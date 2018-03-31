20:16, 31 Mart 2018 Cumartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Paskalya mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesajÄ±nda, "Dini bayramlar, toplumda kardesÌ§lik bagÌ†larÄ±nÄ±n ve dayanÄ±sÌ§manÄ±n guÌˆcÌ§lendigÌ†i, birlik ve beraberlik duygusunun percÌ§inlendigÌ†i muÌˆstesna guÌˆnlerdir." ifadelerine yer verdi.

Paskalya'nÄ±n muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandasÌ§larÄ±n en oÌˆnemli yortularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla, hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandasÌ§larÄ±mÄ±z basÌ§ta olmak uÌˆzere tuÌˆm HristiyanlarÄ± tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."