TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 01 Nisan 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Adana ve Hatay 6. OlaÄŸan Ä°l Kongreleri'ne katÄ±lacak.
(Adana/13.00/Hatay/16.00)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, TBMM Klasik TÃ¼rk SanatlarÄ± Merkeziâ€™nin DolmabahÃ§e Sanat Galerisiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸecek "RevnakÄ±n Ä°zdÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼" sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.
(Ä°stanbul/14.30)Â Â
3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MEB Åžura Salonu'nda UluslararasÄ± Ahmet Yeseviâ€™den GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze GÃ¶nÃ¼l Erenleri Projesi ile The Ness Hotel'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek 3. Rumeli Balkan BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Ankara/Kocaeli/14.30/20.00)Â
2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ä°l Milli EÄŸitim DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na ve Halk EÄŸitim Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek 5. OlaÄŸan AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Sinop/12.30/13.00/14.00)Â
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EKONOMÄ°
1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Kars ve Ardahan KadÄ±n KollarÄ± kongrelerine katÄ±lacak, SarÄ±kamÄ±ÅŸ Kayak Merkezi Master PlanÄ± TanÄ±tÄ±m programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Kars/11.00/13.30/15.30)Â
2- TZOB Genel BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar, birlik genel merkezinde, mart ayÄ± Ã¼retici-market fiyatlarÄ±, fiyatÄ± artan ve dÃ¼ÅŸen Ã¼rÃ¼nler ile 14 ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesiyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunacak.
(Ankara/10.30)Â
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SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±na, OsmanlÄ±spor-Atiker Konyaspor, GÃ¶ztepe-KasÄ±mpaÅŸa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray-Trabzonspor maÃ§larÄ±yla devam edilecek.
(Ankara/Ä°zmir/13.30/Manisa/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â
2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasÄ±, TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Grandmedical Manisaspor, Ä°stanbulspor-Ã‡aykur Rizespor, EskiÅŸehirspor-BalÄ±kesirspor Baltok, Denizlispor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sÃ¼recek.
(ElazÄ±ÄŸ/13.00/Ä°stanbul/15.30/EskiÅŸehir/Denizli/18.00)Â
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 23. haftasÄ±, TOFAÅž-Gaziantep Basketbol, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey UÅŸak-Anadolu Efes, EskiÅŸehir Basket-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
(Bursa/13.00/Giresun/15.15/UÅŸak/17.00/EskiÅŸehir/19.30)
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 23. haftasÄ±, OGM Ormanspor-Ã‡ukurova Basketbol, FenerbahÃ§e-Canik Belediyespor maÃ§larÄ±yla sona erecek.
(Ankara/14.00/Ä°stanbul/16.00)
5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ilk maÃ§Ä±nda Arkas Spor ile Halkbank, Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°zmir/16.00)Â
6- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabÄ± yedincilik ilk maÃ§Ä±nda Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ ile FenerbahÃ§e, Afyonkarahisar Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Afyonkarahisar/16.00)
7- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak, KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de ise 21. hafta mÃ¼sabakalarÄ± tamamlanacak.
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlanacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, TÃœGVA Gaziantep GenÃ§ YÃ¶neticiler Okulu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak
AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.