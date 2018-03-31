Nijerya'da Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil Ã¶ldÃ¼, 13 sivil yaralandÄ±.
Borno eyalet polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Edet Okon yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti.
SaldÄ±rÄ±larda 3 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 13 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Okon, kÃ¶yde bÃ¼yÃ¼k oranda maddi hasar meydana geldiÄŸini kaydetti.
Okon, yaralÄ±larÄ±n tedavi altÄ±nda olduÄŸunu, kÃ¶ye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sevk edildiÄŸini aktardÄ±.
Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri yapmaya baÅŸlayan Boko Haram, 17 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.
Ã‡ok sayÄ±da askerin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±ndan da sorumlu tutulan ve geÃ§en yÄ±ldan bu yana eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±ran Ã¶rgÃ¼t, son gÃ¼nlerde saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.
Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn, "Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Gazzeâ€™de Filistin'in haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri yapan sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesi ve yaralamasÄ± dehÅŸet verici" dedi
Etiyopyaâ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi geÃ§en aydan bu yana binden fazla ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± FETÃ– Ã¼yesi 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BaÅŸkent BiÅŸkek'teki Ulusal Ã‡ocuk ve GenÃ§lik KÃ¼tÃ¼phanesinde 1 milyon basÄ±lÄ± eser bulunuyor
Sierra Leone'de Halk, ikinci turda yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Ä°kinci turda asker kÃ¶kenli aday Bio ve eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kamara yarÄ±ÅŸÄ±yor
BirleÅŸmiÅŸ Milletler DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±'nÄ±n Hudeyde kentinin "Kilo 7" bÃ¶lgesinde bulunan depolarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda ÅŸu ana kadar 5 gÄ±da deposu kullanÄ±lamaz hale geldi
Ä°srail'e ait bir insansÄ±z hava aracÄ± LÃ¼bnan'Ä±n gÃ¼neyinde dÃ¼ÅŸtÃ¼
GHK Partisi Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyyid, Husilere, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Salih'in cenazesinin teslim edilmesi ve alÄ±konulan yakÄ±nlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlÄ±klarÄ± dondurulacak ve bunlarÄ±n 13'Ã¼ne kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ± getirilecek, Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de kÃ¼resel liman yasaÄŸÄ±na tabi tutulacak. AyrÄ±ca 21 nakliye ÅŸirketinin mal varlÄ±klarÄ± dondurulacak
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, BM'ye Filistin halkÄ±na uluslararasÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in acilen harekete geÃ§mesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.