12:38, 01 Nisan 2018 Pazar

ABD'den MÃ¼nbiÃ§-FÄ±rat KalkanÄ± cephe hattÄ±na takviye





TÃ¼rkiye'nin MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelik operasyon iÅŸaretlerinin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeye askeri takviyeler yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rden temizlemek istediÄŸi Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine olasÄ± bir operasyona karÅŸÄ± tedbirlerini artÄ±rÄ±yor. ABD ordusu, bÃ¶lgedeki gÃ¼Ã§lerini takviye etti. ABD gÃ¼Ã§leri FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine askeri takviyeler yaptÄ±. ABD, YPG/PKK iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esinin batÄ± kÄ±smÄ±nda yer alan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinin cephe hattÄ±na 300 asker ile Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve iÅŸ makinesi sevk etti. ABD gÃ¼Ã§leri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesi ile YPG/PKK arasÄ±nda cephe hattÄ±nÄ± oluÅŸturan Sacu Ã‡ayi ile ilÃ§enin batÄ±sÄ±ndaki Zub'ul Beyn kÃ¶yÃ¼ taraflarÄ±nda konuÅŸlandÄ±. BÃ¶lgeye konuÅŸlanan ABD askerileri MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'in doÄŸusundaki SÄ±rrÄ±n bÃ¶lgesinde bulunan Sebet Ã¼ssÃ¼nden geldi. HalihazÄ±rda ABD'nin, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesiyle sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak Ã¼zere 3 gÃ¶zlem noktasÄ± bulunuyor. DEVRÄ°YELER ARTIRILDI Takviye unsurlarÄ±, Sacu Ã‡ayi boyunda haftalÄ±k devriyeleri gÃ¼nlÃ¼k yapmaya baÅŸladÄ±. ABD gÃ¼Ã§leri, eÅŸ zamanlÄ± olarak TÃ¼rkiye'nin CeylanpÄ±nar sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki Rasul Ayn bÃ¶lgesinde son 3 gÃ¼ndÃ¼r devriyeler yapÄ±yor. Halep iline baÄŸlÄ± MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esi AÄŸustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgalinde bulunuyor. DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren ABD, ilÃ§e merkezinin DEAÅž'tan temizlenmesinin ardÄ±ndan YPG/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin ilÃ§eden Ã§ekilerek kent merkezinin idaresinin bÃ¶lge halkÄ±na vereceÄŸini vadetmiÅŸti.

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