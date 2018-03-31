Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Filistinli mevkidaÅŸÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± telefonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Filistinli mevkidaÅŸÄ± Riyad el-Maliki'yi telefonla arayarak abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nde dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini iletti ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Filistin halkÄ±na olan desteÄŸini vurguladÄ±.
Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Maliki'yi telefonla arayarak 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana abluka altÄ±nda tutulan Gazze Åžeridi'nde dÃ¼n ÅŸehit edilen 15 Filistinli iÃ§in TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin taziye mesajÄ±nÄ± iletti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin Filistin halkÄ±na olan desteÄŸini vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump arasÄ±nda yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin iÃ§eriÄŸi hakkÄ±nda da bilgi verdi.
ERDOÄžAN'DAN TRUMP'A KUDÃœS Ã‡AÄžRISI
ErdoÄŸan'Ä±n Trump'tan, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irmesini istediÄŸini" aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Filistin halkÄ±na koruma saÄŸlamak ve onlarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± dindirmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin diÄŸer Ã¼lkelerle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin de Filistin mevkidaÅŸÄ±nÄ± bilgilendirdi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca Filistinlilerin meÅŸru haklarÄ±nÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± elde etmelerini saÄŸlamak iÃ§in her konuda Maliki ile Ã§alÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli ÅŸehit edilmiÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde yapÄ±lan TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.
Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.
HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi
Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
MÃ¼steÅŸar YalÃ§Ä±n ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sullivan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi
ÅžÄ±rnakâ€™ta gÃ¼venlik kontrol noktasÄ±nda aracÄ± durdurulan Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nedim Uzunâ€™un, arama yapmasÄ±nÄ± engellediÄŸi ve kendisini tehdit ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren polis memuru Mustafa B., suÃ§ duyurusunda bulundu.
Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz'Ä±n ÅŸehit ediliÅŸinin 3'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
General Åžefik ErensÃ¼ KÄ±ÅŸlasÄ±'nda gÃ¶revli askerlerden 52'si dÃ¼n akÅŸam yemeÄŸinin ardÄ±ndan rahatsÄ±zlandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan askerlerden tedavileri tamamlananlar taburcu edilmeye baÅŸlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
DoÄŸan YayÄ±n Grubu'nun DemirÃ¶ren Grubu'na satÄ±ÅŸÄ± hakkÄ±nda DoÄŸan Egmont'tan, konuyla ilgili aÃ§Ä±klama geldi.
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n'Ä±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Etienne ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi
Bakanlar Kurulu kararÄ±yla Ã¶zelleÅŸtirmeler sonucu iÅŸ akitleri feshedilecek iÅŸÃ§ilerin "sÃ¶zleÅŸmeli personel" olarak istihdam edilmesine imkan saÄŸlandÄ±