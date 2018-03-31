19:34, 31 Mart 2018 Cumartesi

'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan herkes Ã§ok memnun'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cuma, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶rsÃ¼z Afrin'deyiz. Bundan sonra Afrin'de sadece huzur olacak. AynÄ± zamanda, biz MehmetÃ§iklere Suriyeâ€™nin her yerinden, Ã¶zellikle TÃ¼rkmenlerinden, Halep'inden Humus'undan, Åžam'Ä±ndan, TÃ¼rkmen DaÄŸÄ±'ndan, Rakka'dan bol selamlar getirdik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TSK ve Ã–SO'ya verdikleri mÃ¼cadeleden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Cuma, "Bu insanlar omuz omuza Ã§atÄ±ÅŸtÄ±lar. Bu bÃ¶lgeyi huzura kavuÅŸturdular. (Afrin'deki) Herkes Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan Ã§ok memnun. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda huzur iÃ§erisindeler." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkmen kÃ¶ylerini de ziyaret ettiklerini dile getiren Cuma, Afrin'e giren Ã–SO'nun TÃ¼rkmen gruplarÄ±yla da bir araya geldiÄŸini ifade ederek, "PYD, insanlarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k zÃ¼lÃ¼m etti. VatanÄ±mÄ±z bÃ¶lmek istediler. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼lkemize bÃ¼yÃ¼k zarar verdi. ArtÄ±k bu bÃ¶lgede hak adalet ve huzur var." diye konuÅŸtu.