Ä°srail, 'Toprak GÃ¼nÃ¼' gÃ¶sterilerini kana bulayan askerlerini savundu

Ä°srail BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin NetanyahuÂ ile Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeria'da ve abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ederek 15 FilistinliyiÂ ÅŸehitÂ eden ve yÃ¼zlercesini yaralayan Ä°srail askerlerini savundu.
Ä°srail'in Haaretz gazetesinin haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Netanyahu'nun ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Devletin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± koruyan ve Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±na Hamursuz BayramÄ±'nÄ± (Pesah) sakin bir ÅŸekilde kutlama fÄ±rsatÄ± veren askerlere saygÄ±larla." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 15 Filistinlinin Ä°srail askerlerince ÅŸehit edilmesi Ã¼zerine yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail, egemenliÄŸini korumak ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in kararlÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerine yer verildi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman da Gazze'de dÃ¼n gÃ¶stericilerin ÅŸehit edilmesiyle alakalÄ± soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki taleplere tepki gÃ¶stererek bu yÃ¶ndeki Ã§aÄŸrÄ±larÄ± "iki yÃ¼zlÃ¼ sesler" ifadeleriyle eleÅŸtirdi.
Sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Liberman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Askerlerimiz sayesinde Hamursuz BayramÄ±'nÄ± gÃ¼ven iÃ§inde kutladÄ±k. SoruÅŸturma komisyonu isteyen iki yÃ¼zlÃ¼ler korosunu anlamÄ±yorum. Bunlar karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. Hamas'Ä±n dÃ¼n mÃ¼zik festivali dÃ¼zenlediÄŸini ve onlara Ã§iÃ§ek daÄŸÄ±tmamÄ±z gerektiÄŸini sanÄ±yorlar."
BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlileri "Hamas'Ä±n mensuplarÄ±" olarak niteleyen Liberman aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°srail askerlerinin Hamas'Ä±n askeri kanadÄ±na baÄŸlÄ± aktivistleri engellediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ä°srail'de sol eÄŸilimli muhalif Meretz Partisi BaÅŸkanÄ± Tamar Zandberg, Gazze'de yaÅŸananlarla ilgili bir soruÅŸturma komisyonu kurulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.
Zandberg, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinlilerin dÃ¼n geniÅŸ Ã§aplÄ± olarak hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶lenlerin olduÄŸunu, yÃ¼zlerce kiÅŸinin gerÃ§ek mermiyle yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, silahsÄ±z gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ifadeler olduÄŸunu ve arkadan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bulunduÄŸunu belirterek partinin soruÅŸturma komisyonu yÃ¶nÃ¼ndeki talebini iletmiÅŸti.
Ä°srail askerlerinin, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼n dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼" gÃ¶sterilerine gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahalesi sonucu 15 Filistinli ÅŸehit olmuÅŸ, yÃ¼zlerce Filistinli yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelik operasyon iÅŸaretlerinin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeye askeri takviyeler yaptÄ±
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±na yapÄ±lan aramaya dair sebep gÃ¶steren bir aÃ§Ä±klama isteyen Rusyaâ€™ya, Ä°ngiltere Ulusal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 'Rutin uygulama' cevabÄ± geldi.
Pakistan'Ä±n Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ eÄŸitim gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Malala Yusufzay, 2012 yÄ±lÄ±nda Taliban'Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'yÄ± ziyaret etti
Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 12'nci konvoyun, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla, DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini geÃ§ti
Kolombiya'da, askeri havalimanÄ±na gitmek Ã¼zere havalanan Cessna 172 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§ak, aniden bastÄ±ran ÅŸiddetli saÄŸanak dolayÄ±sÄ±yla otoyola zorunlu iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile Savunma BakanÄ± Liberman'dan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da ve abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ "gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ederek 15 Filistinliyi ÅŸehit eden ve yÃ¼zlercesini yaralayan Ä°srail askerleri iÃ§in destek ve savunma mesajÄ± geldi
MÄ±sÄ±r'da bazÄ± siyasi partiler, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde "aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°srail polisi, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail askerlerinin 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesini KudÃ¼sâ€™te protesto eden bir grup Filistinliye mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 49 Filistinli yaralandÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, evlerine geri dÃ¶nmek ve topraklarÄ±nÄ± geri almak isteyen Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle takip edildiÄŸi belirtildi.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na vardÄ±. 22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 43 bini aÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'den Ã§ok yakÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Selman, "AmerikalÄ± askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azÄ±ndan orta vadede kalmasÄ± gerektiÄŸine inanÄ±yoruz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri bÃ¼nyesinde bulunan Tornado uÃ§aklarÄ±nÄ±n NATO misyonlarÄ±na katÄ±lmak iÃ§in elveriÅŸsiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Suriye TÃ¼rkmen Meclisi BaÅŸkanÄ± Muhammed Vecih Cuma, TSK ve Ã–SO tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 18 Mart'ta terÃ¶ristlerden temizlenen Afrin ilÃ§e merkezini ziyaret ederek bÃ¶lge halkÄ±yla buluÅŸtu. Cuma, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndan herkesin Ã§ok memnun olduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸu anda huzur iÃ§erisindeler." dedi.
Suriye'de, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan 15 Filistinlinin ÅŸehit edildiÄŸi olaylara iliÅŸkin, "Ä°srail'in, iÃ§inde bulunduklarÄ± zor ÅŸartlara dikkat Ã§ekmek amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinli silahsÄ±z sivillere yÃ¶nelik gereksiz ve Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼z saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ ve AblukayÄ± KÄ±rma YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ YÃ¼ksek Ulusal Heyeti, Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Bu gÃ¶steriler devam edecek ve ABD ile Ä°srail'in, Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tepki olarak 15 MayÄ±s'ta zirve noktasÄ±na ulaÅŸacak." dedi.