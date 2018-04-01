Ä°hracatta 'tÃ¼m zamanlarÄ±n rekoru' kÄ±rÄ±ldÄ±

TÃ¼rkiye Ä°hracatÃ§Ä±lar MeclisiÂ (TÄ°M) tarafÄ±ndan, bu yÄ±lÄ±nÂ mart ayÄ±na iliÅŸkinÂ ihracat verileri aÃ§Ä±klandÄ±.
Buna gÃ¶re, martta ihracat geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yaslaÂ yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolardÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti. BÃ¶ylece mart ayÄ±, ihracat tarihindeki en yÃ¼ksek ihracat gerÃ§ekleÅŸtirilen ay oldu.
YÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda ise ihracat 2017'nin aynÄ± dÃ¶nemine kÄ±yasla yÃ¼zde 10,4 yÃ¼kselerek 40 milyar 727 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±.
Son 12 aylÄ±k dÃ¶nemde, yÃ¼zde 10,5'lik artÄ±ÅŸla 159 milyar 923 milyon dolarlÄ±k ihracat rakamÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±
TÄ°M verilerine gÃ¶re, mart ayÄ±nda en fazla ihracatÄ±, 3 milyar 146 milyon 222 bin dolarla yine otomotiv sektÃ¶rÃ¼ yaptÄ±. SektÃ¶rÃ¼n ihracatÄ± martta bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 16,1 arttÄ±.
Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼, 1,7 milyar dolarla hazÄ±r giyim ve konfeksiyon, 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler sektÃ¶rleri takip etti.Â
Mart ayÄ±nda en fazla ihracat artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸayan sektÃ¶rler ise yÃ¼zde 53,7 ile mÃ¼cevher, yÃ¼zde 48,9 ile zeytin ve zeytinyaÄŸÄ±, yÃ¼zde 34,7 ile yaÅŸ meyve ve sebze oldu.
GeÃ§en ay TÃ¼rkiye'nin toplam ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 84,3'Ã¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtiren sanayi grubu 2017'nin aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 12,6 artÄ±ÅŸla 12 milyar 730 milyon 90 bin dolarlÄ±k ihracat yaptÄ±.
AynÄ± dÃ¶nemde toplam ihracatÄ±n yÃ¼zde 13,2'sini oluÅŸturan tarÄ±m grubunda yÃ¼zde 7,1 yÃ¼kseliÅŸle 1 milyar 998 milyon 666 bin dolarlÄ±k, toplam ihracattan yÃ¼zde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yÃ¼zde 1,4 azalÄ±ÅŸla 377 milyon 35 bin dolarlÄ±k ihracat kaydedildi.
Mart ayÄ±nda 154 Ã¼lke ve bÃ¶lgeye ihracat arttÄ±. En fazla ihracat yapÄ±lan ilk 5 Ã¼lkeden Almanya'ya yÃ¼zde 13,6, Ä°ngiltere'ye yÃ¼zde 19,1, Ä°talya'ya yÃ¼zde 18,1, Ä°spanya'ya yÃ¼zde 23,8 ihracat artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanÄ±rken, ABD'ye ihracat yÃ¼zde 1,5 azaldÄ±. En fazla ihracat yapÄ±lan 20 Ã¼lke arasÄ±nda ise en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 58,2 ile Rusya'da yakalandÄ±.Â
Ãœlke grubu bazÄ±nda ise mart ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) ihracat yÃ¼zde 17,7 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. Mart ayÄ±nda AB'nin ihracattaki payÄ± 52,1 oldu.Â
GeÃ§en ay TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± Afrika'ya yÃ¼zde 22,7, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu'na yÃ¼zde 10,7, Kuzey Amerika'ya ise yÃ¼zde 4,8 artarken, Orta DoÄŸu'ya ihracat yÃ¼zde 10,5 azaldÄ±.Â
Ä°llerin ihracat performansÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, mart ayÄ±nda 55 il ihracatÄ±nÄ± artÄ±rÄ±rken, 26 ilin ihracatÄ± geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 5 il, Ä°stanbul (6,7 milyar dolar), Bursa (1,4 milyar dolar), Kocaeli (1,3 milyar dolar), Ä°zmir (884 milyon dolar) ve Ankara (654 milyon dolar) olarak sÄ±ralandÄ±. Ä°lk 10'da en yÃ¼ksek ihracat artÄ±ÅŸÄ±nÄ± ise yÃ¼zde 20,6 ile Manisa gerÃ§ekleÅŸtirdi.
TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Kocaeli'deki bir fabrikada Ã¼retilen 395 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki trafo, Gebze ilÃ§esinden Derince LimanÄ±'na karayoluyla gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken belirli mevkilerde yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, diÄŸer araÃ§larÄ±n yan yollardan geÃ§iÅŸi saÄŸlandÄ±
DEAÅž'a yÃ¶nelik etkin ve kararlÄ± mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, mart ayÄ±nda yurt genelindeki operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±, terÃ¶ristlerin planladÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba eylemleri de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla engellendi
Ä°stanbul'da Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n henÃ¼z bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÄ°M verilerine gÃ¶re, ihracat martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±
1 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve ÅŸehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§larÄ± kapsayan zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± sona erdi.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler'in baÅŸta BakÃ¼ olmak Ã¼zere Ã§evre ÅŸehirlerde onbinlerce Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde yapÄ±lan TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.
Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.
HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi
Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
MÃ¼steÅŸar YalÃ§Ä±n ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sullivan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi