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21:59, 31 Mart 2018 Cumartesi
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20:16, 31 Mart 2018 Cumartesi

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Paskalya mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Paskalya mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesajÄ±nda, "Dini bayramlar, toplumda kardesÌ§lik bagÌ†larÄ±nÄ±n ve dayanÄ±sÌ§manÄ±n guÌˆcÌ§lendigÌ†i, birlik ve beraberlik duygusunun percÌ§inlendigÌ†i muÌˆstesna guÌˆnlerdir." ifadelerine yer verdi.

Paskalya'nÄ±n muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandasÌ§larÄ±n en oÌˆnemli yortularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla, hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandasÌ§larÄ±mÄ±z basÌ§ta olmak uÌˆzere tuÌˆm HristiyanlarÄ± tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."



Ä°lgili Konular recep tayyip erdoÄŸan Paskalya CumhurbaÅŸkanÄ±
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Paskalya mesajÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Paskalya mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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