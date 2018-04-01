Zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± bugÃ¼n itibari ile sona erdi

Åžehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§larÄ±n 1 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takma zorunluluÄŸu sona erdi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yÃ¶netmeliÄŸe gÃ¶re, 1 AralÄ±k-1 Nisan dÃ¶neminde kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmayan ticari araÃ§larÄ±n yola devam etmelerine izin verilmiyor.
YÃ¶netmelik kapsamÄ±nda sÃ¶z konusu dÃ¶nemde kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmayan ticari araÃ§lara Karayolu DÃ¼zenleme Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince para cezasÄ± kesildi.
Yolcu ve eÅŸya taÅŸÄ±malarÄ±nda kullanÄ±lan ticari araÃ§lara kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmayan iÅŸletmecilere uygulanan para cezasÄ± 1 Ocak itibarÄ±yla 715 lira olarak belirlenmiÅŸti.
KÄ±ÅŸ lastiÄŸi takma zorunluluÄŸu bugÃ¼n itibarÄ±yla sona erdi.
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Kocaeli'deki bir fabrikada Ã¼retilen 395 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki trafo, Gebze ilÃ§esinden Derince LimanÄ±'na karayoluyla gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken belirli mevkilerde yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, diÄŸer araÃ§larÄ±n yan yollardan geÃ§iÅŸi saÄŸlandÄ±
DEAÅž'a yÃ¶nelik etkin ve kararlÄ± mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, mart ayÄ±nda yurt genelindeki operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±, terÃ¶ristlerin planladÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba eylemleri de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla engellendi
Ä°stanbul'da Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n henÃ¼z bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÄ°M verilerine gÃ¶re, ihracat martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±
1 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve ÅŸehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§larÄ± kapsayan zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± sona erdi.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler'in baÅŸta BakÃ¼ olmak Ã¼zere Ã§evre ÅŸehirlerde onbinlerce Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde yapÄ±lan TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.
Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.
HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi
Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
MÃ¼steÅŸar YalÃ§Ä±n ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sullivan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi