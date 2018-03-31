17:25, 31 Mart 2018 Cumartesi

Fransa'da 2017'de "radikalleÅŸen" 20 yabancÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb, geÃ§en yÄ±l "radikalleÅŸtiÄŸi" gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirtti.

Collomb, Ouest France gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu kaydetti.

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda bilgi vermeyen Collomb, son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸma konusu olan "FiÅŸ S" olarak bilinen ve takip edilen kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 26 bin olduÄŸunu ve bu kiÅŸileri hapise atmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Trebes ve Carcassonne terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸcÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iler, hÃ¼kÃ¼mete, takip altÄ±ndaki kiÅŸilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe ise birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ulusal Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "FiÅŸ S" listesinde yer alan kiÅŸilerin, bir ÅŸÃ¼pheye dayanarak Fransa'daki Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinden mahrum edilemeyeceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.

GeÃ§en hafta Trebes ve Carcassonne'daki saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n "FiÅŸ S" listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Philippe, ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin radikalleÅŸmeye iliÅŸkin eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra ilan edilen OHAL uygulamasÄ± 1 KasÄ±m'da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

OHAL'in sona ermesiyle terÃ¶rle mÃ¼cadele kanununda yapÄ±lan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerle OHAL'in kapsadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¼zenlemeler kalÄ±cÄ± hale getirilmiÅŸti. Yeni kanunla, adli makamlarÄ±n birÃ§ok yetkisi valiliklere devredildi.