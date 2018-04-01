GÃ¼ncelleme: 09:57, 01 Nisan 2018 Pazar

Kolombiyaâ€™da askeri havalimanÄ±na gitmek iÃ§in havalanan uÃ§ak otobana indi



Foto: ArÅŸiv

Kolombiya'da, askeri havalimanÄ±na gitmek Ã¼zere havalanan Cessna 172 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§ak, aniden bastÄ±ran ÅŸiddetli saÄŸanak dolayÄ±sÄ±yla otoyola zorunlu iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiyaâ€™da gÃ¼ndÃ¼z saatlerinde aniden bastÄ±ran saÄŸanak nedeniyle Cessna 172 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§ak otoyola zorunlu iniÅŸ yaptÄ±. Kolombiyaâ€™nÄ±n Boyaca yÃ¶netim bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Tunja kentinden, baÅŸkent Bogotaâ€™nun kuzeyindeki Guaymaral askeri havalimanÄ±na gitmek Ã¼zere havalanan kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§ak, aniden bastÄ±ran ÅŸiddetli saÄŸanak dolayÄ±sÄ±yla otoyola indi. Pilotun, Bogotaâ€™ya 74 kilometre kala sorunsuz bir ÅŸekilde yola indirmeyi baÅŸardÄ±ÄŸÄ± uÃ§akta Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±. BÃ–LGE KORUMA ALTINA ALINDI Olay sonrasÄ± sosyal medyaya ulaÅŸan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde uÃ§aÄŸÄ±n bir market Ã¶nÃ¼ne Ã§ekildiÄŸi ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgeyi koruma altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±. Kolombiya Sivil HavacÄ±lÄ±k Ä°daresi de olayla ilgili tahkikat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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