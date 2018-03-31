19:15, 31 Mart 2018 Cumartesi

Ä°srail'in saldÄ±rÄ±sÄ±na Ä°zzetbegovic'ten kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylarÄ± kÄ±nadÄ±.

Ä°zetbegovic, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Gazze Åžeridi'nin uzun yÄ±llar sÃ¼ren aÄŸÄ±r ekonomik yaptÄ±rÄ±mlar ve yerle bir olan altyapÄ±sÄ± nedeniyle yÄ±kÄ±lmak Ã¼zere olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek "Gazzeliler, elektrik enerjisini gÃ¼nde yalnÄ±zca dÃ¶rt saat kullanabiliyor. NÃ¼fusun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n iÃ§me suyu bile yokken, yÃ¼zde 70'e yakÄ±nÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k geÃ§imini 2 dolardan az bir parayla saÄŸlÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Filistinli sivillere yÃ¶nelik Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Avrupa BirliÄŸi (AB) olmak Ã¼zere uluslararasÄ± topluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Ä°zetbegovic, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla sessiz protesto dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerine yer verdi.

Ä°srail ablukasÄ± altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine Ä°srail askerlerinin gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli ÅŸehit edilmiÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.