22:50, 31 Mart 2018 Cumartesi

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden Filistin'e destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, evlerine geri dÃ¶nmek ve topraklarÄ±nÄ± geri almak isteyen Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle takip edildiÄŸi belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi, dÃ¼nya Ã¼lkeleri halklarÄ±na, Filistinlilerin evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±na destek olmak iÃ§in meydanlar ile elÃ§ilikler Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri yapma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Ä°srail'in Filistin'de iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nya Ã¼lkeleri halklarÄ±ndan, meydanlar, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikler ve konsolosluklar Ã¶nÃ¼nde Filistin'e destek gÃ¶sterisi yapmasÄ± istendi. "Filistinli mÃ¼ltecilerin 1948'de tehcir edildikleri topraklara geri dÃ¶nme talebi geÃ§en yÄ±llarÄ±n silemediÄŸi temel ve yasal bir taleptir." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "teslim olma" seÃ§eneÄŸinin Ã¶zellikle "yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±na" hazÄ±rlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ä°srail ile normalleÅŸmenin, abluka ve yerleÅŸim birimleri inÅŸaatÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± unutturamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahalesi sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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