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19:12, 31 Mart 2018 Cumartesi
Afrika
17:49, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Nijerya'da Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±
Nijerya'da Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 13 yaralÄ±

Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n Borno eyaletinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nda 3 sivil Ã¶ldÃ¼, 13 sivil yaralandÄ±.

Borno eyalet polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Edet Okon yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti.

SaldÄ±rÄ±larda 3 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 13 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Okon, kÃ¶yde bÃ¼yÃ¼k oranda maddi hasar meydana geldiÄŸini kaydetti.

Okon, yaralÄ±larÄ±n tedavi altÄ±nda olduÄŸunu, kÃ¶ye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sevk edildiÄŸini aktardÄ±.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri yapmaya baÅŸlayan Boko Haram, 17 bin kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.

Ã‡ok sayÄ±da askerin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±ndan da sorumlu tutulan ve geÃ§en yÄ±ldan bu yana eylemlerini Ã¼lkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'e de kaydÄ±ran Ã¶rgÃ¼t, son gÃ¼nlerde saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±.



Ä°lgili Konular Nijerya Boko haram saldÄ±rÄ±
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