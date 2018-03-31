TÃ¼rkiye'den Yunanistan'Ä±n 'Kardak' istismarÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, Kardak kayalÄ±klarÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin egemenliÄŸi altÄ±nda olduÄŸuna dair herhangi bir ÅŸÃ¼phe bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Yunanistan'da, kara ve denizde 446 "Natura 2000" bÃ¶lgesini kapsayan bir yasanÄ±n (4519 sayÄ±lÄ± yasa) geÃ§en gÃ¼nlerde kabul edildiÄŸini aktaran Aksoy, esasen, TÃ¼rkiye'nin, AB'nin Natura 2000, Corine KuÅŸ Direktifi gibi Ã§evre programlarÄ±nÄ±n genel amaÃ§ ve iÃ§eriÄŸine iliÅŸkin herhangi bir itirazÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, bunun yanÄ± sÄ±ra, Yunanistan'Ä±n, Ege sorunlarÄ± baÄŸlamÄ±nda sÃ¶z konusu programlarÄ± Ã¶teden beri istismar ettiÄŸinin bilindiÄŸine dikkati Ã§ekerek, Yunanistan'Ä±n bu defa da bir yasama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla AB Ã§evre programlarÄ±nÄ± istismar ettiÄŸini vurguladÄ±.
Yunanistan'Ä±n, 1996'daki Kardak krizini mÃ¼teakip, Kardak kayalÄ±klarÄ± ile Ege'de egemenliÄŸi uluslararasÄ± anlaÅŸmalarla Yunanistanâ€™a devredilmemiÅŸ bazÄ± ada, adacÄ±k ve kayalÄ±klarÄ± siyasi mÃ¼lahazalarla Natura 2000 programÄ±na dahil ettirdiÄŸini belirten Aksoy, "Yunanistanâ€™Ä±n Natura 2000 ve AB Ã§evre programlarÄ± baÄŸlamÄ±ndaki politikalarÄ±na iliÅŸkin Ã¼lkemizin tutumu AB Komisyonuâ€™na 1998'de ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak resmen iletilmiÅŸtir." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶zcÃ¼ Aksoy, "Bu konuda, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n 29 Nisan 1998 tarihli aÃ§Ä±klamasÄ±nda ve dÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ±nÄ±n 30 Nisan 1998'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada tutumumuz aÃ§Ä±k ÅŸekilde ortaya konmuÅŸ, mÃ¼teakip dÃ¶nemde de hem aÃ§Ä±klamalarÄ±mÄ±z hem AB Komisyonu nezdinde sÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± giriÅŸimlerimiz olmuÅŸtur." vurgusu yaptÄ±.
"AB, YUNANÄ°STAN'IN Ä°STÄ°SMARLARINA ALET OLMAMALI"
Bu kapsamda, Yunanistanâ€™Ä± bir kere daha saÄŸduyuya davet ederken, AB'yi de Yunanistan'Ä±n Ã§evre programlarÄ±na yÃ¶nelik siyasi istismarlarÄ±na alet olmamasÄ± konusunda ikaz etmek istediklerini belirten Aksoy, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu vesileyle, Kardak kayalÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¼lkemizin egemenliÄŸi altÄ±nda bulunduÄŸundan herhangi bir ÅŸÃ¼phe bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ayrÄ±ca Yunanistan'Ä±n statÃ¼sÃ¼ tartÄ±ÅŸmalÄ± coÄŸrafi formasyonlar Ã¼zerinde yaratmasÄ± muhtemel fiili durumlarÄ± kabul etmeyeceÄŸimizi hatÄ±rlatÄ±rÄ±z. Bu itibarla son olarak Ã§Ä±kan 4519 sayÄ±lÄ± Yunan yasasÄ±nÄ±n Ege Deniziâ€™nde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sorunlar baÄŸlamÄ±nda hukuki aÃ§Ä±dan hiÃ§bir sonuÃ§ doÄŸurmayacaÄŸÄ±nÄ± yineleriz."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
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