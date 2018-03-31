22:29, 31 Mart 2018 Cumartesi

'Azerbaycan TÃ¼rklerine yapÄ±lan soykÄ±rÄ±m hakkÄ±nda kuÅŸku kalmadÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler'in baÅŸta BakÃ¼ olmak Ã¼zere Ã§evre ÅŸehirlerde onbinlerce Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Ulu Ã–nderimiz Haydar Aliyev'in gayretleri sayesinde yeniden aÃ§Ä±lan dosyalar objektif ÅŸekilde incelenerek 31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±." dedi.

HacÄ±yev, soykÄ±rÄ±mÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 31 Mart - 4 Nisan 1918 tarihleri arasÄ±nda BakÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netimini elinde bulundurup Azerbaycan'Ä±n Ã¶teki bÃ¶lgelerini de ele geÃ§irmek isteyen 'BakÃ¼ Konseyi' isimli Rusya yanlÄ±sÄ± iktidarÄ±n Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde gÃ¼ndeme getirilmesine izin verilmeyen bu olayÄ±n Azerbaycan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kazanmasÄ±ndan sonra Ã¼lke toplumuna ve dÃ¼nyaya tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HacÄ±yev, "Olaya iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z tarihÃ§ilerin yaptÄ±klarÄ± uzun soluklu araÅŸtÄ±rmalar sonrasÄ±nda Ulu Ã–nderimiz Haydar Aliyev 26 Mart 1998 tarihinde 31 Mart-4 Nisan 1918 olaylarÄ±nÄ±n 'Ermenilerin, BakÃ¼'de ve diÄŸer bÃ¶lgelerimizde Azerbaycan TÃ¼rklerine yaptÄ±klarÄ± soykÄ±rÄ±m' olmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ± imzaladÄ±. KararÄ±n Ã¼zerinden 20, Ermenilerin bize yaptÄ±klarÄ± soykÄ±rÄ±mÄ±n Ã¼zerinden ise 100 sene geÃ§ti." dedi.

OSMANLI YÃ–NETÄ°MÄ° Ä°STÄ°HBARAT EKÄ°BÄ° GÃ–NDERDÄ°

Ekim 1917'de Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen devrim GÃ¼ney Kafkasya'daki milletler arasÄ±nda Azerbaycan TÃ¼rklerinin yÄ±llardan beri bilinÃ§li ÅŸekilde askere alÄ±nmamalarÄ±nÄ±n olumsuz sonucunu bir anda ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HacÄ±yev, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Devrimin Ã¶nderi Lenin tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilerek BakÃ¼'yÃ¼ yÃ¶netmek Ã¼zere atanan Ermeni kÃ¶kenli Stepan Åžaumyan da bunu iyi bildiÄŸi iÃ§in BakÃ¼ Konseyi yÃ¶netimini oluÅŸturur oluÅŸturmaz TÃ¼rk nÃ¼fusunun Ã¶nce baÅŸkentten, ardÄ±ndan ise bÃ¶lgeden kovulmasÄ±nÄ± kendi Ã¶ncelikli planlarÄ± arasÄ±na koymuÅŸtu. AynÄ± plan Ã§erÃ§evesinde Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n GÃ¼ney- BatÄ± bÃ¶lgelerinde bize karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m yapma gÃ¶revini OsmanlÄ± ordusuna ihanetten dolayÄ± bir kulaÄŸÄ± kesilmiÅŸ Andranik Ozanyan Ã¼stlenmiÅŸti. Ã‡arlÄ±k RusyasÄ±nÄ±n desteÄŸiyle 1905 yÄ±lÄ±nda KarabaÄŸ'da TÃ¼rklere karÅŸÄ± Ermenilerin yaptÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±mÄ±n izleri hafÄ±zalarda tazeliÄŸini koruduÄŸu bir dÃ¶nemde bu kez baÅŸkent BakÃ¼'de ve diÄŸer bÃ¶lgelerimizde etnik arÄ±ndÄ±rma politikasÄ±nÄ±n uygulanmaya konma ihtimalinin Ã§ok yÃ¼ksek olmasÄ±ndan dolayÄ± geliÅŸmeler Ä°stanbul'dan yakÄ±ndan izlenmekte ve OsmanlÄ± yÃ¶netiminde rahatsÄ±zlÄ±k doÄŸurmaktaydÄ±. Bu amaÃ§la OsmanlÄ± yÃ¶netimi sarayda Kafkas ÅŸubesi oluÅŸturmuÅŸ ve Sosyalist Rusya'nÄ±n atadÄ±ÄŸÄ± Ermeni yÃ¶netiminin BakÃ¼'de attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ± ve geliÅŸen olaylarÄ± yerinde izleyerek Ä°stanbul'a ivedilikle rapor edilmesi amacÄ±yla Hasan RuÅŸeni baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki istihbarat ekibini BakÃ¼'ye gÃ¶ndermiÅŸti. Ä°stihbarat timinin gÃ¶nderdiÄŸi raporlar BakÃ¼'deki Ermeni yÃ¶netiminin en kÄ±sa sÃ¼rede TÃ¼rklere karÅŸÄ± soykÄ±rÄ±m ve etnik arÄ±ndÄ±rma operasyonlarÄ± yapacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi."

