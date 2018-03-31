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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:52, 01 Nisan 2018 Pazar
Filistin
GÃ¼ncelleme: 23:45, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Ä°srail polisi Filistinli aktivistlere saldÄ±rdÄ±: 49 yaralÄ±
Ä°srail polisi Filistinli aktivistlere saldÄ±rdÄ±: 49 yaralÄ±

Ä°srail polisi, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail askerlerinin 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesini KudÃ¼sâ€™te protesto eden bir grup Filistinliye mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 49 Filistinli yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 49 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Tarihi Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸin sembolÃ¼ haline gelen Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42. yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nÃ¼n ardÄ±ndan bugÃ¼n Gazzeliler, dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ± ve ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail askerlerinin Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sonucu Refah, Han Yunus ve Gazze'de 49 kiÅŸinin Ä°srail askerlerinin attÄ±ÄŸÄ± mermilerle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahalesi sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular doÄŸu kudÃ¼s filistin Gazze Ä°srail
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