18:45, 31 Mart 2018 Cumartesi

TÃ¼rkiye'den Yunanistan'Ä±n 'Kardak' istismarÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Kardak kayalÄ±klarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin egemenliÄŸi altÄ±nda olduÄŸuna dair herhangi bir ÅŸÃ¼phe bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Yunanistan'da, kara ve denizde 446 "Natura 2000" bÃ¶lgesini kapsayan bir yasanÄ±n (4519 sayÄ±lÄ± yasa) geÃ§en gÃ¼nlerde kabul edildiÄŸini aktaran Aksoy, esasen, TÃ¼rkiye'nin, AB'nin Natura 2000, Corine KuÅŸ Direktifi gibi Ã§evre programlarÄ±nÄ±n genel amaÃ§ ve iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin herhangi bir itirazÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, bunun yanÄ± sÄ±ra, Yunanistan'Ä±n, Ege sorunlarÄ± baÄŸlamÄ±nda sÃ¶z konusu programlarÄ± Ã¶teden beri istismar ettiÄŸinin bilindiÄŸine dikkati Ã§ekerek, Yunanistan'Ä±n bu defa da bir yasama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla AB Ã§evre programlarÄ±nÄ± istismar ettiÄŸini vurguladÄ±.

Yunanistan'Ä±n, 1996'daki Kardak krizini mÃ¼teakip, Kardak kayalÄ±klarÄ± ile Ege'de egemenliÄŸi uluslararasÄ± anlaÅŸmalarla Yunanistanâ€™a devredilmemiÅŸ bazÄ± ada, adacÄ±k ve kayalÄ±klarÄ± siyasi mÃ¼lahazalarla Natura 2000 programÄ±na dahil ettirdiÄŸini belirten Aksoy, "Yunanistanâ€™Ä±n Natura 2000 ve AB Ã§evre programlarÄ± baÄŸlamÄ±ndaki politikalarÄ±na iliÅŸkin Ã¼lkemizin tutumu AB Komisyonuâ€™na 1998'de ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak resmen iletilmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, "Bu konuda, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 29 Nisan 1998 tarihli aÃ§Ä±klamasÄ±nda ve dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ±nÄ±n 30 Nisan 1998'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tutumumuz aÃ§Ä±k ÅŸekilde ortaya konmuÅŸ, mÃ¼teakip dÃ¶nemde de hem aÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±z hem AB Komisyonu nezdinde sÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± giriÅŸimlerimiz olmuÅŸtur." vurgusu yaptÄ±.

"AB, YUNANÄ°STAN'IN Ä°STÄ°SMARLARINA ALET OLMAMALI"

Bu kapsamda, Yunanistanâ€™Ä± bir kere daha saÄŸduyuya davet ederken, AB'yi de Yunanistan'Ä±n Ã§evre programlarÄ±na yÃ¶nelik siyasi istismarlarÄ±na alet olmamasÄ± konusunda ikaz etmek istediklerini belirten Aksoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu vesileyle, Kardak kayalÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼lkemizin egemenliÄŸi altÄ±nda bulunduÄŸundan herhangi bir ÅŸÃ¼phe bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca Yunanistan'Ä±n statÃ¼sÃ¼ tartÄ±ÅŸmalÄ± coÄŸrafi formasyonlar Ã¼zerinde yaratmasÄ± muhtemel fiili durumlarÄ± kabul etmeyeceÄŸimizi hatÄ±rlatÄ±rÄ±z. Bu itibarla son olarak Ã§Ä±kan 4519 sayÄ±lÄ± Yunan yasasÄ±nÄ±n Ege Deniziâ€™nde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sorunlar baÄŸlamÄ±nda hukuki aÃ§Ä±dan hiÃ§bir sonuÃ§ doÄŸurmayacaÄŸÄ±nÄ± yineleriz."