"DEMOKRASÄ° KANALIYLA BAÅžARIYA ULAÅžAMAYACAKLARI Ä°Ã‡Ä°N..."

Mart 1918'e gelindiÄŸinde Azerbaycan TÃ¼rklerinin, GÃ¼rcÃ¼lerin ve Ermenilerin oluÅŸturduklarÄ± Tras-Kafkasya Federasyonu'na yapÄ±lan seÃ§imlerden Musavat Parti'sinin ilk sÄ±rada Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n Kafkasya'daki Ermeni rahatsÄ±z ettiÄŸini ifade eden HacÄ±yev, "Ermeniler nÃ¼fusun ezici Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk kÃ¶kenli insanlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Kafkasya'da demokrasi kanalÄ±yla baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamayacaklarÄ±nÄ± Ã§ok iyi bildikleri iÃ§in kendi aÃ§Ä±larÄ±ndan belirledikleri insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± yÃ¶ntemlere gÃ¼veniyor ve baÅŸvuruyorlardÄ±. Musavat Parti'sinin Trans-Kafkasya Parlamentosu seÃ§imlerinden birinci Ã§Ä±kmasÄ± Ã¶nce baÅŸta BakÃ¼ olmakla Azerbaycan bÃ¶lgesi yÃ¶netiminin TÃ¼rklerin eline geÃ§eceÄŸi anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gibi Ã¼Ã§ Ã¼lke milletvekillerinin oluÅŸturduÄŸu Mecliste de TÃ¼rklerin Ã§oÄŸunluÄŸa sahip olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekteydi. SÃ¼reÃ§, Ermenilerin BakÃ¼'de planladÄ±klarÄ± soykÄ±rÄ±m operasyonunun ÅŸifrelerini aÃ§Ä±k biÃ§imde ortaya koyuyordu." diye konuÅŸtu.

BakÃ¼ Konseyi BaÅŸkanÄ± Åžaumyan'Ä±n kendi itiraflarÄ±nda da 12 bin TÃ¼rk'Ã¼n katledildiÄŸinin yer aldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen HacÄ±yev, BakÃ¼'de yapÄ±lan soykÄ±rÄ±mÄ±n AzerbaycanlÄ±lara baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±nda bir alternatifin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.

28 MayÄ±sta Azerbaycan ve Ermenistan'Ä±n Tiflis'te kendi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± ilan ettiÄŸini ifade eden HacÄ±yev, Enver PaÅŸa'nÄ±n kardeÅŸi Nuri PaÅŸa, amcasÄ± ve Kut'Ã¼l Amare kahramanÄ± Halil PaÅŸa ile MÃ¼rsel PaÅŸa'nÄ±n komuta ettiÄŸi Kafkas Ä°slam Ä°slam Ordusu'nun 15 EylÃ¼l 1918 tarihinde BakÃ¼'yÃ¼ soykÄ±rÄ±mcÄ±lardan kurtararak kenti gerÃ§ek sahipleri olan Azerbaycan TÃ¼rklerine teslim ettiÄŸini dile getirdi.

RUS Ä°ÅžGALÄ° DÃ–NEMÄ°NDE DOSYALARIN ÃœZERÄ° KAPATILDI

Azerbaycan'Ä±n Rus iÅŸgali dÃ¶neminde 31 Mart dosyasÄ±nÄ±n Ã¼zerini kapattÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden HacÄ±yev, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Merhum Ulu Ã–nderimiz Haydar Aliyev'in gayretleri sayesinde yeniden aÃ§Ä±lan dosyalar objektif ÅŸekilde incelenerek 31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±. Ã–nderimizin aldÄ±ÄŸÄ± kararla biz her yÄ±lÄ±n 31 Mart gÃ¼nÃ¼nÃ¼ Ermenilerin Azerbaycan TÃ¼rklerine yaptÄ±ÄŸÄ± soykÄ±rÄ±m olarak anÄ±yoruz. Gerek 1918'de ve gerekse 1991'de ilan etmiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± tÃ¼m koÅŸullarda kayÄ±tsÄ±z destekleyen kardeÅŸ TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ±z sonsuzdur."