Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:13, 31 Mart 2018 Cumartesi
Afrika
Güncelleme: 16:01, 31 Mart 2018 Cumartesi

  • Paylaş
Etiyopya’da OHAL kapsamında bin 107 kişi gözaltına alındı
Etiyopya’da OHAL kapsamında bin 107 kişi gözaltına alındı

Etiyopya’da olağanüstü halin ilan edildiği geçen aydan bu yana binden fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopya’da OHAL Tahkikat Kurulu Başkanı Tadesse Hordofa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, OHAL kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde bin 107 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin sivil halkı ve güvenlik güçlerini öldürmek, etnik şiddeti teşvik etmek, kamu ve özel mülklere zarar vermek suçlamalarıyla alıkonulduğunu belirten Hordofa, bu kişilerin Ambo, Jimma, Bahir Dar, Bishoftu, Harar ve Dire Dawa gibi bölgelerden olduğunu kaydetti.

Öte yandan Hordofa, kurulun ülkenin güneyindeki Moyale kasabasına giderek, askerlerin 11 Mart'ta 9 sivili “yanlışlıkla” öldürmesi hadisesini de araştıracağını ifade etti.

Ülkede geçen ay Başbakan Hailemariam Desalegn’in istifa etmesi sonrası devam eden gösteri ve şiddet olayları nedeniyle 6 aylık OHAL ilan edilmişti.

İktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) bu hafta yaptığı toplantıda, boşalan başbakanlık koltuğuna ve koalisyonun başına Oromo Halklarının Demokratik Örgütü (OPDO) Başkanı Abiy Ahmed'in geçmesini kararlaştırmıştı.

Ahmed’in pazartesi günü mecliste yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.



İlgili Konular Etiyopya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Nijerya'da Boko Haram saldırısı 3 ölü 13 yaralı
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 3 ölü, 13 yaralı

Nijerya'da Maiduguri şehrine bağlı Zawuya köyünde 4 kadın canlı bombanın intihar saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti
Fransa'da 2017'de quot radikalleşen quot 20 yabancı sınır dışı edildi
Fransa'da 2017'de "radikalleşen" 20 yabancı sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı 2017'de radikalleştiği gerekçesiyle 20 yabancının sınır edildiğini, bu sayısının rekor olduğunu söyledi
Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi
Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi

İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, "İsrail güçlerinin, Gazze’de Filistin'in hakları için gösteri yapan sivilleri öldürmesi ve yaralaması dehşet verici" dedi
Etiyopya da OHAL kapsamında bin 107 kişi gözaltına alındı
Etiyopya’da OHAL kapsamında bin 107 kişi gözaltına alındı

Etiyopya’da olağanüstü halin ilan edildiği geçen aydan bu yana binden fazla şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Tuzhurmatu'da 3 DEAŞ militanı öldürüldü
Tuzhurmatu'da 3 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın Salahattin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi arasındaki dağlık bölgede bulunan DEAŞ militanlarına yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Haşdi Şabi gücünden 3 kişi hayatını kaybetti
Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması
Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması

Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nın dörtte üçünü Osmanlı inşa etmiştir. Bu bir ümmet meselesidir. Bugün Türkiye'yi bu ümmetin başında görmekteyiz. Liderliğini yapmaktadır. Direniş iddiasında bulunanlar ise oradaki direnişi kırıyorlar" dedi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosova ile donmuş ihtilafa karşı
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Kosova ile donmuş ihtilafa karşı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan'da nüfusun çoğunluğu, Kosova ile ilişkilerin 'donmuş ihtilaf' şeklinde olması gerektiğini savunuyor. Her ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olsa da ben bu seçeneğe karşıyım" dedi
Kosova lideri FETÖ üyelerinin tutuklanmasını onayladı
Kosova lideri FETÖ üyelerinin tutuklanmasını onayladı

Kosova Cumhurbaşkanı FETÖ üyesi 6 Türk vatandaşının tutuklama ve sınır dışı edilmelerini onayladığını açıkladı
Irak'tan İsrail'e kınama
Irak'tan İsrail'e kınama

Irak, İsrail güçlerinin Gazze'deki barışçıl gösterilere müdahalesinde gerçek mermi kullanmasını kınadı
Kırgızistan'da 1 milyon eserli çocuk kütüphanesi
Kırgızistan'da 1 milyon eserli çocuk kütüphanesi

Başkent Bişkek'teki Ulusal Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinde 1 milyon basılı eser bulunuyor
Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi
Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimi

Sierra Leone'de Halk, ikinci turda yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. İkinci turda asker kökenli aday Bio ve eski Dışişleri Bakanı Kamara yarışıyor
Yemen'de Dünya Gıda Programı depolarında yangın çıktı
Yemen'de Dünya Gıda Programı depolarında yangın çıktı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın Hudeyde kentinin "Kilo 7" bölgesinde bulunan depolarında çıkan yangında şu ana kadar 5 gıda deposu kullanılamaz hale geldi
İsrail'e ait keşif drone'u Lübnan'a düştü
İsrail'e ait keşif drone'u Lübnan'a düştü

İsrail'e ait bir insansız hava aracı Lübnan'ın güneyinde düştü
Yemen eski Cumhurbaşkanının naaşını istedi
Yemen eski Cumhurbaşkanının naaşını istedi

GHK Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Seyyid, Husilere, eski Cumhurbaşkanı Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alıkonulan yakınlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu
BMGK Kuzey Kore bağlantılı gemi şirketlerini kara listeye aldı
BMGK, Kuzey Kore bağlantılı gemi şirketlerini kara listeye aldı

Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlıkları dondurulacak ve bunların 13'üne küresel liman yasağı getirilecek, Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de küresel liman yasağına tabi tutulacak. Ayrıca 21 nakliye şirketinin mal varlıkları dondurulacak
Abbas'tan BM'ye çağrı
Abbas'tan BM'ye çağrı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'ye Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Haberler

Etiyopya'nın yeni Başbakanı Abiy Ahmed oldu
Etiyopya'nın yeni Başbakanı Abiy Ahmed oldu

Çinli şirket Etiyopya’da yeni doğalgaz rezervi buldu
Çinli şirket Etiyopya da yeni doğalgaz rezervi buldu

Etiyopya'da orman yangını söndürülemiyor
Etiyopya'da orman yangını söndürülemiyor

Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı

Etiyopya’daki otobüs kazasında 38 kişi öldü
Etiyopya daki otobüs kazasında 38 kişi öldü

Etiyopya ordusu “yanlışlıkla” 9 sivili öldürdü
Etiyopya ordusu yanlışlıkla 9 sivili öldürdü

Rusya, Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak
Rusya Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak

Somali'den Berbera Limanı anlaşmasına ret
Somali'den Berbera Limanı anlaşmasına ret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 