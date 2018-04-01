GÃ¼ncelleme: 09:30, 01 Nisan 2018 Pazar

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 01 Nisan 2018





TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin Adana ve Hatay 6. OlaÄŸan Ä°l Kongreleri'ne katÄ±lacak. (Adana/13.00/Hatay/16.00)Â 2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, TBMM Klasik TÃ¼rk SanatlarÄ± Merkeziâ€™nin DolmabahÃ§e Sanat Galerisiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸecek "RevnakÄ±n Ä°zdÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼" sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak. (Ä°stanbul/14.30)Â Â 3- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. (Ä°dlib/Azez/Afrin)Â YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET 1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MEB Åžura Salonu'nda UluslararasÄ± Ahmet Yeseviâ€™den GÃ¼nÃ¼mÃ¼ze GÃ¶nÃ¼l Erenleri Projesi ile The Ness Hotel'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek 3. Rumeli Balkan BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek. (Ankara/Kocaeli/14.30/20.00)Â 2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ä°l Milli EÄŸitim DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'na ve Halk EÄŸitim Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek 5. OlaÄŸan AK Parti Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak. (Sinop/12.30/13.00/14.00)Â Â EKONOMÄ° 1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Kars ve Ardahan KadÄ±n KollarÄ± kongrelerine katÄ±lacak, SarÄ±kamÄ±ÅŸ Kayak Merkezi Master PlanÄ± TanÄ±tÄ±m programÄ±na iÅŸtirak edecek. (Kars/11.00/13.30/15.30)Â 2- TZOB Genel BaÅŸkanÄ± Åžemsi Bayraktar, birlik genel merkezinde, mart ayÄ± Ã¼retici-market fiyatlarÄ±, fiyatÄ± artan ve dÃ¼ÅŸen Ã¼rÃ¼nler ile 14 ÅŸeker fabrikasÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesiyle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunacak. (Ankara/10.30)Â Â SPOR 1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±na, OsmanlÄ±spor-Atiker Konyaspor, GÃ¶ztepe-KasÄ±mpaÅŸa, Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray-Trabzonspor maÃ§larÄ±yla devam edilecek. (Ankara/Ä°zmir/13.30/Manisa/16.00/Ä°stanbul/19.00)Â 2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasÄ±, TetiÅŸ YapÄ± ElazÄ±ÄŸspor-Grandmedical Manisaspor, Ä°stanbulspor-Ã‡aykur Rizespor, EskiÅŸehirspor-BalÄ±kesirspor Baltok, Denizlispor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla sÃ¼recek. (ElazÄ±ÄŸ/13.00/Ä°stanbul/15.30/EskiÅŸehir/Denizli/18.00)Â 3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 23. haftasÄ±, TOFAÅž-Gaziantep Basketbol, YeÅŸilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank, Muratbey UÅŸak-Anadolu Efes, EskiÅŸehir Basket-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak. (Bursa/13.00/Giresun/15.15/UÅŸak/17.00/EskiÅŸehir/19.30) 4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 23. haftasÄ±, OGM Ormanspor-Ã‡ukurova Basketbol, FenerbahÃ§e-Canik Belediyespor maÃ§larÄ±yla sona erecek. (Ankara/14.00/Ä°stanbul/16.00) 5- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi ilk maÃ§Ä±nda Arkas Spor ile Halkbank, Ä°zmir AtatÃ¼rk Vestel Venus Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. (Ä°zmir/16.00)Â 6- Voleybolda Efeler Ligi play-off klasman etabÄ± yedincilik ilk maÃ§Ä±nda Afyon Belediyesi YÃ¼ntaÅŸ ile FenerbahÃ§e, Afyonkarahisar Spor Salonu'nda karÅŸÄ±laÅŸacak. (Afyonkarahisar/16.00) 7- Hentbolda Erkekler SÃ¼per Lig'de 23. hafta maÃ§larÄ± yapÄ±lacak, KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de ise 21. hafta mÃ¼sabakalarÄ± tamamlanacak. 8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± tamamlanacak.

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