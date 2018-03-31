Fransa'da 2017'de

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerard Collomb, geÃ§en yÄ±l "radikalleÅŸtiÄŸi" gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirtti.
Collomb, Ouest France gazetesine verdiÄŸi mÃ¼lakatta, 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu kaydetti.
SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen kiÅŸiler hakkÄ±nda bilgi vermeyen Collomb, son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸma konusu olan "FiÅŸ S" olarak bilinen ve takip edilen kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 26 bin olduÄŸunu ve bu kiÅŸileri hapise atmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Trebes ve Carcassonne terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸcÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± siyasetÃ§iler, hÃ¼kÃ¼mete, takip altÄ±ndaki kiÅŸilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe ise birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ulusal Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "FiÅŸ S" listesinde yer alan kiÅŸilerin, bir ÅŸÃ¼pheye dayanarak Fransa'daki Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinden mahrum edilemeyeceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
GeÃ§en hafta Trebes ve Carcassonne'daki saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenleyen saldÄ±rganÄ±n "FiÅŸ S" listesinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Philippe, ÅŸubat ayÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin radikalleÅŸmeye iliÅŸkin eylem planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, cezaevlerinde radikalleÅŸen tutuklularÄ± diÄŸerlerinden ayÄ±rmak iÃ§in 400'Ã¼ bu yÄ±lÄ±n sonunda olmak Ã¼zere bin 500 kiÅŸilik bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Ãœlkede 13 KasÄ±m 2015'te 130 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra ilan edilen OHAL uygulamasÄ± 1 KasÄ±m'da kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
OHAL'in sona ermesiyle terÃ¶rle mÃ¼cadele kanununda yapÄ±lan bazÄ± deÄŸiÅŸikliklerle OHAL'in kapsadÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dÃ¼zenlemeler kalÄ±cÄ± hale getirilmiÅŸti. Yeni kanunla, adli makamlarÄ±n birÃ§ok yetkisi valiliklere devredildi.
Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn, "Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Gazzeâ€™de Filistin'in haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri yapan sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesi ve yaralamasÄ± dehÅŸet verici" dedi
Etiyopyaâ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi geÃ§en aydan bu yana binden fazla ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± FETÃ– Ã¼yesi 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BaÅŸkent BiÅŸkek'teki Ulusal Ã‡ocuk ve GenÃ§lik KÃ¼tÃ¼phanesinde 1 milyon basÄ±lÄ± eser bulunuyor
Sierra Leone'de Halk, ikinci turda yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Ä°kinci turda asker kÃ¶kenli aday Bio ve eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamara yarÄ±ÅŸÄ±yor
BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ± LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
GHK Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyyid, Husilere, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± getirilecek, Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. AyrÄ±ca 21 nakliye ÅŸirketinin mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.