19:09, 31 Mart 2018 Cumartesi

'Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler devam edecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Filistinlilerin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine devam edeceÄŸini belirtti.

Heyete baÄŸlÄ± Hukuk Komitesi Ã¼yesi Salah Abdulati, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin devam edebilmesi iÃ§in uluslararasÄ± toplumun gÃ¶stericileri himaye etmesi gerektiÄŸini vurgulayan Abdulati, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, dÃ¼n sabahtan bu yana gÃ¼Ã§ kullanarak gÃ¶stericileri yÄ±ldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸini, binden fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun bir savaÅŸ suÃ§u olduÄŸunu aktardÄ±.

Abdulati, Filistinlilerin hiÃ§bir ÅŸekilde ÅŸiddete baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ä°srail askerlerinin, uluslararasÄ± insani hukuka riayet etmeksizin "aÅŸÄ±rÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼" gÃ¼Ã§ kulladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"Ä°SRAÄ°L, SAVUNMASIZ SÄ°VÄ°LLERE KARÅžI SAVAÅž Ä°Ã‡Ä°N PLAN YAPIYOR"

Ä°srail yÃ¶netiminin, her ne pahasÄ±na olursa olsun gÃ¶sterileri durdurmak iÃ§in plan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Abdulati, "Ä°srail ordusu, dÃ¼n sabahtan bu yana yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenleyenlerin sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerindeki sayfalarÄ± ile cep telefonlarÄ±nÄ± hackledi, 2 gÃ¼n Ã¶nce de nakliye ÅŸirketleri sahipleri tehdit edildi. Ä°srailli yetkililer, gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§ma ve gÃ¶sterilerin organizatÃ¶rlerine suikast dÃ¼zenleme tehdidinde bulundu. TÃ¼m bunlar, Ä°srail'in, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere katÄ±lan savunmasÄ±z sivillere karÅŸÄ± savaÅŸ iÃ§in plan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.

Ä°srail'in barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilere karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u sayÄ±labilecek bÃ¼yÃ¼k ihlaller iÅŸlediÄŸini aktaran Abdulati, iÅŸlenen suÃ§larÄ±n tÃ¼m sorumluluÄŸunun Ä°srail'e ait olduÄŸunu dile getirdi.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti Hukuk Komitesi'nin, Ä°srailli yetkililer aleyhinde UluslararasÄ± Ceza Mahkamesi (UCM) nezdinde soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ve yerel hukuk kurumlarÄ±yla irtibat halinde olduÄŸunu ifade eden Abdulati, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä± da sÃ¶z konusu ihlalleri UCM'ye taÅŸÄ±maya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale etmesi sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.