GÃ¼ncelleme: 11:19, 01 Nisan 2018 Pazar

DEAÅž'a mart ayÄ±nda da gÃ¶z aÃ§tÄ±rÄ±lmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren ve ÅŸehirlerin yanÄ± sÄ±ra sÄ±nÄ±rda da gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini her geÃ§en gÃ¼n artÄ±ran TÃ¼rkiye, Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik hem yurt iÃ§i hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ mÃ¼cadele sergiliyor.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± etkin mÃ¼cadelesini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, yurt iÃ§indeki baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlarÄ±yla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±. Yurt genelinde geÃ§en ay yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda DEAÅž'a bÃ¼yÃ¼k darbe vuruldu.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin mart ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã§ok sayÄ±da DEAÅž Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, Ã¶rgÃ¼te ait dokÃ¼man, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

Mart ayÄ±nda ÅŸafak vakti ve farklÄ± kentlerde eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te gÃ¶z aÃ§tÄ±rmayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, terÃ¶ristlerin gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba eylemlerini baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla engelledi.

GeÃ§en ay dÃ¼zenlenen operasyonlarda, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim kadrosundan olduklarÄ± belirlenen Ã§ok sayÄ±da yabancÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 245 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, adreslerde mÃ¼himmat ve patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi.

Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 51 Ã¶rgÃ¼t mensubu tutuklandÄ±; zanlÄ±lardan bazÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

MART AYINDAKÄ° OPERASYONLARDAN BAZILARI

DEAÅž'a yÃ¶nelik kararlÄ±lÄ±kla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar kapsamÄ±nda Sakarya, NevÅŸehir ve Gaziantep'te gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan aralarÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n da bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheliden 9'u tutuklandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Deyrizor ÅŸehrinde DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne baÄŸlÄ± sÃ¶zde cellat olarak faaliyet gÃ¶steren Suriye uyruklu M.K. ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olarak faaliyet gÃ¶steren U.H, adliyedeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan cezaevine konuldu.

Ankara'da DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 20 zanlÄ±dan 19'u gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adana'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, ABD Adana KonsolosluÄŸunun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± noktalarÄ± hedef alan eylem arayÄ±ÅŸÄ±nda olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15'i Suriye uyruklu 19 ÅŸÃ¼pheliden ikisi tutuklandÄ±. Tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerden Ahmed K'nin, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n "tankÃ§Ä±sÄ±" olduÄŸu iddia edildi.

Ä°stanbul'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, yabancÄ± uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

Ankara'da DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen 28 ÅŸÃ¼pheliden 24'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yakalanan DEAÅž Ã¼yelerinin eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu deÄŸerlendirilirken, yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel materyal ele geÃ§irildi.

ÅžanlÄ±urfa'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 41 kiÅŸiden 18'i tutuklandÄ±.

Ä°stanbul, Kocaeli, Ä°zmir, Samsun, Ã‡ankÄ±rÄ±'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 63 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±.

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n AkÃ§akale ilÃ§esinde YPG/PKK Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla Suriye uyruklu 6 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden Vatfa D'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Rakka'daki kadÄ±n infazcÄ±sÄ± olduÄŸu, 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n YPG/PKK'ya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DEAÅž'LILARIN YARGILANMA SÃœRECÄ°

DEAÅž'a operasyonlarla gÃ¶z aÃ§tÄ±rÄ±lmazken Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri, TÃ¼rk adaleti Ã¶nÃ¼nde hesap veriyor. GeÃ§en ay gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmalarda Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

Gaziantep'te DEAÅž'a iliÅŸkin davada, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ndeki demokrasi nÃ¶betine yÃ¶nelik bombalÄ± eylem dÃ¼zenleyeceÄŸi iddia edilen tutuklu sanÄ±ÄŸa 9 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

KÄ±rÅŸehir'de, DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla yargÄ±lanan sanÄ±k 8 yÄ±l 9 ay hapse mahkum edildi.

Hatay'da DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 4 sanÄ±ktan biri 12 yÄ±l, diÄŸerleri beÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Adana'da DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ ile Alevi dernekleri ve vatandaÅŸlara yÃ¶nelik eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu gerekÃ§esiyle yakalanÄ±p tutuklanan Rus uyruklu sanÄ±ÄŸa 12 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

Kocaeli'de, ikisi TÃ¼rkmenistan uyruklu tutuklu 8 sanÄ±k, "DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l Ã¼Ã§er ay hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

DEAÅž'IN AVM'YEÂ BOMBALI SALDIRI GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ° Ä°DDÄ°ANAMESÄ° KABUL EDÄ°LDÄ°

BayrampaÅŸa'daki Forum IÌ‡stanbul AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi'ne, 28 Ekim 2017'de terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±gÌ†Ä±ndayken yakalanan 4 DEASÌ§'lÄ± terÃ¶ristin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 8'i tutuklu 14 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bulunan 4 DEAÅž'lÄ± terÃ¶rist hakkÄ±nda birer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve elliÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

KÄ±rÅŸehir'de, DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerini evlerinde sakladÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan biri tutuklu 4 sanÄ±k ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Mahkeme heyeti, tutuksuz bir sanÄ±ÄŸÄ±n tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž tarafÄ±ndan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen ve 3 polisin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±yla ilgili 5â€™i tutuklu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

KÄ±rÅŸehir'de dÃ¼zenlenen operasyonda yakalanan DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde "Telafer emiri" ve kardeÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Kayseri'de, DEAÅž'tan aldÄ±ÄŸÄ± talimat doÄŸrultusunda kiraladÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼sle, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lanlara saldÄ±rÄ± planladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda baÅŸka bir suÃ§tan tutuklu yargÄ±lanan OÄŸuzhan Korkmaz'Ä±n da bulunduÄŸu 9 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

AynÄ± kentte, aralarÄ±nda DEAÅž Ã¼yesi olan ve Ã¶rgÃ¼te muhalif Ã¶z kardeÅŸini infaz ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan IraklÄ± Abdulkhaleq Abdulqader Ali'nin de bulunduÄŸu 7'si tutuklu 10 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

DEAÅž'a katÄ±larak canlÄ± bomba olmak istedikleri iddia edilen iki genÃ§ kadÄ±n ile gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski bir polis memurunun ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada esas hakkÄ±nda mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, sanÄ±klarÄ±n Ã¼zerine atÄ±lÄ± suÃ§tan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etti.

Kilis sÄ±nÄ±r hattÄ±nda yakalanan ve DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu belirtilen Rusya uyruklu Dzhamaleil Gagiev'in yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

Sakarya'da, DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticiliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlÄ± Halis Bayancuk'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5'i tutuklu 11 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klarÄ±n bu hallerinin devamÄ±na karar verdi.

EskiÅŸehir'de, DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi olduÄŸu iddiasÄ±yla hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Adana Merkez SabancÄ± Camisi'nde cuma namazÄ± sÄ±rasÄ±nda minbere Ã§Ä±karak, "Ãœzerimde bomba var" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 70 yÄ±la kadar hapis istemiyle tutuksuz yargÄ±lanan Mahmut KÄ±lÄ±Ã§aslan ile DEAÅž operasyonunda yakalanan bir ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle hazÄ±rlanan iddianame mahkemece kabul edildi.