Orgeneral Akar Tunceli'deki birlikleri denetledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'deki birlikleri denetledi.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.
Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ± ile birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.
Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.
HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi
Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
MÃ¼steÅŸar YalÃ§Ä±n ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sullivan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi
ÅžÄ±rnakâ€™ta gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±nda aracÄ± durdurulan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nedim Uzunâ€™un, arama yapmasÄ±nÄ± engellediÄŸi ve kendisini tehdit ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren polis memuru Mustafa B., suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n ÅŸehit ediliÅŸinin 3'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
General Åžefik ErensÃ¼ KÄ±ÅŸlasÄ±'nda gÃ¶revli askerlerden 52'si dÃ¼n akÅŸam yemeÄŸinin ardÄ±ndan rahatsÄ±zlandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan askerlerden tedavileri tamamlananlar taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda DoÄŸan Egmont'tan, konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna'da KovaÃ§i ÅžehitliÄŸi'ne giderek, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrine Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±p dua etti
TÃ¼rkiye-Ukrayna Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Åžahin, KÄ±rÄ±m Tatar halkÄ±nÄ±n lideri Mustafa AbdÃ¼lcemil KÄ±rÄ±moÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG ve TÃ¼rkiye aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili, "TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olabiliriz lafÄ± doÄŸruysa, bunu sÃ¶yleyen kiÅŸinin haddini ve boyunu Ã§ok aÅŸan bir beyandÄ±r." dedi. ErdoÄŸan, MÄ°T'in Kosova'daki FETÃ– operasyonu iÃ§in de "Dedik ya onlar kaÃ§acak biz kovalayacaÄŸÄ±z, neresi olursa olsun ve bunlarÄ± paketleyerek buraya getireceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±. Â