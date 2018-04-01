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GÃ¼ncelleme: 12:51, 01 Nisan 2018 Pazar

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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar'dan Hatay'da birlikleri inceleme
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar'dan Hatay'da birlikleri inceleme
Foto: ArÅŸiv

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla birlikte Hatay ve Ä°skenderun'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n, Kara ve Hava Kuvvetleri KomutanlarÄ±yla Hatay'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduÄŸu bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Hasan KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z eÅŸlik ediyor.

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Ä°lgili Konular Hulusi Akar genelkurmay baÅŸkanÄ± akar
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