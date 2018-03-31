Ä°srail'in saldÄ±rÄ±sÄ±na Ä°zzetbegovic'ten kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylarÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°zetbegovic, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze Åžeridi'nin uzun yÄ±llar sÃ¼ren aÄŸÄ±r ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar ve yerle bir olan altyapÄ±sÄ± nedeniyle yÄ±kÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek "Gazzeliler, elektrik enerjisini gÃ¼nde yalnÄ±zca dÃ¶rt saat kullanabiliyor. NÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n iÃ§me suyu bile yokken, yÃ¼zde 70'e yakÄ±nÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k geÃ§imini 2 dolardan az bir parayla saÄŸlÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Filistinli sivillere yÃ¶nelik Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Avrupa BirliÄŸi (AB) olmak Ã¼zere uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Ä°zetbegovic, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla sessiz protesto dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerine yer verdi.
Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli ÅŸehit edilmiÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'den Ã§ok yakÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri bÃ¼nyesinde bulunan Tornado uÃ§aklarÄ±nÄ±n NATO misyonlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in elveriÅŸsiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhammed Vecih Cuma, TSK ve Ã–SO tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§e merkezini ziyaret ederek bÃ¶lge halkÄ±yla buluÅŸtu. Cuma, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan herkesin Ã§ok memnun olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda huzur iÃ§erisindeler." dedi.
Suriye'de, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylara iliÅŸkin, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.
Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn, "Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Gazzeâ€™de Filistin'in haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri yapan sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesi ve yaralamasÄ± dehÅŸet verici" dedi
Etiyopyaâ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi geÃ§en aydan bu yana binden fazla ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± FETÃ– Ã¼yesi 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BaÅŸkent BiÅŸkek'teki Ulusal Ã‡ocuk ve GenÃ§lik KÃ¼tÃ¼phanesinde 1 milyon basÄ±lÄ± eser bulunuyor