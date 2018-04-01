GÃ¼ncelleme: 11:59, 01 Nisan 2018 Pazar

TÄ°KA'dan Afganistan'daki Ã¼niversite kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA), Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Mezar-Ä± Åžerif kentinde bulunan Belh Ãœniversitesine baÄŸlÄ± TÄ±p FakÃ¼ltesinin kÄ±z Ã¶ÄŸrenci yurduna tadilat ve donanÄ±m desteÄŸinde bulundu.

Yurdun tadilat ve donanÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla fakÃ¼ltenin konferans salonunda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet SÃ¼reyya Er, TÃ¼rkiye'nin Mezar-Ä± Åžerif BaÅŸkonsolosu Åževki SeÃ§kin Alpay, Belh Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Muhammed Afzal Hadid, Belh Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mirvais Rabi, TÄ°KA Mezar-Ä± Åžerif KoordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.

Ä°l Åžura BaÅŸkanÄ± Hadid, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ durumdaki yurdun TÄ°KA'nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu tadilat sayesinde gÃ¼zel bir mekana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Yurtta Ã¼lkenin farklÄ± yerlerinden gelen kÄ±z Ã¶ÄŸrencilerin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Hadid, Ã¶ÄŸrencilerin artÄ±k her aÃ§Ä±dan rahat edeceÄŸini belirtti.

Hadid, yardÄ±mlardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

''TÃœRKÄ°YE AFGAN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTÄ°R"

BaÅŸkonsolos Alpay da TÃ¼rkiye'nin Afgan halkÄ±nÄ±n huzurlu, istikrarlÄ±, mÃ¼reffeh bir geleceÄŸe sahip olmasÄ± yolunda Ã§aba sarfettiÄŸini kaydetti.

TÃ¼rkiye'nin, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, yeniden imar, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma alanlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi yardÄ±mlarÄ±n Afgan halkÄ± arzu ettiÄŸi sÃ¼rece devam edeceÄŸini dile getiren Alpay, ''Bu baÄŸlamda, BaÅŸkonsolosluÄŸumuz TÄ°KA ile Afganistan'Ä±n kuzeyinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. KÄ±z yurdunun tadilatÄ± bunun mÃ¼tevazi bir Ã¶rneÄŸidir.'' diye konuÅŸtu.

''Ã‡ocuklarÄ±n, genÃ§lerin iyi bir eÄŸitim alarak Afganistan'Ä±n refahÄ±na ve geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± en bÃ¼yÃ¼k arzumuzdur.'' diyen BaÅŸkonsolos Alpay, TÃ¼rkiye'nin geÃ§miÅŸte olduÄŸu gibi gelecekte de Afganistan'Ä±n ve Afgan halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olmaya devam edeceÄŸini sÃ¶yledi.

''TÃœRKÄ°YE Ä°Ã‡Ä°N AFGANÄ°STAN'IN AYRI BÄ°R Ã–NEMÄ° VARDIR"

TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Er de TÄ°KA'nin dÃ¼nya genelinde 60 Ã¼lkede aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ofisiyle 150 Ã¼lkede yardÄ±m faaliyeti yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.

BaÅŸka Ã¼lkelerde tek ofisi olan TÄ°KA'nÄ±n Afganistan'da 3 ofisinin bulunduÄŸunu anlatan Er, Afganistan'Ä±n TÃ¼rkiye iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu belirtti.

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