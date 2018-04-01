GÃ¼ncelleme: 10:59, 01 Nisan 2018 Pazar

Malala Yusufzay 5 yÄ±l aradan sonra saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± yerde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Malala Yusufzay, Taliban tarafÄ±ndan 5 yÄ±l Ã¶nce vurulmasÄ± sonrasÄ± ilk kez dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Pakistan'da, saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'ya ziyarette bulundu.Â

Pakistan ordusunun temin ettiÄŸi helikopterle Mingora'ya giden Yusufzay, babasÄ±, annesi ve erkek kardeÅŸiyle Ã§ocukluÄŸunu geÃ§irdiÄŸi eve konuk oldu.

AkrabalarÄ±, eski sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ± ve dostlarÄ±nÄ±n Ã§iÃ§eklerle beklediÄŸi evde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulan Yusufzay, bu anÄ± 5 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir beklediÄŸini ve bir gÃ¼n dÃ¶neceÄŸi Ã¼midiyle sÄ±klÄ±kla haritada Pakistan'a baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yusufzay, Ä°ngiltere'deki eÄŸitimini tamamladÄ±ktan sonra Pakistan'da yaÅŸamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.Â

PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Pakistan'a gelen Yusufzay'Ä±n, pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°ngiltere'ye dÃ¶nmesi bekleniyor.Â Malala, ziyareti kapsamÄ±nda BaÅŸbakan Åžahid Hakan Abbasi tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸti.

NE OLMUÅžTU?

Malala, 9 Ekim 2012'de Ã¼lkenin kuzeyindeki memleketi Svat Vadisi'nde okuluna gitmek iÃ§in bindiÄŸi otobÃ¼ste saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. OtobÃ¼se binen bir Taliban Ã¼yesi Malala'ya adÄ±nÄ± sormuÅŸ, daha sonra genÃ§ kÄ±za Ã¼Ã§ kez ateÅŸ etmiÅŸti. BaÅŸÄ±ndan yaralanan Malala, saldÄ±rÄ±dan 6 gÃ¼n sonra tedavi iÃ§in Ä°ngiltere'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Birmingham'daki KraliÃ§e Elizabeth Hastanesinde yaklaÅŸÄ±k 3 ay kalmÄ±ÅŸ ve kafatasÄ±na metal bir plaka yerleÅŸtirilmiÅŸti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleÅŸmiÅŸ ve tekrar okula baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

2014'te 17 yaÅŸÄ±nda Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazanan en genÃ§ kiÅŸi olarak tarihe geÃ§en Malala Yusufzay, kazandÄ±ÄŸÄ± 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) Ã¶dÃ¼lÃ¼ Pakistan'daki okullara baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi adÄ±na aÃ§Ä±lan vakÄ±f vasÄ±tasÄ±yla kalkÄ±nmakta olan Ã¼lkelerin birÃ§oÄŸunda kÄ±zlarÄ±n okula gidebilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor.