÄŸinde nasÄ±l baÅŸarÄ± elde edeceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Arakan da, TÃ¼rkistan da, Filistin de Ã¼mmetin ortak davasÄ±dÄ±r. Cepheler farklÄ± olsa da hepsinde birlikte olmamÄ±z gerekir. Her bir dava diÄŸerinden kopuk deÄŸildir. DÃ¼ÅŸmanÄ±n istediÄŸi ise bizim daÄŸÄ±lÄ±p, ayrÄ±lmamÄ±z."

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi KudÃ¼s Komitesi BaÅŸkanÄ± Dr. Ahmed El-Ã–meri ise Mescid-i Aksa'nÄ±n tÃ¼m MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n meselesi ve mesuliyetinde olduÄŸunu ifade ederek, TÃ¼rkiye'nin Filistinâ€™in haklÄ± davasÄ±na sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Mescidi Aksa'nÄ±n esaret altÄ±nda kalamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–meri, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Bizim mahremlerimize, mukaddeslerimize tecavÃ¼z eden dÃ¼ÅŸmanÄ±n bir dosta dÃ¶nÃ¼ÅŸmemesi lazÄ±m. BirÃ§ok Arap yÃ¶netimleri tarafÄ±ndan dost haline getirildi. OnlarÄ±n yalanÄ±na inanÄ±p Allah'Ä±n sÃ¶zlerini mi inkar edelim. DÃ¼n ekranlarda gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir protesto gÃ¶sterisinde yaÅŸlÄ±, kadÄ±n ve Ã§ocuÄŸu hedef alÄ±nÄ±p bombalandÄ±. Ã‡ok sayÄ±da ÅŸehit ve yaralÄ± var. Her ÅŸey tÃ¼m dÃ¼nya gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde oldu. SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n (Allah onu korusun) ifade ettiÄŸi gibi gerÃ§ek terÃ¶r Siyonizm'le temsil edilmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuklarÄ±, kadÄ±nlarÄ±, Mescid-i Aksa'ya namaz kÄ±lmak iÃ§in giren insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼r."

Arap baharlarÄ±nÄ± durduran, onlarÄ± akamete uÄŸratanÄ±n da Ä°srail olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Ã–meri, "Arap Ã¼lkelerindeki diktatÃ¶rlerin arkasÄ±nda duran ve onlarÄ±n ayakta durmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Ä°srail'dir. Bu diktatÃ¶rler, kendi halklarÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmekten de Ã§ekinmezler. Onlar adaletin, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n, adaletin yeniden ayakta olmasÄ±nÄ± istemezler." ifadelerini kullandÄ±.

KudÃ¼s Platformu BaÅŸkanvekili ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Nureddin Nebati de Gazze'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±ya deÄŸinerek, Ä°srail'in saldÄ±rgan tavrÄ±nÄ± devam ettirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ortada bir problem bulunduÄŸunu ve bunu en baÅŸta Ã§Ã¶zecek kiÅŸilerin alimler olduÄŸunu dile getiren Nebati, "KudÃ¼s'Ã¼n kutsallÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KudÃ¼s'Ã¼n vazgeÃ§ilmezliÄŸini, KudÃ¼s iÃ§in ÅŸehit olmanÄ±n, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kmenin, BeytÃ¼l Makdis iÃ§in oraya atÄ±lacak her adÄ±mÄ±n belki bize cennete yer ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± iyi anlatmasÄ± lazÄ±m. Alimler dÃ¼nyaya iliÅŸkin sadece Ã§Ã¶zÃ¼mleri deÄŸil, dÃ¼nya ile gÃ¶k arasÄ±ndaki birleÅŸimi saÄŸlayacak kaleme sahip olan insanlardÄ±r. Kalemi saÄŸlam tutup saÄŸlam yazmak lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

KudÃ¼s'Ã¼n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in umutlu olduÄŸunu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n BM'yi KudÃ¼s iÃ§in toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rmasÄ±nÄ± ve Genel Kurul'da alÄ±nan kararÄ± hatÄ±rlatan Nebati, ABDâ€™nin tehditlerine raÄŸmen Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye ve Yemen'in teklifine evet dediÄŸini kaydetti.

TBMM TÃ¼rkiye-Filistin Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Hasan Turan ise Ä°srail rejiminin saldÄ±rÄ± ve politikalarÄ±nÄ± kaygÄ±sÄ±z, tasasÄ±z ÅŸekilde devam ettirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Turan, bunun sebebinin ise MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n iÃ§erisinde bulunduÄŸu durum ve kÃ¼resel egemen gÃ¼Ã§lerin tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.