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23:54, 31 Mart 2018 Cumartesi

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Hasan Aycın'ın eserleri Filistinlilerle buluştu
Hasan Aycın'ın eserleri Filistinlilerle buluştu

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Serginin açılışına Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Yönetimi Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz ile çok sayıda Filistinli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Türkoğlu, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında şehit edilen 15 Filistinli için Allah'tan rahmet dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.

Türkoğlu, İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan olaylarda yaralanan Filistinlilere de acil şifa dileğinde bulunarak, “Bugün aslında güzel bir sergi için buradayız ancak dün yaşanan olaylar nedeniyle bunu bir kutlama şeklinde yapamayacağız.” dedi.

Sergilenen eserlerin dünyadaki adaletsizliği ve zulümleri yansıttığını kaydeden Türkoğlu, “Tabii bütün dünyada eşitsizlikler ve adaletsizlikler var ancak Kudüs ve Filistin’de yaşananların çok ayrı yeri var. Bunlar da sergide yansıtılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ömer Lekesiz de şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, “Rabbimden bu topraklarda yaşanan acıyı dindirmesini niyaz ediyorum.” dedi.

 "ALAYLI BİR SANATÇI AYCIN"

Sergilenen çizgilere işaret eden Lekesiz, Aycın’ın meslekten değil, “alaylı bir sanatçı” olduğunu ifade ederek, “Aycın sanat yapmak kaygısıyla sanat yapan bir adam değildir. Bilakis ümmetin sıkıntılarını, dertlerini aşarak ve dünyadaki mazlumların ve mağdurların sıkıntılarından yaptığı çıkarımları çizgilerine yansıtmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Lekesiz, Aycın’ın “Hazreti Musa’ya asa verilmişti, bana da kalem verildi. Ben de şikayetlerimi kalemle anlatıyorum” sözlerini hatırlatarak, “Burada yer alan her bir çizgi, ayrı ayrı bir alemi, bir dünyayı, bir gönlün yıkılışını, bir vakayı, bir olguyu tek başına temsil edebiliyor.” şeklinde konuştu.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de Türkiyeli bir sanatçının, Kudüs ve Filistin’de yaşananları eserlerine yansıtmasının, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil, aynı zamanda tüm Müslümanlara aidiyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.

"KUDÜS TRUMP'IN CEBİNDEKİ BİR EŞYA DEĞİLDİR"

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni ise, Filistinlilerin canlarını ortaya koyduğu Filistin ve Kudüs’ün ABD Başkanı Trump’ın cebindeki bir eşya olmadığını ve başkalarına hediye edilemeyeceğini dile getirdi.

Böyle bir serginin Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenmesinin her şeye rağmen Kudüs için bir faaliyet olduğunu vurgulayan Hüseyni, “Buradan Kudüs’e, ‘ey Kudüs senin yolunda her şey anlamını yitiriyor. Senden daha değerli bir şey olamaz’ diyoruz.” diye konuştu.

Filistinli Karikatürist Ali ile Türkiyeli Aycın’ın Kudüs sevgisinde buluştuğunu belirten Hüseyni, “Bakın bu levhalara, Naci el-Ali’nin çizgilerini barındırıyor. İşte bu Kudüs’ün Trump’ın elinin altındaki bir şey olmadığını gösteriyor. Kudüs’ün sevdalıları, şairleri, sanatçıları ve erleri vardır. Onu korumak için canlarını feda ederler.” ifadelerini kullandı.

"NACİ EL-ALİ İLE AYCAN'IN ÇİZGİLERİNİ BULUŞTURDUK"

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs’ü görmedikleri halde burası için şiirler ve yazılar yazan Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç'u hatırlatarak, “Aynı şekilde Hasan Aycın da yıllarca buradaki acıyı çizgileriyle gündeme getirdi. Biz de bugün Aycın’ın 40. sanat yılında bu coğrafya ile ilgili 40 çizgisini kardeş Filistin halkıyla buluşturuyoruz. Aslında biz bu vesile ile Naci El-Ali’nin çizgileriyle Aycın’ın çizgilerini buluşturuyoruz.” dedi.

Özdemir, bölgede acı ve işgalin hala devam ettiğini belirterek, işgalin en çarpıcı örneğinin, ayrım duvarının diğer tarafındaki Kudüs Üniversitesinde okuyan öğrencilerin, Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us Sahra’yı gördükleri halde buraya gelerek namaz kılamamaları olduğunu söyledi.

Filistin halkının tutundukları tek dalın kültür olduğunu belirten Özdemir, “Filistin halkı Kudüs ve Batı Şeria’da düzenlenen kültür ve sanat faaliyetleriyle kendilerini ifade etmeye çalıyor. Bizler de kültür merkezi olarak kendi kültürümüzü tanıtmakla beraber Filistin kültürünü tanıtacak faaliyetlere de destek vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde iki hafta süresince ziyarete açık kalacak sergi, İsrail ablukası altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da da Filistinliler ile buluşturulacak.



İlgili Konular doğu kudüs Türkiye sergi Hasan Aycın Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi
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Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.
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