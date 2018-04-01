TÄ°KA'dan Afganistan'daki Ã¼niversite kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna destek

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Mezar-Ä± Åžerif kentinde bulunan Belh Ãœniversitesine baÄŸlÄ± TÄ±p FakÃ¼ltesinin kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu.
Yurdun tadilat ve donanÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla fakÃ¼ltenin konferans salonunda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet SÃ¼reyya Er, TÃ¼rkiye'nin Mezar-Ä± Åžerif BaÅŸkonsolosu Åževki SeÃ§kin Alpay, Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, Belh Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mirvais Rabi, TÄ°KA Mezar-Ä± Åžerif KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Hadid, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumdaki yurdun TÄ°KA'nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu tadilat sayesinde gÃ¼zel bir mekana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Yurtta Ã¼lkenin farklÄ± yerlerinden gelen kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hadid, Ã¶ÄŸrencilerin artÄ±k her aÃ§Ä±dan rahat edeceÄŸini belirtti.
Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
BaÅŸkonsolos Alpay da TÃ¼rkiye'nin Afgan halkÄ±nÄ±n huzurlu, istikrarlÄ±, mÃ¼reffeh bir geleceÄŸe sahip olmasÄ± yolunda Ã§aba sarfettiÄŸini kaydetti.
TÃ¼rkiye'nin, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, yeniden imar, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma alanlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ±n Afgan halkÄ± arzu ettiÄŸi sÃ¼rece devam edeceÄŸini dile getiren Alpay, ''Bu baÄŸlamda, BaÅŸkonsolosluÄŸumuz TÄ°KA ile Afganistan'Ä±n kuzeyinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. KÄ±z yurdunun tadilatÄ± bunun mÃ¼tevazi bir Ã¶rneÄŸidir.'' diye konuÅŸtu.
''Ã‡ocuklarÄ±n, genÃ§lerin iyi bir eÄŸitim alarak Afganistan'Ä±n refahÄ±na ve geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± en bÃ¼yÃ¼k arzumuzdur.'' diyen BaÅŸkonsolos Alpay, TÃ¼rkiye'nin geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi gelecekte de Afganistan'Ä±n ve Afgan halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.
TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Er de TÄ°KA'nin dÃ¼nya genelinde 60 Ã¼lkede aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ofisiyle 150 Ã¼lkede yardÄ±m faaliyeti yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
BaÅŸka Ã¼lkelerde tek ofisi olan TÄ°KA'nÄ±n Afganistan'da 3 ofisinin bulunduÄŸunu anlatan Er, Afganistan'Ä±n TÃ¼rkiye iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirtti.
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TÄ°KA, Afganistan'da bir kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu. Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
Kocaeli'deki bir fabrikada Ã¼retilen 395 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki trafo, Gebze ilÃ§esinden Derince LimanÄ±'na karayoluyla gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken belirli mevkilerde yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±, diÄŸer araÃ§larÄ±n yan yollardan geÃ§iÅŸi saÄŸlandÄ±
DEAÅž'a yÃ¶nelik etkin ve kararlÄ± mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren TÃ¼rkiye, mart ayÄ±nda yurt genelindeki operasyonlarla Ã¶rgÃ¼te nefes aldÄ±rmadÄ±, terÃ¶ristlerin planladÄ±ÄŸÄ± canlÄ± bomba eylemleri de gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla engellendi
Ä°stanbul'da Ã‡evik kuvvet polislerini taÅŸÄ±yan servis aracÄ±nÄ±n henÃ¼z bilinmeyen nedenle devrilmesi sonucu 5 polisin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÄ°M verilerine gÃ¶re, ihracat martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla yÃ¼zde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "TÃ¼m zamanlarÄ±n rekorunu kÄ±rdÄ±k" ifadesini kullandÄ±
1 AralÄ±k 2017'de baÅŸlayan ve ÅŸehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§larÄ± kapsayan zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ± sona erdi.
Azerbaycan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Mesim HacÄ±yev, 31 Mart 1918 tarihinde Ermeniler'in baÅŸta BakÃ¼ olmak Ã¼zere Ã§evre ÅŸehirlerde onbinlerce Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "31 Mart 1918'de BakÃ¼'de Azerbaycan TÃ¼rklerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bilinÃ§li etnik arÄ±ndÄ±rma olaylarÄ±nÄ±n soykÄ±rÄ±m olduÄŸuna hiÃ§bir kuÅŸku kalmadÄ±." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Paskalya dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Bizler, farklÄ±lÄ±klarÄ± zenginlik telakki eden medeniyetimizden aldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z guÌˆcÌ§ ve adalet anlayÄ±sÌ§Ä±yla hangi dine, kuÌˆltuÌˆre ve etnik koÌˆkene mensup olurlarsa olsunlar, tuÌˆm vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n kendi din, kuÌˆltuÌˆr ve geleneklerini oÌˆzguÌˆrce yasÌ§ayabilmelerine oÌˆteden beri azami oÌˆnem veriyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, "Yunanistan'Ä±n Kardak bÃ¶lgesini ve Ege'deki bazÄ± adacÄ±klarÄ± Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) 'Natura 2000' Ã§evre programÄ±na dahil ettiÄŸine" iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.
Emniyet ve jandarma birimlerince Ã¼lke genelinde yapÄ±lan TÃ¼rkiye GÃ¼ven Huzur UygulamasÄ±'nda aranan bin 589 kiÅŸi yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gazze'de dÃ¼n Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen 15 kiÅŸi dolayÄ±sÄ±yla Filistinli mevkidaÅŸÄ± Maliki'ye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi
Orgeneral Akar ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tunceli'ye geÃ§ti.
Ayasofya'da dÃ¼zenlenen "Yeditepe Bienali"nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye'de, son 15 yÄ±lda diÄŸer birÃ§ok alanda olduÄŸu gibi kÃ¼ltÃ¼r ve sanat alanÄ±nda da tabularÄ± yÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ±, paradigmayÄ± deÄŸiÅŸtirdiklerini vurguladÄ±.
HavrayÄ± ziyaret eden Hatay Valisi Ata ve beraberindekilere mayasÄ±z ekmek ikram edildi
Hat bakÄ±mÄ± amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iki metro treninin, Ulus makas bÃ¶lgesinde kaza yapmasÄ± sonucu KÄ±zÄ±lay-BatÄ±kent yÃ¶nÃ¼nde seferlere ara verildi
MÃ¼steÅŸar YalÃ§Ä±n ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sullivan'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin mevcut durumu gÃ¶zden geÃ§irildi