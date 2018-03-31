Prens Selman'dan ABD'ye 'Suriye'den Ã§ekilmeyin' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de "Ä°ran'Ä± durdurma" noktasÄ±ndaki son durak olduÄŸunu savunan Prens Selman, ancak bu yolla Ä°ran'Ä±n bÃ¶lgedeki etkisinin artmasÄ±nÄ±n engellenebileceÄŸini ifade etti.
"AMERÄ°KALI ASKERLER ORTA VADEDE KALMALI"
Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz. Suriye'deki ABD gÃ¼cÃ¼, Washington'Ä±n bu Ã¼lkenin geleceÄŸinde sÃ¶z hakkÄ±na sahip olmasÄ±na da imkan verecektir." diye konuÅŸtu.
Ä°ran'Ä±n "vekil" milisleri ve bÃ¶lgesel mÃ¼ttefikleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak Ã¼zerinden etkisini kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Selman, "EÄŸer Suriye'den askerlerinizi Ã§ekerseniz (Ä°ran'a karÅŸÄ±) bu kontrol noktalarÄ±nÄ± kaybedersiniz ve bu koridor bÃ¶lgede birÃ§ok ÅŸeyin yaÅŸanmasÄ±na yol aÃ§abilir." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
"UMARIM ESED, TAHRAN'IN KUKLASI OLMAZ"
Suriye rejiminin geleceÄŸiyle ilgili de yorum yapan Prens Selman, BeÅŸÅŸar Esed'in gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n artÄ±k pek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek "UmarÄ±m Esed, Tahran'Ä±n kuklasÄ± olmaz. BeÅŸÅŸar Esed kalÄ±yor. Ancak Esed'in Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n, Ä°ranlÄ±larÄ±n bu Ã¼lkede her istediklerini yapmasÄ± ile Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sanmÄ±yorum." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ohio eyaletinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen mitingde, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. (BÃ¶lgedeki) DiÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde 100 bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
TartÄ±ÅŸmalara neden olan bu aÃ§Ä±klama Ã¼zerine ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den Ã§ekileceÄŸine dair bir plandan haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylemiÅŸti. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) ise konuyla ilgili sorularÄ± Beyaz Saray'a yÃ¶nlendirmiÅŸ ve BaÅŸkan Trump'Ä±n sÃ¶zlerinden tam olarak neyi kastettiÄŸini bilmediklerini ifade etmiÅŸti.
Ã–te yandan dÃ¼n Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki bir haberde, Trump'Ä±n, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Suriye'de ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± uluslararasÄ± koalisyonun desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n kontrol ettiÄŸi alanlarÄ±n yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in ayrÄ±lan 200 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± dondurma talimatÄ± verdiÄŸi bildirilmiÅŸti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'den Ã§ok yakÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri bÃ¼nyesinde bulunan Tornado uÃ§aklarÄ±nÄ±n NATO misyonlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in elveriÅŸsiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhammed Vecih Cuma, TSK ve Ã–SO tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§e merkezini ziyaret ederek bÃ¶lge halkÄ±yla buluÅŸtu. Cuma, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan herkesin Ã§ok memnun olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda huzur iÃ§erisindeler." dedi.
Suriye'de, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylara iliÅŸkin, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.
Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn, "Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Gazzeâ€™de Filistin'in haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri yapan sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesi ve yaralamasÄ± dehÅŸet verici" dedi
Etiyopyaâ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi geÃ§en aydan bu yana binden fazla ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi
SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic, "SÄ±rbistan'da nÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸu, Kosova ile iliÅŸkilerin 'donmuÅŸ ihtilaf' ÅŸeklinde olmasÄ± gerektiÄŸini savunuyor. Her ne kadar gerÃ§ekÃ§i bir yaklaÅŸÄ±m olsa da ben bu seÃ§eneÄŸe karÅŸÄ±yÄ±m" dedi
Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± FETÃ– Ã¼yesi 6 TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n tutuklama ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmelerini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Irak, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'deki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde gerÃ§ek mermi kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
BaÅŸkent BiÅŸkek'teki Ulusal Ã‡ocuk ve GenÃ§lik KÃ¼tÃ¼phanesinde 1 milyon basÄ±lÄ± eser bulunuyor