Hasan Aycın'ın eserleri Filistinlilerle buluştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Serginin açılışına Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Yönetimi Kudüs İşleri Bakanı Adnan El-Hüseyni, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Lekesiz ile çok sayıda Filistinli katıldı.
Serginin açılışında konuşan Türkoğlu, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında şehit edilen 15 Filistinli için Allah'tan rahmet dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.
Türkoğlu, İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria’da yaşanan olaylarda yaralanan Filistinlilere de acil şifa dileğinde bulunarak, “Bugün aslında güzel bir sergi için buradayız ancak dün yaşanan olaylar nedeniyle bunu bir kutlama şeklinde yapamayacağız.” dedi.
Sergilenen eserlerin dünyadaki adaletsizliği ve zulümleri yansıttığını kaydeden Türkoğlu, “Tabii bütün dünyada eşitsizlikler ve adaletsizlikler var ancak Kudüs ve Filistin’de yaşananların çok ayrı yeri var. Bunlar da sergide yansıtılıyor.” ifadelerini kullandı.
Ömer Lekesiz de şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyerek, “Rabbimden bu topraklarda yaşanan acıyı dindirmesini niyaz ediyorum.” dedi.
"ALAYLI BİR SANATÇI AYCIN"
Sergilenen çizgilere işaret eden Lekesiz, Aycın’ın meslekten değil, “alaylı bir sanatçı” olduğunu ifade ederek, “Aycın sanat yapmak kaygısıyla sanat yapan bir adam değildir. Bilakis ümmetin sıkıntılarını, dertlerini aşarak ve dünyadaki mazlumların ve mağdurların sıkıntılarından yaptığı çıkarımları çizgilerine yansıtmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.
Lekesiz, Aycın’ın “Hazreti Musa’ya asa verilmişti, bana da kalem verildi. Ben de şikayetlerimi kalemle anlatıyorum” sözlerini hatırlatarak, “Burada yer alan her bir çizgi, ayrı ayrı bir alemi, bir dünyayı, bir gönlün yıkılışını, bir vakayı, bir olguyu tek başına temsil edebiliyor.” şeklinde konuştu.
Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri de Türkiyeli bir sanatçının, Kudüs ve Filistin’de yaşananları eserlerine yansıtmasının, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin değil, aynı zamanda tüm Müslümanlara aidiyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.
"KUDÜS TRUMP'IN CEBİNDEKİ BİR EŞYA DEĞİLDİR"
Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni ise, Filistinlilerin canlarını ortaya koyduğu Filistin ve Kudüs’ün ABD Başkanı Trump’ın cebindeki bir eşya olmadığını ve başkalarına hediye edilemeyeceğini dile getirdi.
Böyle bir serginin Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenmesinin her şeye rağmen Kudüs için bir faaliyet olduğunu vurgulayan Hüseyni, “Buradan Kudüs’e, ‘ey Kudüs senin yolunda her şey anlamını yitiriyor. Senden daha değerli bir şey olamaz’ diyoruz.” diye konuştu.
Filistinli Karikatürist Ali ile Türkiyeli Aycın’ın Kudüs sevgisinde buluştuğunu belirten Hüseyni, “Bakın bu levhalara, Naci el-Ali’nin çizgilerini barındırıyor. İşte bu Kudüs’ün Trump’ın elinin altındaki bir şey olmadığını gösteriyor. Kudüs’ün sevdalıları, şairleri, sanatçıları ve erleri vardır. Onu korumak için canlarını feda ederler.” ifadelerini kullandı.
"NACİ EL-ALİ İLE AYCAN'IN ÇİZGİLERİNİ BULUŞTURDUK"
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Furkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs’ü görmedikleri halde burası için şiirler ve yazılar yazan Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç'u hatırlatarak, “Aynı şekilde Hasan Aycın da yıllarca buradaki acıyı çizgileriyle gündeme getirdi. Biz de bugün Aycın’ın 40. sanat yılında bu coğrafya ile ilgili 40 çizgisini kardeş Filistin halkıyla buluşturuyoruz. Aslında biz bu vesile ile Naci El-Ali’nin çizgileriyle Aycın’ın çizgilerini buluşturuyoruz.” dedi.
Özdemir, bölgede acı ve işgalin hala devam ettiğini belirterek, işgalin en çarpıcı örneğinin, ayrım duvarının diğer tarafındaki Kudüs Üniversitesinde okuyan öğrencilerin, Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us Sahra’yı gördükleri halde buraya gelerek namaz kılamamaları olduğunu söyledi.
Filistin halkının tutundukları tek dalın kültür olduğunu belirten Özdemir, “Filistin halkı Kudüs ve Batı Şeria’da düzenlenen kültür ve sanat faaliyetleriyle kendilerini ifade etmeye çalıyor. Bizler de kültür merkezi olarak kendi kültürümüzü tanıtmakla beraber Filistin kültürünü tanıtacak faaliyetlere de destek vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde iki hafta süresince ziyarete açık kalacak sergi, İsrail ablukası altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’da da Filistinliler ile buluşturulacak.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’ndeki “40. Sanat yılında Hasan Aycın… Kudüs Ey Ey” sergisi düzenlenen törenle açıldı. Dünyadaki mazlum ve mağdurların sorunlarını yansıttığı çizgileri ile tanınan çizer Hasan Aycın’ın eserleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler ile buluştu.
Mısır'da 18. yüzyılda taş, tuğla ve ahşap kullanılarak yapılmış onlarca tarihi Türk evi bulunuyor
Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi'nde, İbni Sina'nın bin yıl önce yazdığı "Urzucet Fi't-Tıb"ın da da aralarında yer aldığı binlerce el yazması eser özenle korunuyor.
İbrahim Ethem Gören, 26 Mart Pazartesi günün akşamı Üsküdar'da açılan Turan Sevgili'den Hat ve Hattatlar Albümü Sergisine katılarak kaleme aldı
İnşası 1974 yılında başlayan ve Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından tasarlanan Kosova Milli Kütüphanesi "Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü ilginç mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden biri
Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad'da milli şairin şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor
Arap coğrafyasında çok önemli olan söz, şiirin bir ressam tarafından görselliğe dönüştürülmesini görmek isteyenler için Abbas Yusuf'un "Bu Senin Adın" isimli açıldı
Yazarımız İbrahim Ethem Gören, İslâm yazı sanatının kısa tarihiyle birlikte Mushaf kitabeti ve tezyinatına ilişkin hususları kaleme aldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat ayında Merhum Akif Emre'ye özel sayısıyla çıktı.
Bursa Valisi Küçük, "Kitapla ilgili alacağımız mesafeler var. Tanınmış simalara 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?' diye soru sorduklarında 'Kitap okurum, spor yaparım, balık tutarım' gibi cevap verilir. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Kitap okumak, en kıymetli en özel en müstesna zamanlarda yapılacak şeydir" dedi
TİKA tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim kurslarına katılanların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıldı.
Sosyolog, eğitimci, yazar Cafer Vayni ile Kurucu Başkanı olduğu Telif Hakları Derneği ve telif meseleleri üzerine hasbihal ettik.
Ünlü yazarlar "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Dünyanın ilk üniversitesi Karaviyyin Medresesinin kurucusu ilim kadını Fatma el-Fihri'nin Afrika ve Batı bilim ve kültürüne etkisi Ankara'da düzenlenen panelde ele alındı
Bu yıl 3. kez düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 22 ülkeden 55 yayınevi, 300 yazar ve âlimi Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde bir araya getiriyor.