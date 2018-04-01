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12:48, 01 Nisan 2018 Pazar
Avrupa
Güncelleme: 11:30, 01 Nisan 2018 Pazar

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İngiltere'den Rusya'ya 'arama yapılan uçakla ilgili' cevap
İngiltere'den Rusya'ya 'arama yapılan uçakla ilgili' cevap
Foto: Arşiv

İngiltere tarafından Rus uçağına yapılan aramaya dair sebep gösteren bir açıklama isteyen Rusya’ya, İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan 'Rutin uygulama' cevabı geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere’nin Güvenlik ve Ekonomik Suçtan Sorumlu Devlet Bakanı Wallace'dan, cuma günü Londra’nın Heathrow Havalimanı'nda İngiltere sınır güvenlik görevlilerinin Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağında yaptığı aramayla ilgili yazılı açıklama geldi

İngiltere’nin Güvenlik ve Ekonomik Suçtan Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, önceki gün arama yapılan Rus uçağıyla ilgili uygulamayı “rutin” olarak nitelendirdi.

Wallace, cuma günü Londra’nın Heathrow Havalimanı'nda İngiltere sınır güvenlik görevlilerinin Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağında yaptığı aramayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
“Sınır güvenlik güçlerinin İngiltere’yi örgütlü suçtan ve ülkeye uyuşturucu veya ateşli silah gibi zararlı maddeler sokulmasından korumaya dönük olarak uçakta arama yapması rutin bir uygulama.” ifadelerini kullanan Wallace, uygulamanın ardından Rus uçağının yolculuğuna devam etmesine izin verildiğini anımsattı.

İngiltere ile Rusya arasındaki diplomatik kriz, SU2582 sefer sayılı Moskova-Londra uçağının Heahtrow’a inmesinin ardından İngiliz sınır güvenlik görevlileri tarafından aranmasıyla tırmanmıştı.

Görevliler, yolcuların ve mürettebatın terk ettiği uçakta köpekli arama gerçekleştirirken, uçağın pilotu kokpitte tutulmuştu.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMA TALEP ETMİŞTİ

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, Wallace’ın açıklamasına tepki göstererek, İngiliz Bakanı “dikkatleri yanlış yöne çekmekle” suçladı.

Elçilik, uçakta gerçekleştirilen aramaya pilotun katılmasına izin verilmeyerek uluslararası hukukun ihlal edildiğini savundu.

Büyükelçilik daha önce arama uygulamasını “provokasyon” diye nitelendirerek, İngiliz makamlarından açıklama talep etmişti.

AJAN KRİZİ

İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Rusya son olarak yaklaşık 50 İngiliz diplomatın daha sınır dışı edilmesine karar vermiş, gerekçe olarak da iki ülkenin diplomatik temsilciliklerinin personel sayısını eşitleme isteğini göstermişti



İlgili Konular İngiltere rusya Casus krizi
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