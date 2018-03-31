Tuzhurmatu'da 3 DEAÅž militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ±, Kosova ile donmuÅŸ ihtilafa karÅŸÄ±

SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi