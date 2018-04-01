GÃ¼ncelleme: 10:14, 01 Nisan 2018 Pazar

Ä°hracatta 'tÃ¼m zamanlarÄ±n rekoru' kÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar MeclisiÂ (TÄ°M) tarafÄ±ndan, bu yÄ±lÄ±nÂ mart ayÄ±na iliÅŸkinÂ ihracat verileri aÃ§Ä±klandÄ±.

Buna gÃ¶re, martta ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yaslaÂ yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolardÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. BÃ¶ylece mart ayÄ±, ihracat tarihindeki en yÃ¼ksek ihracat gerÃ§ekleÅŸtirilen ay oldu.

YÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda ise ihracat 2017'nin aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 10,4 yÃ¼kselerek 40 milyar 727 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.

Son 12 aylÄ±k dÃ¶nemde, yÃ¼zde 10,5'lik artÄ±ÅŸla 159 milyar 923 milyon dolarlÄ±k ihracat rakamÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±

EN FAZLA Ä°HRACATI YÄ°NE OTOMOTÄ°V SEKTÃ–RÃœ YAPTI

TÄ°M verilerine gÃ¶re, mart ayÄ±nda en fazla ihracatÄ±, 3 milyar 146 milyon 222 bin dolarla yine otomotiv sektÃ¶rÃ¼ yaptÄ±. SektÃ¶rÃ¼n ihracatÄ± martta bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 16,1 arttÄ±.

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼, 1,7 milyar dolarla hazÄ±r giyim ve konfeksiyon, 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektÃ¶rleri takip etti.Â

Mart ayÄ±nda en fazla ihracat artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸayan sektÃ¶rler ise yÃ¼zde 53,7 ile mÃ¼cevher, yÃ¼zde 48,9 ile zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±, yÃ¼zde 34,7 ile yaÅŸ meyve ve sebze oldu.

GeÃ§en ay TÃ¼rkiye'nin toplam ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 84,3'Ã¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiren sanayi grubu 2017'nin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 12,6 artÄ±ÅŸla 12 milyar 730 milyon 90 bin dolarlÄ±k ihracat yaptÄ±.

AynÄ± dÃ¶nemde toplam ihracatÄ±n yÃ¼zde 13,2'sini oluÅŸturan tarÄ±m grubunda yÃ¼zde 7,1 yÃ¼kseliÅŸle 1 milyar 998 milyon 666 bin dolarlÄ±k, toplam ihracattan yÃ¼zde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yÃ¼zde 1,4 azalÄ±ÅŸla 377 milyon 35 bin dolarlÄ±k ihracat kaydedildi.

AB'YE Ä°HRACAT YÃœZDE 17,7 ARTTI

Mart ayÄ±nda 154 Ã¼lke ve bÃ¶lgeye ihracat arttÄ±. En fazla ihracat yapÄ±lan ilk 5 Ã¼lkeden Almanya'ya yÃ¼zde 13,6, Ä°ngiltere'ye yÃ¼zde 19,1, Ä°talya'ya yÃ¼zde 18,1, Ä°spanya'ya yÃ¼zde 23,8 ihracat artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±rken, ABD'ye ihracat yÃ¼zde 1,5 azaldÄ±. En fazla ihracat yapÄ±lan 20 Ã¼lke arasÄ±nda ise en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 58,2 ile Rusya'da yakalandÄ±.Â

Ãœlke grubu bazÄ±nda ise mart ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) ihracat yÃ¼zde 17,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Mart ayÄ±nda AB'nin ihracattaki payÄ± 52,1 oldu.Â

GeÃ§en ay TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± Afrika'ya yÃ¼zde 22,7, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu'na yÃ¼zde 10,7, Kuzey Amerika'ya ise yÃ¼zde 4,8 artarken, Orta DoÄŸu'ya ihracat yÃ¼zde 10,5 azaldÄ±.Â

Ä°llerin ihracat performansÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, mart ayÄ±nda 55 il ihracatÄ±nÄ± artÄ±rÄ±rken, 26 ilin ihracatÄ± geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il, Ä°stanbul (6,7 milyar dolar), Bursa (1,4 milyar dolar), Kocaeli (1,3 milyar dolar), Ä°zmir (884 milyon dolar) ve Ankara (654 milyon dolar) olarak sÄ±ralandÄ±. Ä°lk 10'da en yÃ¼ksek ihracat artÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise yÃ¼zde 20,6 ile Manisa gerÃ§ekleÅŸtirdi.