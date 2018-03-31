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16:15, 31 Mart 2018 Cumartesi
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GÃ¼ncelleme: 15:44, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Orgeneral Akar Tunceli'deki birlikleri denetledi
Orgeneral Akar Tunceli'deki birlikleri denetledi

Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'deki birlikleri denetledi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.

Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



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