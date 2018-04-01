ABD'den MÃ¼nbiÃ§-FÄ±rat KalkanÄ± cephe hattÄ±na takviye

ABD, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rden temizlemek istediÄŸi Suriye'nin MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine olasÄ± bir operasyona karÅŸÄ± tedbirlerini artÄ±rÄ±yor. ABD ordusu, bÃ¶lgedeki gÃ¼Ã§lerini takviye etti.
ABD gÃ¼Ã§leri FÄ±rat Nehri'nin batÄ±sÄ±ndaki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine askeri takviyeler yaptÄ±.
ABD, YPG/PKK iÅŸgalindeki MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esinin batÄ± kÄ±smÄ±nda yer alan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinin cephe hattÄ±na 300 asker ile Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ ve iÅŸ makinesi sevk etti.
ABD gÃ¼Ã§leri, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesi ile YPG/PKK arasÄ±nda cephe hattÄ±nÄ± oluÅŸturan Sacu Ã‡ayi ile ilÃ§enin batÄ±sÄ±ndaki Zub'ul Beyn kÃ¶yÃ¼ taraflarÄ±nda konuÅŸlandÄ±.
BÃ¶lgeye konuÅŸlanan ABD askerileri MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esine, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§'in doÄŸusundaki SÄ±rrÄ±n bÃ¶lgesinde bulunan Sebet Ã¼ssÃ¼nden geldi.
HalihazÄ±rda ABD'nin, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesiyle sÄ±nÄ±r hattÄ±nda Tuhar, Hilvanci ve Dadat olmak Ã¼zere 3 gÃ¶zlem noktasÄ± bulunuyor.
Takviye unsurlarÄ±, Sacu Ã‡ayi boyunda haftalÄ±k devriyeleri gÃ¼nlÃ¼k yapmaya baÅŸladÄ±.
ABD gÃ¼Ã§leri, eÅŸ zamanlÄ± olarak TÃ¼rkiye'nin CeylanpÄ±nar sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndaki Rasul Ayn bÃ¶lgesinde son 3 gÃ¼ndÃ¼r devriyeler yapÄ±yor.
Halep iline baÄŸlÄ± MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esi AÄŸustos 2016'dan bu yana ABD'nin desteÄŸiyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n iÅŸgalinde bulunuyor.
DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼ren ABD, ilÃ§e merkezinin DEAÅž'tan temizlenmesinin ardÄ±ndan YPG/PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin ilÃ§eden Ã§ekilerek kent merkezinin idaresinin bÃ¶lge halkÄ±na vereceÄŸini vadetmiÅŸti.
Ä°srail iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil kentindeki Ä°brahim Camisi'nde geÃ§en ay en az 52 kez ezan okunmasÄ±nÄ± engelledi.
Ä°sveÃ§'teki TÃ¼ketici BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, uÃ§aklarÄ±n karbon emisyonuyla hava kirliliÄŸine yol aÃ§masÄ± nedeniyle Ä°sveÃ§'teki havalimanlarÄ±ndan kalkan uÃ§aklardan, uzaklÄ±ÄŸa gÃ¶re Ã§evre vergi alÄ±nacaÄŸÄ± belirtildi
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail polisinin eÅŸlik ettiÄŸi 275 fanatik Yahudi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi
Afrika'nÄ±n petrol Ã¼reticisi Ã¼lkeleri, Ã‡ad'daki toplantÄ±da bir araya gelerek kÃ¼resel Ã§apta dÃ¼ÅŸen petrol fiyatlarÄ±nÄ±n yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusu iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m aradÄ±
Ä°ran devlet televizyonunda, Ã¼lkedeki Arap azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir program yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, Ä°ranlÄ± Araplar tarafÄ±ndan Huzistan eyaletinde birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenleniyor
MÄ±sÄ±r ordusunun "2018 Sina Operasyonu"nun 52'nci gÃ¼nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len silahlÄ± unsur sayÄ±sÄ± 163'e yÃ¼kseldi. MÄ±sÄ±r ordusunun kaybÄ± ise 24'e ulaÅŸtÄ±.
TÃ¼rkiye'nin MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶nelik operasyon iÅŸaretlerinin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD gÃ¼Ã§leri bÃ¶lgeye askeri takviyeler yaptÄ±
Ä°ngiltere tarafÄ±ndan Rus uÃ§aÄŸÄ±na yapÄ±lan aramaya dair sebep gÃ¶steren bir aÃ§Ä±klama isteyen Rusyaâ€™ya, Ä°ngiltere Ulusal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 'Rutin uygulama' cevabÄ± geldi.
Pakistan'Ä±n Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ eÄŸitim gÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ Malala Yusufzay, 2012 yÄ±lÄ±nda Taliban'Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± Svat Vadisi'ndeki memleketi Mingora'yÄ± ziyaret etti
Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 12'nci konvoyun, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmasÄ±yla, DoÄŸu Guta'dan Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 bini geÃ§ti
Kolombiya'da, askeri havalimanÄ±na gitmek Ã¼zere havalanan Cessna 172 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§ak, aniden bastÄ±ran ÅŸiddetli saÄŸanak dolayÄ±sÄ±yla otoyola zorunlu iniÅŸ yapmak zorunda kaldÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu ile Savunma BakanÄ± Liberman'dan, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da ve abluka altÄ±ndaki Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen "Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ "gÃ¶sterilere mÃ¼dahale ederek 15 Filistinliyi ÅŸehit eden ve yÃ¼zlercesini yaralayan Ä°srail askerleri iÃ§in destek ve savunma mesajÄ± geldi
MÄ±sÄ±r'da bazÄ± siyasi partiler, Ä°srail askerlerinin, Gazze-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde "aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§" kullanmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°srail polisi, Filistin Toprak GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ä°srail askerlerinin 15 Filistinliyi ÅŸehit etmesini KudÃ¼sâ€™te protesto eden bir grup Filistinliye mÃ¼dahale etti. MÃ¼dahale sÄ±rasÄ±nda 49 Filistinli yaralandÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, evlerine geri dÃ¶nmek ve topraklarÄ±nÄ± geri almak isteyen Filistinlilere yÃ¶nelik uygulamalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle takip edildiÄŸi belirtildi.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 11'inci konvoy, Ä°dlib ve Halep'in batÄ± kÄ±rsalÄ±na vardÄ±. 22 Mart'ta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde, bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 43 bini aÅŸtÄ±.