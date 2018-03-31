21:54, 31 Mart 2018 Cumartesi

Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 43 bin kiÅŸiyi evinden ayÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan ve 129 otobÃ¼sten oluÅŸan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±.

DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu varÄ±lan anlaÅŸmaya gÃ¶re DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleÅŸimlerini kapsayan tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.

Â Askeri muhalif ve aileleri ile bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmak isteyen sivillerden oluÅŸan 6 bin 395 kiÅŸi, 129 otobÃ¼s ile bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.

11'inci konvoydaki siviller, Ã¼lkenin orta kesimindeki Hama'ya vardÄ±ktan sonra, muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ve batÄ± Halep kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±.

GeÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde kontenjanlarÄ±n dolmasÄ± nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleÅŸtirildikleri belirtildi. Konvoya, Esed rejime baÄŸlÄ± Suriye KÄ±zÄ±layÄ±na ait bazÄ± ambulanslarÄ±nda eÅŸlik ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

DoÄŸu Guta'dan dÃ¼n hareket eden konvoyda daha Ã¶nce yaralanan ve hayati tehlikesi olan hastalarÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.

Â YOLDA TRAFÄ°K KAZASI: 5 Ã–LÃœ

Ä°dlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, DoÄŸu GutalÄ±larÄ± Ã¼lkenin kuzeyine taÅŸÄ±yan konvoydaki bazÄ± otobÃ¼sler, baÅŸkent Åžam yakÄ±nlarÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde trafik kazasÄ± yaptÄ±. Kazada 5 DoÄŸu GutalÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DoÄŸu Guta'dan hareket eden ilk iki konvoy ile Haresta ilÃ§esinden Ã§Ä±kmak zorunda kalanlar tahliye edilmiÅŸti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸi DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esi ise hala abluka altÄ±nda tutuluyor.

TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡

Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil yer altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.

Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin, Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla, bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle ion binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.