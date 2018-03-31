Esed rejimi DoÄŸu Guta'da 43 bin kiÅŸiyi evinden ayÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan ve 129 otobÃ¼sten oluÅŸan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±.
DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu varÄ±lan anlaÅŸmaya gÃ¶re DoÄŸu Guta'nÄ±n Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleÅŸimlerini kapsayan tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor.
Â Askeri muhalif ve aileleri ile bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmak isteyen sivillerden oluÅŸan 6 bin 395 kiÅŸi, 129 otobÃ¼s ile bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±.
11'inci konvoydaki siviller, Ã¼lkenin orta kesimindeki Hama'ya vardÄ±ktan sonra, muhalif ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki Ä°dlib ve batÄ± Halep kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±.
GeÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde kontenjanlarÄ±n dolmasÄ± nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleÅŸtirildikleri belirtildi. Konvoya, Esed rejime baÄŸlÄ± Suriye KÄ±zÄ±layÄ±na ait bazÄ± ambulanslarÄ±nda eÅŸlik ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
DoÄŸu Guta'dan dÃ¼n hareket eden konvoyda daha Ã¶nce yaralanan ve hayati tehlikesi olan hastalarÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.
Â YOLDA TRAFÄ°K KAZASI: 5 Ã–LÃœ
Ä°dlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, DoÄŸu GutalÄ±larÄ± Ã¼lkenin kuzeyine taÅŸÄ±yan konvoydaki bazÄ± otobÃ¼sler, baÅŸkent Åžam yakÄ±nlarÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde trafik kazasÄ± yaptÄ±. Kazada 5 DoÄŸu GutalÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.
DoÄŸu Guta'dan hareket eden ilk iki konvoy ile Haresta ilÃ§esinden Ã§Ä±kmak zorunda kalanlar tahliye edilmiÅŸti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye sÃ¼reci baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin binlerce kiÅŸiyi katlettiÄŸi DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esi ise hala abluka altÄ±nda tutuluyor.
TAHLÄ°YEYE GÄ°DEN SÃœREÃ‡
Esed ve destekÃ§ileri, Rusya'nÄ±n hava desteÄŸini alarak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'yÄ± ele geÃ§irmek iÃ§in 19 Åžubat'ta harekete geÃ§miÅŸti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, 400 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye havadan ve karadan dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
SaldÄ±rÄ±lar sonucu Ã§ok sayÄ±da sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, evleri yÄ±kÄ±lan ve sÃ¼rekli saldÄ±rÄ±lara maruz kalan binlerce sivil yer altÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nak ve bodrum katlarÄ±na saklanmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± ancak baÅŸlama sÃ¼resi belirtilmeyen ateÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen rejim ve destekÃ§ilerinin yoÄŸun saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±nda kalan DoÄŸu Guta'da sivil Ã¶lÃ¼mleri devam etmiÅŸ, uluslararasÄ± toplumun giriÅŸimleri sonuÃ§ vermemiÅŸti.
Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n yerel saatle 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) arasÄ±nda geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, BMGK ve Rusya'nÄ±n ateÅŸkes karalarÄ±na raÄŸmen saldÄ±rÄ±larÄ±na ara vermemiÅŸ, 3 Mart'tan itibaren bÃ¶lgeye kara operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸ ve sivil yerleÅŸimleri bombalamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rejim ve destekÃ§ileri, 11-12 Mart'ta DoÄŸu Guta'nÄ±n doÄŸusundan batÄ±sÄ±na doÄŸru ilerleyerek Haresta ilÃ§esini de kuÅŸatmÄ±ÅŸ ve DoÄŸu Guta bÃ¶lgesini 3 parÃ§aya bÃ¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yordu. Esed rejiminin, Rusya'nÄ±n desteÄŸiyle son aylarda yoÄŸun saldÄ±rÄ±larla, bÃ¶lgenin yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± ele geÃ§irmesiyle ion binlerce kiÅŸi rejim kontrolÃ¼ndeki alanlara gÃ¶Ã§ etmek zorunda kaldÄ±.
MÄ±sÄ±r'da bazÄ± siyasi partiler, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde "aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°srail polisi, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail askerlerinin 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesini KudÃ¼sâ€™te protesto eden bir grup Filistinliye mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 49 Filistinli yaralandÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, evlerine geri dÃ¶nmek ve topraklarÄ±nÄ± geri almak isteyen Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle takip edildiÄŸi belirtildi.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na vardÄ±. 22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 43 bini aÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'den Ã§ok yakÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri bÃ¼nyesinde bulunan Tornado uÃ§aklarÄ±nÄ±n NATO misyonlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in elveriÅŸsiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhammed Vecih Cuma, TSK ve Ã–SO tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§e merkezini ziyaret ederek bÃ¶lge halkÄ±yla buluÅŸtu. Cuma, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan herkesin Ã§ok memnun olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda huzur iÃ§erisindeler." dedi.
Suriye'de, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylara iliÅŸkin, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.
Nijerya'da Maiduguri ÅŸehrine baÄŸlÄ± Zawuya kÃ¶yÃ¼nde 4 kadÄ±n canlÄ± bombanÄ±n intihar saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti
Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± 2017'de radikalleÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle 20 yabancÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r edildiÄŸini, bu sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ä°ngiliz Ä°ÅŸÃ§i Partisi lideri Corbyn, "Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, Gazzeâ€™de Filistin'in haklarÄ± iÃ§in gÃ¶steri yapan sivilleri Ã¶ldÃ¼rmesi ve yaralamasÄ± dehÅŸet verici" dedi
Etiyopyaâ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi geÃ§en aydan bu yana binden fazla ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak'Ä±n Salahattin kentine baÄŸlÄ± Tuzhurmatu ilÃ§esi ile KerkÃ¼k kentinin gÃ¼neyindeki Dakuk ilÃ§esi arasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede bulunan DEAÅž militanlarÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken, HaÅŸdi Åžabi gÃ¼cÃ¼nden 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin Alimler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dr. Tekruri, "Mescid-i Aksa'nÄ±n dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ OsmanlÄ± inÅŸa etmiÅŸtir. Bu bir Ã¼mmet meselesidir. BugÃ¼n TÃ¼rkiye'yi bu Ã¼mmetin baÅŸÄ±nda gÃ¶rmekteyiz. LiderliÄŸini yapmaktadÄ±r. DireniÅŸ iddiasÄ±nda bulunanlar ise oradaki direniÅŸi kÄ±rÄ±yorlar" dedi