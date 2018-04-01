Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanların sayısı 45 bini aştı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 12'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı.
Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmaya göre, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor.
Aralarında bin 72 çocuk, 644 kadın toplam 2 bin 875 kişiyi taşıyan 12”inci tahliye konvoyu bölgeden ayırıldı. Konvoydaki siviller, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya vardıktan sonra, muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına sabah saatlerinde ulaştı.
Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle gelen sivillerin, okul ve camilere de yerleştirildikleri bildirildi.
Doğu Guta'dan dün hareket eden konvoyda daha önce yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan hastaların olduğu kaydedildi.
Tahliyeler devam ederken, Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hala abluka altında tutuluyor.
Türkiye'nin Münbiç'e yönelik operasyon işaretlerinin artmasının ardından, ABD güçleri bölgeye askeri takviyeler yaptı
İngiltere tarafından Rus uçağına yapılan aramaya dair sebep gösteren bir açıklama isteyen Rusya’ya, İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan 'Rutin uygulama' cevabı geldi.
Pakistan'ın Nobel ödüllü eğitim gönüllüsü Malala Yusufzay, 2012 yılında Taliban'ın saldırısına uğradığı Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'yı ziyaret etti
Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan 12'nci konvoyun, İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaşmasıyla, Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 45 bini geçti
Kolombiya'da, askeri havalimanına gitmek üzere havalanan Cessna 172 tipi küçük uçak, aniden bastıran şiddetli sağanak dolayısıyla otoyola zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Liberman'dan, işgal altındaki Batı Şeria'da ve abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü "gösterilere müdahale ederek 15 Filistinliyi şehit eden ve yüzlercesini yaralayan İsrail askerleri için destek ve savunma mesajı geldi
Mısır'da bazı siyasi partiler, İsrail askerlerinin, Gazze-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösterilerde "aşırı güç" kullanmasını kınadı.
İsrail polisi, Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında düzenlenen gösteride İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi şehit etmesini Kudüs’te protesto eden bir grup Filistinliye müdahale etti. Müdahale sırasında 49 Filistinli yaralandı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin, evlerine geri dönmek ve topraklarını geri almak isteyen Filistinlilere yönelik uygulamalarının büyük bir endişe ve üzüntüyle takip edildiği belirtildi.
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan 11'inci konvoy, İdlib ve Halep'in batı kırsalına vardı. 22 Mart'ta başlayan zorunlu tahliyelerde, bölgeden çıkanların sayısı 43 bini aştı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Time dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakına çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi. Selman, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado uçaklarının NATO misyonlarına katılmak için elverişsiz olduğu ileri sürüldü.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, TSK ve ÖSO tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezini ziyaret ederek bölge halkıyla buluştu. Cuma, Zeytin Dalı Harekatı'ndan herkesin çok memnun olduğunu belirterek, "Çünkü şu anda huzur içerisindeler." dedi.
Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 14 kişi öldü.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edildiği olaylara ilişkin, "İsrail'in, içinde bulundukları zor şartlara dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenleyen Filistinli silahsız sivillere yönelik gereksiz ve ölçüsüz saldırılarını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, Gazze'nin doğu sınırı yakınlarında düzenlediği basın toplantısında, "Bu gösteriler devam edecek ve ABD ile İsrail'in, Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması çalışmalarına tepki olarak 15 Mayıs'ta zirve noktasına ulaşacak." dedi.