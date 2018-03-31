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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:12, 31 Mart 2018 Cumartesi
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 16:44, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Filistinli mevkidaÅŸÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telefonu
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Filistinli mevkidaÅŸÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telefonu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Filistinli mevkidaÅŸÄ± Riyad el-Maliki'yi telefonla arayarak abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Filistin halkÄ±na olan desteÄŸini vurguladÄ±.

Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Maliki'yi telefonla arayarak 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana abluka altÄ±nda tutulan Gazze Åžeridi'nde dÃ¼n ÅŸehit edilen 15 Filistinli iÃ§in TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin taziye mesajÄ±nÄ± iletti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Filistin halkÄ±na olan desteÄŸini vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin iÃ§eriÄŸi hakkÄ±nda da bilgi verdi.

ERDOÄžAN'DAN TRUMP'A KUDÃœS Ã‡AÄžRISI

ErdoÄŸan'Ä±n Trump'tan, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmesini istediÄŸini" aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Filistin halkÄ±na koruma saÄŸlamak ve onlarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± dindirmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin diÄŸer Ã¼lkelerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin de Filistin mevkidaÅŸÄ±nÄ± bilgilendirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Filistinlilerin meÅŸru haklarÄ±nÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± elde etmelerini saÄŸlamak iÃ§in her konuda Maliki ile Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli ÅŸehit edilmiÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular filistin israil DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu filistin toprak gÃ¼nÃ¼
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