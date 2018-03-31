GÃ¼ncelleme: 17:09, 31 Mart 2018 Cumartesi

Ãœlke genelinde "gÃ¼ven huzur" uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœlke genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile baÅŸta asayiÅŸ, terÃ¶r ve narkotik olaylarÄ± olmak Ã¼zere suÃ§ iÅŸleme amacÄ±ndakilerin caydÄ±rÄ±lmasÄ±, aranan kiÅŸilerin yakalanmasÄ± ve suÃ§ delillerinin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla Ã¼lke genelinde dÃ¼n eÅŸ zamanlÄ± "TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ± 2018-2" gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Uygulama kapsamÄ±nda, vatandaÅŸlarÄ±n yoÄŸun kullandÄ±ÄŸÄ± bulvar, cadde, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri ve Ã§evrelerinde yayalara yÃ¶nelik 5 kiÅŸilik ekipler gÃ¶rev aldÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarda 9 bin 249 ekipte 55 bin 369 personel gÃ¶revlendirildi, iki hava, iki deniz ve 9 bin 245 araÃ§ ile 218 dedektÃ¶r kÃ¶pek kullanÄ±ldÄ±.

Ekiplerce 7 bin 478 noktada tablet Ã¼zerinden kimlik sorgulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Uygulama kapsamÄ±nda 558 bin 286 kiÅŸi kontrolden geÃ§irildi. Aranan bin 589 zanlÄ± yakalandÄ±, 109 kiÅŸi Ã§eÅŸitli suÃ§larÄ± iÅŸledikleri gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Trafik ekiplerince 168 bin 544 araÃ§ kontrol edildi. Aranan 250 araÃ§ ele geÃ§irildi, bin 19 araÃ§ trafikten men edildi. Eksiklikleri bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle adli, idari ve trafik yÃ¶nÃ¼nden 1 milyon 616 bin 984 lira cezai iÅŸlem uygulandÄ±.

Aramalarda, ruhsatsÄ±z 10 tabanca ve 7 av tÃ¼feÄŸi, 410 mermi, 17 kesici delici alet, 12 ruhsatsÄ±z kurusÄ±kÄ± tabanca, bir uzun namlulu silah, 55 gram eroin, 142 gram esrar, 76 uyuÅŸturucu hap ile 2 bin 265 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi.

Polis ve jandarma birimlerinin 81 ilde eÅŸ zamanlÄ±, uyum ve koordine iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi "TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ± 2018-2" baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±.