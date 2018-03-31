Etiyopya’da OHAL kapsamında bin 107 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Etiyopya’da OHAL Tahkikat Kurulu Başkanı Tadesse Hordofa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OHAL kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde bin 107 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Gözaltına alınan kişilerin sivil halkı ve güvenlik güçlerini öldürmek, etnik şiddeti teşvik etmek, kamu ve özel mülklere zarar vermek suçlamalarıyla alıkonulduğunu belirten Hordofa, bu kişilerin Ambo, Jimma, Bahir Dar, Bishoftu, Harar ve Dire Dawa gibi bölgelerden olduğunu kaydetti.
Öte yandan Hordofa, kurulun ülkenin güneyindeki Moyale kasabasına giderek, askerlerin 11 Mart'ta 9 sivili “yanlışlıkla” öldürmesi hadisesini de araştıracağını ifade etti.
Ülkede geçen ay Başbakan Hailemariam Desalegn’in istifa etmesi sonrası devam eden gösteri ve şiddet olayları nedeniyle 6 aylık OHAL ilan edilmişti.
İktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) bu hafta yaptığı toplantıda, boşalan başbakanlık koltuğuna ve koalisyonun başına Oromo Halklarının Demokratik Örgütü (OPDO) Başkanı Abiy Ahmed'in geçmesini kararlaştırmıştı.
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