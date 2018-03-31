CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Paskalya mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla bir mesaj yayÄ±mladÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesajÄ±nda, "Dini bayramlar, toplumda kardesÌ§lik bagÌ†larÄ±nÄ±n ve dayanÄ±sÌ§manÄ±n guÌˆcÌ§lendigÌ†i, birlik ve beraberlik duygusunun percÌ§inlendigÌ†i muÌˆstesna guÌˆnlerdir." ifadelerine yer verdi.
Paskalya'nÄ±n muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandasÌ§larÄ±n en oÌˆnemli yortularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla, hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hristiyan vatandasÌ§larÄ±mÄ±z basÌ§ta olmak uÌˆzere tuÌˆm HristiyanlarÄ± tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
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Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.
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Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
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