GÃ¼ncelleme: 00:50, 01 Nisan 2018 Pazar

MÄ±sÄ±rlÄ± siyasi partilerden Filistinlilere destek





MÄ±sÄ±r'da bazÄ± siyasi partiler, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde "aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talat Fehmi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, Filistin meselesini tasfiye etme projelerine karÅŸÄ± devrimci bir referandum ve yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m belgesidir." ifadesini kullandÄ±. Ä°srail askerlerinin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericilere karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi ihlalleri kÄ±nayan Fehmi, Filistin halkÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± toplumun yaÅŸananlara sessiz kaldÄ±ÄŸÄ± bir ortamda kutsal topraklarÄ± mÃ¼dafaa ettiÄŸini kaydetti. Cemaat-i Ä°slamiye'nin siyasi kanadÄ± Bina ve KalkÄ±nma Partisinin BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Halid eÅŸ-Åžerif de aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Filistin halkÄ± evine geri dÃ¶nme ve topraklarÄ±nÄ± geri alma hakkÄ±nda Ä±srarcÄ± olduÄŸunu, baÅŸka alternatifleri ya da yÃ¼zyÄ±lÄ±n anlaÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± iÃ§in kurulan uluslararasÄ± komployu kabul etmeyeceÄŸini kanÄ±tladÄ±." dedi. El-Vasat Partisi yetkililerinden Ahmed Halef de Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼'nde dÃ¼zenlenen BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼n direniÅŸin kÃ¶zlerinin sÃ¶nmediÄŸini ve sÃ¼rekli tazeleneceÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.