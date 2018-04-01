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12:47, 01 Nisan 2018 Pazar
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10:50, 01 Nisan 2018 Pazar

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Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 5 yaralÄ±
Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi: 5 yaralÄ±

Ä°stanbul'da Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n henÃ¼z bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde seyir halindekiÂ polis servis aracÄ±Â henÃ¼z bilinmeyen nedenle kontrolden Ã§Ä±karak devrildi.

Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 polis, saÄŸlÄ±k personelince Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaza yapan servis aracÄ±nÄ±n olay yerinden kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede bir sÃ¼re aksayan trafik akÄ±ÅŸÄ± normale dÃ¶ndÃ¼.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul Polis servis aracÄ± devrildi
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