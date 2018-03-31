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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:59, 31 Mart 2018 Cumartesi
OrtadoÄŸu
19:22, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Rejimin Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
Rejimin Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'de, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–ÄŸle saatlerinde Ä°dlib ilinin kÄ±rsalÄ±ndaki sivil yerleÅŸim yerleri yoÄŸun hava saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kaldÄ±." dedi.

Hac Yusuf, Ä°dlib ilinin Bsenkul kÃ¶yÃ¼nde 8, Ariha ilÃ§esinde 4, Dana ilÃ§esinde 2 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 14 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

Onlarca sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hac Yusuf, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ettiklerini vurguladÄ±.

Hac Yusuf, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Suriyeli muhaliflere ait UÃ§ak GÃ¶zlem Evi tarafÄ±ndan sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "HÄ±meymim ÃœssÃ¼'nden havalanan Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Dana, Ariha ve Bsenkul bÃ¶lgelerine hava saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenledi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Sivil Savunma kaynaklarÄ±na gÃ¶re, son 3 haftada Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 112 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 110 sivil yaralandÄ±.



Ä°lgili Konular idlib mustafa hac Suriye
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