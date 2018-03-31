'Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler devam edecek'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Filistinlilerin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine devam edeceÄŸini belirtti.
Heyete baÄŸlÄ± Hukuk Komitesi Ã¼yesi Salah Abdulati, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin devam edebilmesi iÃ§in uluslararasÄ± toplumun gÃ¶stericileri himaye etmesi gerektiÄŸini vurgulayan Abdulati, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, dÃ¼n sabahtan bu yana gÃ¼Ã§ kullanarak gÃ¶stericileri yÄ±ldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸini, binden fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun bir savaÅŸ suÃ§u olduÄŸunu aktardÄ±.
Abdulati, Filistinlilerin hiÃ§bir ÅŸekilde ÅŸiddete baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ä°srail askerlerinin, uluslararasÄ± insani hukuka riayet etmeksizin "aÅŸÄ±rÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼" gÃ¼Ã§ kulladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
"Ä°SRAÄ°L, SAVUNMASIZ SÄ°VÄ°LLERE KARÅžI SAVAÅž Ä°Ã‡Ä°N PLAN YAPIYOR"
Ä°srail yÃ¶netiminin, her ne pahasÄ±na olursa olsun gÃ¶sterileri durdurmak iÃ§in plan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Abdulati, "Ä°srail ordusu, dÃ¼n sabahtan bu yana yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zenleyenlerin sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerindeki sayfalarÄ± ile cep telefonlarÄ±nÄ± hackledi, 2 gÃ¼n Ã¶nce de nakliye ÅŸirketleri sahipleri tehdit edildi. Ä°srailli yetkililer, gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§ma ve gÃ¶sterilerin organizatÃ¶rlerine suikast dÃ¼zenleme tehdidinde bulundu. TÃ¼m bunlar, Ä°srail'in, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere katÄ±lan savunmasÄ±z sivillere karÅŸÄ± savaÅŸ iÃ§in plan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor." diye konuÅŸtu.
Ä°srail'in barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilere karÅŸÄ± savaÅŸ suÃ§u sayÄ±labilecek bÃ¼yÃ¼k ihlaller iÅŸlediÄŸini aktaran Abdulati, iÅŸlenen suÃ§larÄ±n tÃ¼m sorumluluÄŸunun Ä°srail'e ait olduÄŸunu dile getirdi.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti Hukuk Komitesi'nin, Ä°srailli yetkililer aleyhinde UluslararasÄ± Ceza Mahkamesi (UCM) nezdinde soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in uluslararasÄ± ve yerel hukuk kurumlarÄ±yla irtibat halinde olduÄŸunu ifade eden Abdulati, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä± da sÃ¶z konusu ihlalleri UCM'ye taÅŸÄ±maya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermi ile mÃ¼dahale etmesi sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na vardÄ±. 22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 43 bini aÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'den Ã§ok yakÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri bÃ¼nyesinde bulunan Tornado uÃ§aklarÄ±nÄ±n NATO misyonlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in elveriÅŸsiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhammed Vecih Cuma, TSK ve Ã–SO tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§e merkezini ziyaret ederek bÃ¶lge halkÄ±yla buluÅŸtu. Cuma, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan herkesin Ã§ok memnun olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda huzur iÃ§erisindeler." dedi.
Suriye'de, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylara iliÅŸkin, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.
Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn, "Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Gazzeâ€™de Filistin'in haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri yapan sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesi ve yaralamasÄ± dehÅŸet verici" dedi
Etiyopyaâ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi geÃ§en aydan bu yana binden fazla ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± FETÃ– Ã¼yesi 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±