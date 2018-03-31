21:24, 31 Mart 2018 Cumartesi

Prens Selman'dan ABD'ye 'Suriye'den Ã§ekilmeyin' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de "Ä°ran'Ä± durdurma" noktasÄ±ndaki son durak olduÄŸunu savunan Prens Selman, ancak bu yolla Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki etkisinin artmasÄ±nÄ±n engellenebileceÄŸini ifade etti.

"AMERÄ°KALI ASKERLER ORTA VADEDE KALMALI"

Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Suriye'deki ABD gÃ¼cÃ¼, Washington'Ä±n bu Ã¼lkenin geleceÄŸinde sÃ¶z hakkÄ±na sahip olmasÄ±na da imkan verecektir." diye konuÅŸtu.

Ä°ran'Ä±n "vekil" milisleri ve bÃ¶lgesel mÃ¼ttefikleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak Ã¼zerinden etkisini kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Selman, "EÄŸer Suriye'den askerlerinizi Ã§ekerseniz (Ä°ran'a karÅŸÄ±) bu kontrol noktalarÄ±nÄ± kaybedersiniz ve bu koridor bÃ¶lgede birÃ§ok ÅŸeyin yaÅŸanmasÄ±na yol aÃ§abilir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"UMARIM ESED, TAHRAN'IN KUKLASI OLMAZ"

Suriye rejiminin geleceÄŸiyle ilgili de yorum yapan Prens Selman, BeÅŸÅŸar Esed'in gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n artÄ±k pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek "UmarÄ±m Esed, Tahran'Ä±n kuklasÄ± olmaz. BeÅŸÅŸar Esed kalÄ±yor. Ancak Esed'in Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n, Ä°ranlÄ±larÄ±n bu Ã¼lkede her istediklerini yapmasÄ± ile Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sanmÄ±yorum." dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ohio eyaletinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen mitingde, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. (BÃ¶lgedeki) DiÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde 100 bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

TartÄ±ÅŸmalara neden olan bu aÃ§Ä±klama Ã¼zerine ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den Ã§ekileceÄŸine dair bir plandan haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemiÅŸti. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ise konuyla ilgili sorularÄ± Beyaz Saray'a yÃ¶nlendirmiÅŸ ve BaÅŸkan Trump'Ä±n sÃ¶zlerinden tam olarak neyi kastettiÄŸini bilmediklerini ifade etmiÅŸti.

Ã–te yandan dÃ¼n Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki bir haberde, Trump'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n kontrol ettiÄŸi alanlarÄ±n yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in ayrÄ±lan 200 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± dondurma talimatÄ± verdiÄŸi bildirilmiÅŸti.