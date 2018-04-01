GÃ¼ncelleme: 09:48, 01 Nisan 2018 Pazar

Ä°srail, 'Toprak GÃ¼nÃ¼' gÃ¶sterilerini kana bulayan askerlerini savundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin NetanyahuÂ ile Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da ve abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ederek 15 FilistinliyiÂ ÅŸehitÂ eden ve yÃ¼zlercesini yaralayan Ä°srail askerlerini savundu.

Ä°srail'in Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Netanyahu'nun ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Devletin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyan ve Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±na Hamursuz BayramÄ±'nÄ± (Pesah) sakin bir ÅŸekilde kutlama fÄ±rsatÄ± veren askerlere saygÄ±larla." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

"Ä°SRAÄ°L EGEMENLÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUMAK Ä°Ã‡Ä°N KARARLI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ã‡ALIÅžIYOR"

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi Ã¼zerine yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail, egemenliÄŸini korumak ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in kararlÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerine yer verildi.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman da Gazze'de dÃ¼n gÃ¶stericilerin ÅŸehit edilmesiyle alakalÄ± soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki taleplere tepki gÃ¶stererek bu yÃ¶ndeki Ã§aÄŸrÄ±larÄ± "iki yÃ¼zlÃ¼ sesler" ifadeleriyle eleÅŸtirdi.

"Ä°KÄ° YÃœZLÃœLER KOROSUNU ANLAMIYORUM"

Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Liberman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz BayramÄ±'nÄ± gÃ¼ven iÃ§inde kutladÄ±k. SoruÅŸturma komisyonu isteyen iki yÃ¼zlÃ¼ler korosunu anlamÄ±yorum. Bunlar karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. Hamas'Ä±n dÃ¼n mÃ¼zik festivali dÃ¼zenlediÄŸini ve onlara Ã§iÃ§ek daÄŸÄ±tmamÄ±z gerektiÄŸini sanÄ±yorlar."

BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlileri "Hamas'Ä±n mensuplarÄ±" olarak niteleyen Liberman aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail askerlerinin Hamas'Ä±n askeri kanadÄ±na baÄŸlÄ± aktivistleri engellediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Ä°srail'de sol eÄŸilimli muhalif Meretz Partisi BaÅŸkanÄ± Tamar Zandberg, Gazze'de yaÅŸananlarla ilgili bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Zandberg, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin dÃ¼n geniÅŸ Ã§aplÄ± olarak hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶lenlerin olduÄŸunu, yÃ¼zlerce kiÅŸinin gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, silahsÄ±z gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ifadeler olduÄŸunu ve arkadan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bulunduÄŸunu belirterek partinin soruÅŸturma komisyonu yÃ¶nÃ¼ndeki talebini iletmiÅŸti.

Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahalesi sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.